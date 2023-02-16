Пытки детей: в Киеве избрали меру пресечения четырем воспитательницам частного детсада

В Киеве избрали меру пресечения четырем воспитательницам частного коррекционного детсада, подозреваемых в пытках детей.

По данным правоохранителей, воспитательницы закрывали их в шкафу, наступали ногами им на руки, подавляли и применяли болевые приемы. Работает ли сейчас заведение и как руководство комментирует эту ситуацию, говорится в сюжете ТСН.

Частный коррекционный детсад расположен на столичных Нивках в жилом доме на цокольном этаже.

За месяц пребывания ребенка здесь родители выкладывали от восьми до 15 тысяч гривен. Сегодня заведение закрыто.

"Нам нечего сказать. Мы только слышали крики, да, периодически. Что там дети кричат, но чтобы там что-то происходило… Мы не знали. ...Но вообще, как можно там было открыть садик – неясно", — говорит местная жительница, которая неподалеку прогуливалась с собакой.

Накануне здесь находились правоохранители.

В полиции говорят, что четырех воспитательниц подозревают в пытках детей. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

"Персонал учреждения систематически совершал в отношении детей насильственные действия и пытки. За невыполненные задачи фигуранты закрывали детей в шкафу, наступали на руки, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем", — рассказывает старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в г. Киеве Анастасия Игнатюк

Рассказать о том, что с ними делали, дети не могли – из-за особенностей развития.

Мать мальчика пересказывает, как из заведения ее сын возвращался с синяками: "Однажды был синяк на лице, сразу мне дали объяснение, что ребенок ударился игрушкой, но дома у меня ребенок никогда так игрушкой не бился. В лицо. Фото синяка есть. Все, что можно было задокументировать, я на всякий случай делала. Потому что я очень тревожная мама".

В детском саду должны применять ABA-терапию. В ее основе – положительное подкрепление правильного поведения. Дирекция заведения считает, что экспертное заключение для следствия делали люди, которые не разбираются в методе воспитания, который применялся в садике.

"Из этого процесса надергали разных кусков, сделали расшифровку видео, это когда описываются действия людей – так, как их видит человек, который делает расшифровку, который не является специалистом. Он просто фиксирует то, как он это видит. "Врач, откуда у вас такие картинки?" Увидеть можно ровно то, что ты хочешь увидеть. То, что ты ищешь, то ты и найдешь. Когда я слышу обвинения – я не знаю, у нас таких проблем нет", — сказали нам в дирекции.

В комментарии ТСН в заведении отказали и приехать не разрешили.

Руководитель центра призывает родителей к поддержке.

"Нам нужна массированная публичная поддержка!", – говорит она.

В прокуратуре Киева сообщили, что имеют неоспоримые видеодоказательства издевательств над детьми. И теперь устанавливают, не было ли случаев аналогичных преступлений с предыдущими питомцами.

"Обращаем внимание, что мы не вмешиваемся ни в какие методики воспитания детей. Предметом нашего исследования в этом уголовном производстве — именно физические действия в отношении малолетних детей, — отмечает заместитель руководителя отдела киевской городской прокуратуры Олег Талала. — В органы полиции обратился один из сотрудников указанного заведения, который сообщил факты, очевидцем которых он был. В связи с этим мы приняли меры по проверке информации, она подтвердилась визуально. У нас есть материалы, подтверждающие противоправные действия. Оценку этим действиям конечную должно предоставить следствие и суд".

Сегодня, 16 февраля, суд избрал четырем воспитательницам меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога сроком на два месяца.

Напомним, в Киеве в результате действий врача частной клиники серьезно пострадала беременная. Фигурантка поставила неверный диагноз, что повлекло за собой тяжелые последствия для пациентки.

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