Пытки в тюрьмах РФ: в стране серия увольнений тюремных чиновников после появления в Сети шокирующего видео

Пытки в тюрьмах РФ: в стране серия увольнений тюремных чиновников после появления в Сети шокирующего видео

Архив на 40 гигабайт получил белорусский программист.

Пытки в российских тюрьмах: РФ всколыхнула серия увольнений тюремных чиновников после того, как один из интернет-ресурсов слил в сеть видео с издевательствами над пленниками. Архив на 40 гигабайт получил белорусский программист, которому не повезло оказаться за решеткой в России.

Что происходило в тюрьмах и куда россияне импортировали своих палачей, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 7 октября.

Кадры пыток с русской колонии в Саратовской области появились в Сети. От избиений, сексуального насилия, унижения и психологического давления как со стороны работников колонии, так и подчиненных им заключенных пострадали сотни пленников. На диске — видеоархив, что умудрился сохранить, а затем обнародовать белорусский ИТвець, который отбывал наказание в российской тюрьме. Его поставили руководить тюремными компьютерами, где он и нашел видео.

УНИАН

Руководитель сайта, который обнародовал архив, говорит: видео издевательств использовали, чтобы шантажировать жертв. Организуют все это в России на высшем уровне. "Пытки в России были организованы именно спецслужбами. Они имели системный характер, застенок — система, большой, гигантский пыточных механизм под контролем ФСБ России", — говорит основатель сайта GULAGU.NET Владимир Осечкин.

Только скандал получил огласку, российский Следственный комитет начал проверки, а в тюрьмах начались показательные увольнения. "По результатам проверки опубликованного в СМИ видео — о нарушении закона в отношении осужденного заключенного возбуждено уголовное дело", — говорит представитель СК Саратовской области Надежда Волошина.

Новости мира: жуткие кадры - как в российских тюрьмах издеваются над заключенными

Ответ основатель сайта, который обнародовал архив, называет смехотворным. Сам Владимир Осечкин сейчас находится во Франции. Данные о пытках вместе с видеодоказательствами уже вскоре обещает передать в ООН.

По данным Владимира Осечкина, российские тюремщики свои услуги и импортировали. В частности, в Беларусь. Кроме того, были причастны к пыткам над белорусскими демонстрантами, которых массово бросали за решетку в августе 2020 года. Тогда от насилия в белорусских изоляторах пострадали сотни людей. О систематическом насилии над белорусскими узниками сообщают до сих пор.

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