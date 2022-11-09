Пьют из луж, шмалюют по своим и насилуют друг друга: "подвиги" военных РФ

Русская армия и ее военные всегда отличались жестокостью, особенно в отношении мирного населения.
ВС РФ никогда не сторонились мародерства, обстрелов мирных людей и гражданской инфраструктуры – домов, школ, больниц, родильных домов. Так было в Чечне, Сирии, Грузии. Сегодня зверства россиян мы видим в Украине. Но они пошли еще дальше и вопреки "духовным скрепам", которыми так гордятся в России, начали издеваться и даже насиловать друг друга.
ТСН.ua собрал "подвиги", которыми славится российское войско.
Тикток-войска Кадырова прославились в Украине не только тик-токами, но и изнасилованиями сослуживцев
Так, на днях в Сети появилось видеообращение к "генералу тикток-войск" Рамзану Кадырову от одного из боевиков "ЛДНР" с просьбой унять сексуальные предпочтения своих подопечных. Он пожаловался на то, что "кадыровцы" насиловали мужчин с ОРДЛО.
"Ваши люди, я говорю о ваших подчиненных — чеченцах, неоднократно были замечены за тем, что применяли насилие к другим военнослужащим из "ЛНР", "ДНР". Имеются факты неоднократного сексуального насилия с их стороны в отношении наших бойцов. Это уже выходит за пределы. На этом фоне повысилась напряженность среди личного состава и возникают постоянные конфликты, которые ставят под вопрос выполнение поставленных задач", — сказал вояка на видео.
К слову, в соцсетях также недавно "гуляло" видео, на кадрах которого мужчины в форме российских военных насилуют своего сослуживца. В подписи к видео отмечалось, что это так в армии оккупанты встречают мобилизованных россиян.
Friendly fire – огонь против своих войск
Попавшие в плен в ВСУ российские военные неоднократно рассказывали о том, что у них очень часто случаются обстрелы своих же подразделений. То ли намеренно, то ли из-за нелепости такое происходит систематически. Новые подобные свидетельства появились недавно от сдавшихся в плен военных 9-го полка ВС РФ. В частности оккупанты рассказали о своем крайне тяжелом положении с обеспечением, что они не ели трое суток, а также пожаловались, что по ним "шмаляли свои же".
В отчете американского Института изучения войны (ISW) вообще отметили, что в Донецкой области российские оккупанты ликвидировали значительную часть самих себя благодаря "дружественному огню".
Эксперты Института добавили, что "дружественный огонь" обычно влечет за собой ограниченное количество потерь во время войны, но обычно это не около 60% от общего количества потерь, что демонстрирует отсутствие связи и координации командования и управления между российскими войсками.
Питание оккупантов
В продолжении этого также стоит упомянуть и то, как питаются захватчики. Так, один из российских пленных "мобиков" в интервью YouTube-каналу Владимира Золкина поделился своим рационом. Оказалось, что он несколько дней ел "дары природы", пока не встретился с ВСУ, которые взяли его в плен.
"Я блуждал несколько дней, ел сырые грибы, пил из лужи. Первые три дня воды не было вообще, я собирал капли с опавших листьев, слизывал. Бывало случался подсолнечник, я оттуда собирал семена и ел. Потом нашел в ящиках, которые оставили на позициях, выжатую пачку майонеза. Там было немного, я им обмазал семена и ел", — рассказал украинскому журналисту Дмитрию Карпенко оккупант.
И о том, что российскому войску сплошь и рядом нечего есть и даже пить, рассказывают и другие пленные россияне, которых неоднократно спасали от жажды лужи.
Угрозы расстрелом
Оккупантов, которые не хотят идти в бой или отказываются продолжать воевать, угрожают убить. Об этом пишут СМИ со ссылкой на слова жен и матерей российских воинов. По их словам, в Донецкой области отправили в подвал мобилизованных РФ, которые отказались штурмовать позиции ВСУ. Их содержат на территории поселка Завитне Бажання.
Как сообщили женщины, их мужчины имели бронь от призыва в армию, но их мобилизовали. Сначала их отправили на учебный полигон, а затем без спецподготовки бросили на "ноль" в Украине. Там более двух десятков бойцов ВС РФ написали рапорты об отказе участвовать в штурме.
По словам родственников военных, их удерживают в подвале, не кормят, не дают помыться и ничего не объясняют. "Отказников" называют изменниками и угрожают расстрелять.
По информации родственников, до конца октября мобилизованные находились в 40 километрах от оккупированного Мариуполя, в лесополосе строили блиндажи, в боевых действиях не участвовали, сдав военное снаряжение. Оттуда отказавшихся воевать отвезли в подвал в село Завитне Бажання.
Одна из жен мобилизованных Елена Кашина рассказала, что ее муж никогда не служил, а по прибытии в Украину нес вахту в окопе. Через два дня он позвонил по телефону и рассказал, что не хочет убивать людей, "закроет глаза и уши" и будет ждать расстрела, который пообещал замполит роты, когда несколько мобилизованных заявили, что откажутся воевать.
"Перед написанием рапорта замполит 5-й роты сказал, что если они что-то напишут, то их расстреляют, забросят в общую яму, а родственникам напишут, что они пропали без вести. Мой муж звонил по телефону и сказал: "Лен, меня сегодня наши могут расстрелять", – пересказала слова мужа Кашина.
Но рапортам мобилизованных не дали хода, утверждает она. По ее словам, 6 отказников оставили в лагере готовить еду военным, еще восьмерых отвезли в подвал.
Ранее военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России пожаловались губернатору, что под селом Павловка на Донетчине понесли большие потери, а мобилизованные из Воронежской области заявили, что командование бросило их на передовую без подготовки, в результате чего из 500 человек.
Напомним, что российские военные могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь. Телефоны горячей линии "Хочу жить": +380665803498 и +380931192984.
Президент Украины Владимир Зеленский из-за безумных потерь РФ в Украине призвал мобилизованных россиян либо протестовать, либо сдаваться в плен к ВСУ и СБУ.
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