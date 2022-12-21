"Пытают людей научно, как в фильмах": французский исследователь ужаснулся свидетельствам украинцев об оккупантах

Москва направляет в Украину палачей из ФСБ, чтобы сломать ум и дух украинцев и сделать из Украины Россию, к такому выводу пришел французский католический священник и исследователь холокоста Патрик Дебуа. Как только исследователь вернулся из Херсона, где собирал показания украинцев, прошедших через ад российских пыток, говорится в ТСН.

О ХЕРСОНЕ

Мы посетили Херсон. Это город, который Россия объявила своей территорией и мы видели людей, живущих в Херсоне, и в отношении которых россияне применяли пытки. Возникает вопрос – почему россияне применяют пытки против людей, которых назвали своими гражданами? Из того, что мы увидели, россияне действовали так для того, чтобы с помощью пыток заставить людей вернуться в сторону России.

В медиа это выглядит как война двух армий, но на самом деле мы видим, из свидетельств украинцев, которые мы собираем, Россия использует определенную стратегию в отношении гражданских в вашей стране. И первая наша цель говорить с медиа, чтобы рассказать о ФСБ России, которая использует определенную технологию в действиях против граждан Украины.

Вторая цель – политическая. Мы должны дать информацию и понимание политикам в Европе о том, что происходит на украинской земле.

Также мы сотрудничаем с стражами порядка из других стран, например Германии, для того, чтобы они понимали, что расследовать.

О РОССИЯНАХ-ПАЛАЧАХ

Я никогда не думал, что россияне будут пытать людей настолько научно, как вроде бы в фильмах. Они посылают сюда высокопрофессиональных палачей. В голове Путина это ключевая задача – изменить разум украинцев. И, как вы знаете, это была его работа на протяжении всей жизни.

Перед тем, как двигаться дальше, все должны понять, что с одной стороны есть армия, ведущая свою войну. С другой стороны, есть ФСБ, которая ведет свою войну. А также Путин, он также является выходцем из школы КГБ.

О ДОКАЗАТЕЛЯХ

Мы расспросили одного мужчину, который живет в селе Херсонской области. Его задержали, пытали и пытались насиловать. Его пытались сломать. Цель этой пытки – сломать человека, но этот мужчина не сломался. Он согласился рассказать об этих преступлениях прямо на месте, где это все происходило.

Другой случай – госслужащий из Херсонской администрации. Его задержали и пытали довольно научным способом. Показывали ему ампулы с инъекциями, которые будут делать, если тот будет терять сознание во время пыток. Затем его депортировали в Крым в тюрьму Симферополя. Его держали там несколько месяцев. Я спросил, почему так долго его там держали, а он ответил, что точно знал, что это технология ФСБ. Один раз в неделю его пытали. В частности, пытались его повесить. После каждой пытки был один единственный вопрос - соглашаешься ли с нами работать? Россияне думали, что война будет быстрой и что после войны оккупантам будут нужны люди, как он.

Похоже, что ФСБ пытается сломать высшую управленческую часть украинского общества. Как сломать? Пытать, чтобы украинцы признали и согласились работать с Россией. Поэтому очень важно показать и снять маску с войны, которую ведет ФСБ. Поскольку мы знаем, насколько сильно сейчас ФСБ в России. Херсон – не самый большой город в Украине и все же они прислали ФСБовцев из Москвы, чтобы они делали свое дело в Херсоне.

Журналисты обращают внимание на движущиеся в Беларуси военные подразделения России, но никто не обращает внимание на подразделения ФСБ, которые тоже двигаются. Это как тайная война.

О ГЕНОЦИДЕ

Мне кажется, Путину не важно, что это военные преступления, или геноцид, или как это назовут. Что ему реально важно – это сделать из Украины Россию.

О ТРИБУНАЛЕ

Это возможно тогда, когда многие страны и их лидеры сочтут, что это абсолютно необходимо. Германия была уничтожена в Берлине, и никто сейчас не думает о том, что Россия будет уничтожена в Москве. Наша задача – создать этот трибунал.

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