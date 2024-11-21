Пытки холодом в Киеве: при чем здесь миллионные долги и когда согреют тысячи студентов университета

Еще летом учебное заведение должно было позаботиться о реструктуризации долга.

В Киеве разгорелся скандал, связанный с отопительным сезоном. Студенты Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова жалуются, что в главном корпусе университета по улице Пирогова, 9 настоящий ледниковый период. Хотя уже прошло больше месяца, как в столице начался отопительный сезон (14 октября).

Что говорят студенты?

Соискатели образования говорят, что уже не выдерживают таких условий обучения. В аудиториях едва +10. Студенты массово болеют, потому что сидят на занятиях с задубелыми пальцами.

В то же время администрация учебного заведения продолжает очное обучение, соответственно студенты и преподаватели вынуждены посещать холодные помещения.

"За этот месяц некоторые из однокурсников дважды переболели простудой. Но никто нас почему-то не переводит на дистанционное обучение. В администрации ничего не говорят: ни о том, когда в аудиториях станет тепло, ни о том, когда из-за холодных помещений изменят форму обучения. Это какая-то пытка холодом. Конечно, мы понимаем, что живем и учимся во время войны. И после вражеских обстрелов может не быть ни тепла, ни света. Но пока этого нет, а холод есть", – рассказывает одна из студенток на условиях анонимности.

Они добавляют, что подобное было и в прошлом году, а в администрации учебного заведения на холод в помещениях почему-то реагируют спокойно, будто так и должно быть.

Еще на прошлой неделе ТСН.ua обратился за разъяснениями к руководству учебного заведения по ситуации с отоплением.

Что говорят в администрации университета?

В Украинском государственном университете имени Михаила Драгоманова по запросу ТСН.ua так прокомментировали ситуацию:

"У нас действительно на данный момент отсутствует отопление. Но даже при отсутствии тепла температура воздуха в аудиториях не опускалась ниже +13 градусов. На прошлой неделе была подана заявка в Киевтеплоэнерго по подключению к отоплению. На сегодняшний день ожидаем даты включения", – сообщил на запрос ТСН.ua Ростислав Драпушко, проректор по научно-педагогической работе (административно-хозяйственная деятельность).

Ранее в юридическом отделе университета нас заверили, что уже 21 ноября в аудиториях университета станет тепло.

В университете уверяют, что ситуация под контролем, а вот почему учебное заведение так долго было без тепла, объяснить не смогли.

Украинский государственный университет им. Михаила Драгоманова

Долгов на 2,4 млн грн

В КГГА объяснили причину отсутствия тепла в учебном заведении.

Там отмечают, что Украинский государственный университет им. Михаила Драгоманова принадлежит к бюджетным заведениям и учреждениям, которые подчиняются Министерству образования и науки Украины.

"По состоянию на ноябрь 2024 года общая задолженность указанного учреждения, то есть университета, составляет почти 2,4 млн. грн. Кроме того, заявки на подключение к теплу со стороны учебного заведения нет", – сообщили ТСН.ua в КГГА.

В городской администрации добавляют, что в июне текущего года Киевтеплоэнерго информировало Министерство о необходимости решить вопрос задолженности ряда заведений и учреждений, подчиненных ведомству. В частности, проинформировано и о задолженности Украинского государственного университета им. Михаила Драгоманова.

"Отсутствие оплаты за фактически потребленные энергоносители крайне негативно влияет на способность теплоснабжающих предприятий в части выполнять свои обязательства перед НАК Нафтогаз за природный газ и в части других необходимых затрат. При этом Киевтеплоэнерго, несмотря на военное положение, обстрелы энергообъектов и выполнение масштабных работ по восстановлению, обеспечивает надежное теплоснабжение всех клиентов, надежно и планово вошло в отопительный сезон", – отмечают в КГГА.

Только сейчас подали заявку на подключение

Позже стало известно, что в КГГА наконец-то поступило гарантийное письмо от университета об уплате долгов до конца года.

"Мы получили гарантийное письмо на уплату долгов. Университет гарантирует уплатить задолженность до 31 декабря этого года. Мы наконец-то получили от них заявку на подключение к теплу и гарантийное письмо, в котором университет обязуются своевременно и в полном объеме погасить задолженность. Собственно, все это учебное заведение должно было сделать еще до начала отопительного сезона и не держать студентов в холоде", – объясняют в КГГА.

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Какой должна быть температура в аудиториях

В главном управлении Госпродпотребслужбы Киева подчеркивают, что температура в аудиториях высших учебных заведений должна быть от 18 до 20°С тепла.

По словам Олега Рубана, начальника ГУ Госпродпотребслужбы Киева, в случае нарушения теплового режима, учебное заведение должно принимать определенные меры.

"Сейчас эти вопросы находятся в сфере санитарного законодательства и регулируются Законом о системе общественного здоровья. Но влиять на балансодержателей, где обнаружены такие нарушения, мы не можем, только предоставлять свои предложения и рекомендации. Сам субъект хозяйствования должен соблюдать действующие нормы и правил", – объясняет ТСН.ua Олег Рубан.

Он добавляет, если вопрос касается отсутствия теплоснабжения, то здесь уже действуют другие законы – о жилищно-коммунальных услугах и защите прав потребителей.

"В таком случае студенты могут к нам обращаться с жалобами на оказание некачественных услуг, а именно отопление. На такие обращения мы будем реагировать в рамках действующего законодательства. Учиться при +10°С тепла в помещениях – это опасно для здоровья, а еще это явное нарушение ряда законов", – отмечает Олег Рубан.

Всех отправят на дистанционное обучение?

По словам экспертов, проблемы с отоплением существуют не только в Украинском государственном университете им. Михаила Драгоманова.

По мнению Олега Попенко, эксперта по вопросам ЖКХ, существует негласное указание на уровне Минобразования о том, чтобы максимально долго не включать отопление в помещениях учебных заведений.

"Такое непубличное распоряжение существует. В помещения учебных заведений образования тепла не подают, потому что планируют отправить студентов на дистанционное обучение. Я слышал, что такие "каникулы" могут длиться всю зиму. Все это делается для экономии электроэнергии и теплоносителя. Ожидается, что на "дистанционку" студентов начнут отправлять уже с 1 декабря", – рассказал ТСН.ua Олег Попенко, эксперт по ЖКХ, председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве заметили "ученых" тараканов: обедают со студентами и преподавателями университета.

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