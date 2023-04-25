Пытаются усидеть на нескольких стульях: страны ЕС критикуют союзниц за ограничение продукции из Украины

В Евросоюзе ищут пути, как вывозить украинское зерно за пределы блока. Задерживаясь в соседних с Украиной странах, оно, а также другая аграрная продукция, подрывает внутренние рынки и вредит местным фермерам, говорят аграрные министры стран-членов ЕС. Сегодня они вместе рассуждали о выходе из ситуации и поиске баланса между поддержкой Украины и собственных рынков, рассказывает корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Целый день аграрные министры ЕС сегодня думали, как усидеть, фигурально говоря, на нескольких стульях одновременно: и о благополучии своих рынков позаботиться, и солидарными с Украиной, где война продолжается, остаться.

Баланс необходимо найти, в этом чиновники, общаясь утром перед заседанием с журналистами, были единодушны. Подвергая осторожной критике односторонние решения Польши, Болгарии, Венгрии и Словакии — опустить перед украинским зерном, медом, вином, птицей свои шлагбаумы. Выходит, одной рукой Евросоюз поддерживает Украину, другой — блокирует ее экономические возможности, которые и без того заблокированы Россией, говорили министры, отмечая необходимость найти другие пути решения проблемы. Эти ограничения могут поставить под вопрос единство ЕС в поддержке Украины. Я боюсь, что это усиливает русский нарратив о войне. Поэтому, по нашему мнению, нужно искать другие решения по ситуации на рынках Украины и соседних с ней стран”, — говорит министр сельского хозяйства Финляндии Антти Курвинен.

Представители стран, закрывших границу украинской агропродукции, сегодня с журналистами не общались. Впрочем, раньше свое решение оправдывали тем, что дешевое агросырье из Украины, для которой в прошлом году отменили антидемпинговую пошлину, заполонило их собственные рынки, где задерживается вместо того, чтобы транзитом в третьи страны, двигаться дальше. Следовательно, отмечали сегодня министры и необходимость обеспечить доставку украинского зерна и не только из Евросоюза в другие части мира.

Издание Financial Times писало, что над этим размышляют и в Еврокомиссии. Чтобы защитить рынки восточных стран ЕС, хотят разрешить только реэкспорт и организовать колонны грузовиков и барж, чтобы транспортировать зерно в порты на "выход" из Евросоюза. Логистические и финансовые вопросы – за чей счет это пока обсуждают. Что касается финансов, то пострадавшим странам и их фермерам Брюссель предложил 100 миллионов евро компенсации. Однако в государствах ЕС, не имеющих общей границы с Украиной, ожидают подход более справедливый. "Пострадали от импорта не только соседние с Украиной страны, но и другие, например, Латвия. Не столько от зерна, сколько от других видов продукции: домашней птицы, яиц и так далее. Но должны продолжать помогать Украине. И если мы открываем резервный фонд, чтобы помочь странам-членам, то должны обеспечить одинаковое отношение ко всем”, — убеждает министр земледелия Латвии Дидзис Шмитс.

Дошли ли общего знаменателя, учитывая количество противоречий, озвученных перед встречей, еще неизвестно, ведь итогового заявления еще ждут.

В то же время, в Еврокомиссии сегодня заявили: помогать Украине противостоять российской агрессии продолжат. Как и поддерживать реформы, работу ее институтов и инфраструктуры. Такое обещание сопровождало новость о выплате Украине очередного транша из 18-миллиардного макрофина – суммой в полтора миллиарда евро.

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