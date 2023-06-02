"Пытаются выйти из позора и бьют по Киеву": эксперты назвали вероятные сроки продолжительности атак по столице

Попытки уничтожить ЗРК Patriot и, как следствие, ракетные обстрелы Киева будут продолжаться. Но при этом мнения военных экспертов по поводу общей продолжительности атак разделились.

Свои сценарии развития событий эксперты рассказали в комментарии для ТСН.ua.

Июнь еще будет жарким для Украины

"Все началось в конце 90-х – начале 2000-х, когда Россия начинала борьбу за экспортные поставки своих систем ПВО", — говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, основным конкурентом С-300 и С-400 всегда был Patriot. "Именно в борьбе за рынок, за покупателей они, россияне, пытались дискредитировать ЗРК Patriot как в своем информпространстве, так и в мировом. Для этого на пропаганду они тратили большое количество своего бюджета. Мол, Patriot – плохая система, намного хуже С- 400, не способная сбивать ракеты, капризна в использовании. Все это делалось, чтобы популяризировать российские системы С-400. Частично это им удалось, они смогли продать несколько дивизионов С-400 Китаю и Турции", — рассказывает эксперт.

Но добавляет: "Сейчас ЗРК Patriot появляется в Украине, и россияне считают, что должны доказать то, что эти комплексы не могут перехватывать их ракеты. Для этого был нанесен удар "Кинжалами", они были уверены, что эту ракету невозможно было перехватить. Но эта уверенность оказалась блефом, ее перехватили и уничтожили, после чего россияне ударили "Искандерами", которые тоже были уничтожены. Это стало большой рекламой для ЗРК Patriot, сокрушительным репутационным ударом по российскому ракетостроительству. Все увидели. В то же время появилось документальное подтверждение того, что в Херсонской области был уничтожен С-400. Россияне пытаются выйти из этого репутационного позора, поэтому будут продолжать давить ударами по Киеву, чтобы хоть как-то достичь своей цели, чтобы уничтожить хотя бы одну установку".

На вопрос о том, сколько ракет готовы потратить для этого россияне, Коваленко ответил нам так: "Они готовы наносить удары по максимуму. Июнь еще будет жарким для Украины".

Дело не только в охоте на Patriot

В свою очередь, военный эксперт Роман Свитан уверен, что дело далеко не только в охоте на Patriot.

"Да, одна из их задач – уничтожение ЗРК, но они поняли, что с помощью баллистических ракет достичь этого практически невозможно. Поэтому сейчас они используют эти ракеты, чтобы уничтожить центры принятия решений. То есть Patriot – не основная задача врага. В преддверии горячей фазы наступления они пытаются уничтожить именно центры принятия решений. По Киеву атаки будут прекращены, когда начнется горячая фаза наступления. Но до этого удары будут продолжаться", — уверен Роман Свитан.

Напомним, в Минобороны назвали цель массированных атак по Киеву. Заместитель министра обороны Анна Маляр убеждена, что в последнее время Россия массированными ударами ракет и беспилотников по столице пытается запугать мирных граждан. В то же время Маляр отмечает, что страна-агрессор неизменно бьет по военной и критической инфраструктуре.

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