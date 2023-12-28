"Пытки" светом на одном из мостов Киева: кто хозяин безумных фонарей

На одном из городов Киева для жителей столицы устроили странную "светомузыку" во время войны. Видео момента взбалмошного мигания фонарей на Дарницком автомобильном мосту можно увидеть в Сети.

Вспышки на пол неба

В вечернее время это выглядело довольно жутко, ведь вспышки десятков фонарей в темное время суток ослепляют водителей, а еще очень эмоционально воспринимаются людьми во время войны. Особенно, после ночных атак врага на город.

Событие с бешеным миганием фонарей случилось еще 13 декабря. Очевидно, что в работе системы освещения произошел какой-то технический сбой. Фонари длительное время мигали по обеим частям автомобильного проезда по мосту и по всей его длине.

Но оказалось, что такие мигания могут продолжаться и в дальнейшем, потому что город не видит фонарей у себя на балансе.

Световое шоу на одном из мостов Киева

Нет на балансе

Сайт ТСН.ua направил в КГГА запрос с просьбой разъяснить, что же происходит на Дарницком мосту с уличным освещением. Ведь у киевлян, которые наблюдают такие световые шоу, это вызывает, мягко говоря, нервный стресс.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА нас заверили, что Дарницкий мост еще не достроен, а заказчиком строительства мостового перехода является Юго-Западная железная дорога.

"Оборудование, которое есть на мосту, не передавалось на баланс коммунальных предприятий, которые нам подчинены. Все, что сейчас есть на мосту, в том числе, и фонари, на баланс не передавалось", - заверили сайт ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Там добавляют, что тоже обратились за разъяснениями к Юго-Западной железной дороге, мол, они должны предоставить ответ относительно странной работы фонарей на Дарницком мосту.

"Световое шоу" на мосту / Фото: Фото из социальных сетей

Мост строится, но хозяин у фонарей есть

Под Новый год в Юго-Западной железной дороге смогли подготовить такой ответ и прислали его сайту ТСН.ua. Там подтверждают, что Дарницкий автомобильный мост еще строится. Столичные автомобилисты хорошо знают, что остается еще не построенным один из заездов на мост на левом берегу столицы.

"Сообщаем, что согласно распоряжениям Кабинета министров Украины от 10.12.2003 № 755-р и от 13.07.2004 № 490-р за счет Государственного бюджета Украины проводится строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве (с подходами) на железнодорожном участке Киев-Московский-Дарница", - сообщили сайту ТСН.ua в региональном филиале "Юго-Западной железной дороги" АО "Укрзализныця".

За пределами компетенции

Но добавляют, что оборудование для освещения моста 11 лет назад было передано на баланс столичного коммунального предприятия.

"Согласно распоряжению КГГА от 06.12.2012 №2181 "О принятии в сферу управления исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) объектов железнодорожно-автомобильного перехода через р. Днепр в г. Киеве" сооружения и устройства освещения Дарницкого моста были переданы на баланс КП "Киевгорсвет", - отмечает в своем ответе Вадим Савченко, главный инженер регионального филиала.

Чиновник добавляет, что учитывая вышесказанное, вопрос по обеспечению устойчивой работы системы освещения Дарницкого моста находится вне компетенции железной дороги.

Напомним, в Киевской области разворачивают дополнительные блокпосты, будут проверять ТЦ, вокзалы и больницы.

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