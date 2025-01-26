Пытки, контрабанда и поборы в центре Киева: в Сеть слили шокирующий прайс-лист Лукьяновского СИЗО

Лукьяновское СИЗО, которое официально должно обеспечивать порядок и справедливость, оказалось в центре скандалов. В новом материале Хапуга.UA – о VIP-условиях для богачей-преступников, пытках обычных арестантов и коррупционных схемах, работающих годами.

Как телефоны, алкоголь и наркотики становятся частью жизни за решеткой? Кто стоит за поборами и почему чиновники игнорируют вопиющие факты? Смотрите эксклюзивное расследование в проекте Хапуга.UA.

Подозреваемый в госизмене депутат Евгений Шевченко, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и его сын Роман, долларовая миллионерша из МСЭК Татьяна Крупа, муж которой купался в деньгах. А также одесский военком Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен, и многие другие скандальные деятели – политики, силовики, бизнесмены… Что их всех объединяет? Печально известное Лукьяновское СИЗО!

“Среди десятков сотен колонии СИЗО, киевское СИЗО, мы можем назвать ВИП-СИЗО. Коррупционный риск и через финансовые возможности решать любые вопросы – так в киевском СИЗО больше таких возможностей. Но этим вопросом руководит администрация во главе начальника», – говорит правозащитник Эдуард Багиров.

Несмотря на жесткий режим, в СИЗО, по данным инсайдеров Хапуга.UA, почти все продается и покупается. Сколько может стоить, например, водка, запрещенные телефоны или даже наркотики? Прямо сейчас мы назовем конкретные цены, суммы и главное – фамилии хапуг.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Сразу придется оговориться: где для богачей улучшены условия – для обычных арестантов часто – пытка. Об избиениях и даже смерти в Лукьяновском СИЗО сообщения, к сожалению, поступают постоянно.

“В Киевском СИЗО так называемые смотрящие, приблатные, разные люди, которые сотрудничают с администрацией, бьют людей и требуют от них денег. И администрация знает об этом”, – говорит Эдуард Багиров.

“Это чистая тема для мусора. То есть закрыть, прибить, припрессовать, получить и так далее и так далее”, – говорит экс-нардеп Игорь Мосийчук.

При этом надо признать, говорят эксперты, что условия содержания в тюрьмах и изоляторах в последние годы улучшились, впрочем полностью искоренить советские практики не удалось.

"Тебя сразу могут поместить в очень плохие условия, где нет никакого быта. А потом, скажем, не требовать, а подталкивать под то, что ты заплати и уедешь, мы тебя переведем в другую камеру, где условия получше. Я, сколько знаю, это специально хранятся такие камеры разрухи, скажем так, чтобы отжимать средства”, – говорит член общественного совета при Министерстве юстиции Украины Олег Цвилый.

"Есть примеры и злоупотребления, и коррупции, и издевательства, и избиения, вымогательства, насилия. И все эти аспекты они еще есть”, – рассказывает эксперт Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко.

Более того: по данным экс-нардепа Мосийчука, который и сам когда-то сидел на Лукьяновке и владеет данными изнутри, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Лукьяновском СИЗО были убиты пять арестантов.

“Очень часто посещал Лукьяновское СИЗО, в том числе с инспекциями. Я знаю там все изнутри, снаружи, отовсюду. Значит, я вам скажу, речь идет о периоде первоначально широкомасштабной российской вооруженной агрессии на нашу страну", – говорит Игорь Мосийчук.

“Я знаю все правила уже больше 30 лет. Такого не было в СИЗО. Никто не требовал, даже работники администрации, даже блоккомитет, они не требовали. Есть возможность, помогаешь. Нет возможности тебя никто не бьет. А сейчас это стало законом, правилом", – рассказывает Эдуард Багиров.

В частности, последняя из известных жертв – Андрей Кязимов: жестоко избит в СИЗО, умер уже в больнице, это произошло под новый год, вызвало резонанс в обществе и сейчас является предметом исследования ДБР.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Надеемся, что ответственные структуры в конце концов обратят внимание и на другие "плохие новости" из СИЗО, и для этого никто не будет убивать никого. Итак – давайте уже считать доходы Хапуг.

“Смотрят по человеку, если у него есть что взять, как он платежеспособен, и поставят такую цену. Если у человека совсем негде взять, то конечно, меньшая цена выставляется”, – говорит Олег Цвилый.

Во время работы над этим материалом мы слышали от инсайдеров разные цифры, а некоторые уже появились и в информационном открытом поле.

К примеру, в одном из материал рассказывают, что телефон стоит от 5 до 15 тысяч гривен в зависимости от модели. Вернуть телефон после того, как его изъяли при обыске – еще 5 тысяч. Пользоваться им без риска, что его отнимут – 10 тысяч ежемесячно.

"Там, конечно, есть наркотики, есть прайс на эти наркотики", – утверждает Эдуард Багиров.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук, сидевший в этой тюрьме во времена Януковича и оправданный, говорит, что достать телефон в этом СИЗО действительно никогда не было проблемой.

За два с половиной года у меня отобрали 1186 телефонов. Я почему знаю точную цифру, потому что мой друг, моя помощница, которая потом и в парламенте работала, она их покупала и передавала. Платила за то, что передавала, а они отбирали и все”, – говорит Игорь Мосийчук.

Если хочешь сменить камеру и перейти из тесной в пространство – это 2 тысячи гривен, а место в комфортных условиях – 1 тысяча долларов. Только разрешение на ремонт камеры за свой счет обойдется в 10 тысяч гривен. Литр алкоголя стоит 3-5 тысяч гривен, наркотики – полторы тысячи за четверть грамма. А полноценное застолье – от 500 до тысячи долларов.

“За 2,5 года тюрьмы я видел многих метадоновых наркоманов, как они гниют и разлагаются и тому подобное, они пользовались наркотиками. Как их им передавали, я никогда не интересовался, но передавали точно”, – говорит Игорь Мосийчук.

Кто же проворачивает и крошит весь этот бизнес в закрытом режимном учреждении – догадаться не трудно.

“Ни одно событие в учреждении не происходит без ведома начальника учреждения. То есть начальник учреждения, он владеет информацией обо всем. И он и его первый заместитель. Это те два человека, которые управляют всеми процессами в уголовно-исполнительном учреждении”, – рассказывает Андрей Диденко.

“У меня есть информация, я еще раз говорю, у меня разные категории людей, которые разделяют информацию, и я понимаю, что сегодняшний руководитель СИЗО, начальник СИЗО Киевского СИЗО не отвечает занимаемой должности. Я бы хотел, чтобы был начальник, который адекватный, понимающий, поддерживающий, что-то делает полезного. От этого начальника полезного нет ничего", – говорит Эдуард Багиров.

Знакомьтесь – Владимир Халавка – начальник Лукьяновского СИЗО.

Хотя сейчас он и рассказывает о своих попытках улучшить условия заключенных, но известен Халавка совсем другим. До Лукьяновки он был начальником Софиевской исправительной колонии №45, где фактически творился полный беспредел.

Скриншот из видео Хапуга.UA

"Владимир Халавка, он был начальником Софиевской 45-й колонии. Там устроил огромное количество личных интересов. Там у него и жена, и все на свете работали. Это колония, куда отправляли, скажем так, умирать людей, у которых плохое здоровье. Беспредел был страшный и поэтому вопрос к этому человеку еще у меня много лет”, – говорит Олег Цвилый.

В 45-й колонии администрация установила свои законы и руководит ею через избранных руководством зэков. За свою работу последние получают алкоголь, сигареты и наркотики. И 10 лет, начиная с 2011, руководил там Владимир Халавка.

"Фактически люди начинают считать, что государственное учреждение – их личная собственность. И они используют как завод, в том числе и на продаже разных продуктов питания и на всяких услугах. Что касается 45-й Алексеевской колонии, там и на лекарствах спекулировали. Мы приезжаем, смотрим в карту осужденного, у него лекарство на неделю вперед, он их уже выпил. То есть, они уже списывали их так, что будущим числом – так они уже страх потеряли”, – говорит Олег Цвилый.

После освобождения из 45 колонии он пошел на повышение и в 2023 году стал начальником в Лукьяновском СИЗО. Что очень интересно, его первый заместитель стал новым руководителем Софиевской колонии и работал там до конца 2024 года. Жена также уволилась в конце 2024 года.

Совпадение это или нет, но это произошло фактически в то же время, когда омбудсмен начал проверку информации по факту пыток, незаконного хранения и сбыта наркотических средств с участием администрации учреждения, установления и распространения преступного влияния среди осужденных, создания руководством учреждения искусственных условий и обстоятельств для требования средств и прав на имущество осужденных.

“Сейчас идет уголовное производство в отношении руководства этого учреждения, а соответственно в этом учреждении, кроме злоупотребления, избиения, людей заматывали в скотч, на них мочились на голову мочой, над ними издевались. И это все происходило ради того, чтобы заставить их бесплатно работать, а за их труд рассчитывались наркотой”, – говорит Андрей Диденко.

Неужели все эти худшие советские практики господин Халавко теперь реализует на новом месте работы – в Лукьяновском СИЗО? Так, например, как в Софиевской тюрьме он тащил за собой друзей, так и в Лукьяновке с ним работает заместитель начальника оперативного отдела Павел Лозенко, с которым Халавка фактически вместе переехал из Днепра в Киев. Судя по информации в открытом доступе, он не только помог организовать схему поборов, но и испытывает серьезные проблемы с алкоголем. Его не менее 4 раз ловили пьяным за рулем, а однажды заключенный Дмитрий Рашевский вернулся из кабинета Лозенко пьяный и избил своего сокамерника Сергея Русина.

Скриншот из видео Хапуга.UA

В ночь с 11 на 12 декабря в кабинете Павла Лозенко его застукали с двумя заключенными из женского блока – и все были пьяны. После этого началось расследование, а сам Лозенко написал заявление об увольнении 18 декабря. Однако 20 декабря приказ почему-то был отменен.

Мы, конечно, связались и с господином Халавко, и с господином Лозенко. Начальник учреждения просто отказался нам давать комментарий лично и просил послать запрос, его коллега Лозенко сказал только следующее:

– Недавно в интернете опубликовали прайс-лист на услуги в вашей тюрьме, среди которых есть и продажа телефонов, и продажа разрешения на хранение телефона, и продажа алкоголя и наркотиков и многое другое. В этой статье как раз пишут о вас. Что вы можете сказать?

– Ничего не скажу, неправда.

Возможно, более разговорчивыми руководители СИЗО станут с разрешения Минюста, которому это и другие аналогичные учреждения подчинены. Мы направили запрос в министерство юстиции с уведомлением фактов и вопросами. Надеемся на реакцию, ведь согласитесь, вымогательство денег, налаживание коррупционных схем, пытки, избиения до смерти – это совсем не то, что нужно и что в принципе может быть в государственной структуре современной страны.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: В центре КИЕВА — ПЫТКИ, КОНТРАБАНДА, ПОБОРЫ! Лукьяновское СИЗО: ШОК для богатых! ПРАЙСЛИСТ СЛИЛИ!

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