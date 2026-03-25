"Пытаются устроить огненный марафон": Жданов назвал, когда Россия может нанести массированный удар

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Россия может пытаться поддерживать интенсивность массированных атак по Украине с интервалом примерно раз в неделю. Темп ударов зависит от наличия комплектующих и возможностей производства вооружения в стране-агрессорке.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, враг способен осуществлять масштабные атаки регулярно, если имеет достаточные ресурсы для подготовки новых ракет и дронов.

«Я думаю, что раз в неделю точно они могут такой налет нам устраивать», — сказал Олег Жданов.

Эксперт пояснил, что возможности России напрямую зависят от поставок необходимых компонентов из-за границы, ведь полностью заменить импорт ей не удалось.

«Потому что они импортозамещения так и не сделали, и они зависят от и западных партнеров, и азиатских партнеров, тот же Китай», — объясняет Олег Жданов.

В то же время, по его словам, оккупанты могут пытаться удерживать интенсивность атак в течение одной-двух недель подряд, накапливая ресурсы между ударами.

«Но мы видим, что накопления и такой темп 7-14 дней они могут держать. Тем более, что сейчас, смотрите, перерыв был большой, мы ожидали выходных, а они сейчас растянули и пытаются устроить такой марафон в плане огневого воздействия на нашу страну», — отметил Олег Жданов.

Напомним, 24 марта Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров мероприятия и центру страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.