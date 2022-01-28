Пытки и закрытые гробы: родители срочников Нацгвардии рассказали о загадочных смертях в части, где произошел расстрел

Пытки и закрытые гробы: родители срочников Нацгвардии рассказали о загадочных смертях в части, где произошел расстрел

Военная уверяет, что в части, где произошла стрельба, пытали людей.

Расстрел 20-летним Артемием Рябчуком 5 человек в Днепре показал, что в структуре Национальной гвардии есть серьезные проблемы. Родители срочников, дети которых загадочно погибли во время службы в части, где произошел расстрел, рассказали, что над солдатами могли издеваться.

Об этом 28 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Родители считают, что их сына убили и инсценировали самоубийство

Мансур и Наталья Вержаковски из г. Голованевска Кировоградской области уже четыре года пытаются доказать, что их сын не самоубийца.

19-летний Мансур Вержаковский пошел на срочную службу в Национальную гвардию в 2017 году. Служил он в части 3021 – именно там, где накануне произошла трагедия. С начала службы Мансур ни на что не жаловался родителям. Но после нового года им позвонили по телефону и заявили: сын на боевом посту покончил с собой. Уже после похорон родители начали выяснять обстоятельства смерти и обнаружили данные, что сына могли убить. Об этом свидетельствовали, в частности, синяки на теле, одежда, одетая будто уже на мертвого человека, и выстрел в правую часть головы, хотя Мансур был левшой.

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Наталья и Мансур начали вспоминать, что сын до смерти сильно переживал из-за банковской карты, которую оставил дома и на которой была сумма в 10-12 тысяч гривен.

"Они его избивали, потому что он не дал номер карточки, чтобы снять эти средства", — считает мать погибшего срочника Наталья Вержаковская.

Матери запретили открывать гроб, в котором лежал погибший сын

Через год после смерти Мансура Вержаковского в части Нацгвардии вновь заявили о суициде бойца.

Анна Киба – мать другого погибшего военнослужащего Нацгвардии. Она рассказывает, что за день до смерти ее сын позвонил бабушке, чтобы поздравить ее с днем рождения. А потом ей сообщили, что он скончался.

Женщина тоже уже несколько лет пытается выяснить, при каких обстоятельствах погиб ее сын. Но что-либо доказать не может, потому что ее ребенка руководство части приказало хоронить в закрытом гробу.

"Они должны мне были показать, кого я хороню. Позволить открыть гроб, чтобы я могла проститься. А так, я не знаю, кого я похоронила", — говорит Анна Киба.

Военная уверяет, что в части, где произошла стрельба, пытали людей

О пытках — физических и психологических в днепровской части Нацгвардии ТСН рассказывает и Елена Липовенко, работавшая там в 2018-2019 годах. Утром она в соцсети написала пост, где руководство части называет мафией, и что после вчерашней стрельбы уже нельзя молчать.

"Было принудительное закрытие в кабинете, моих коллег принудительно закрывали в психбольнице, гендерные нарушения, это были пытки", — говорит военнослужащая Нацгвардии Елена Липовенко.

Бойцы части, в которой произошла трагедия, ничего не комментируют

Сегодня бойцов части 3021 водили сдавать кровь для пострадавших во вчерашней стрельбе. Большинство из них общаться с журналистами отказывались. Елена Липовенко считает, что они боятся. А отец погибшего Мансура Вержаковского говорит, пытки, запугование и убийства происходят и в других частях Нацгвардии.

"У нас есть группа в "Вайбере", там есть 50 человек. Мы вместе ездим добиваемся", — говорит Мансур Вержаковский.

Мужчина считает, что парня, который накануне устроил стрельбу и убил людей, нельзя судить без полного расследования обстоятельств происходящего внутри ведомства.

ТСН обратилась к руководству Нацгвардии и Государственного бюро расследований за комментарием по поводу обвинений родителей. В Нацгвардии пообещали дать письменный ответ.

Напомним:

Солдат-срочник получил автомат АК-47 и расстрелял из него 10 человек. В результате погибли его четыре сослуживца и одна женщина. Еще пятеро пострадавших попали в больницу.

Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку в связи с трагедией на заводе "Южмаш", где 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих.

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