Пьют из луж, шмалюют по своим и насилуют друг друга: "подвиги" военных РФ

Русская армия и ее военные всегда отличались жестокостью, особенно в отношении мирного населения.

ВС РФ никогда не сторонились мародерства, обстрелов мирных людей и гражданской инфраструктуры – домов, школ, больниц, родильных домов. Так было в Чечне, Сирии, Грузии. Сегодня зверства россиян мы видим в Украине. Но они пошли еще дальше и вопреки "духовным скрепам", которыми так гордятся в России, начали издеваться и даже насиловать друг друга.

ТСН.ua собрал "подвиги", которыми славится российское войско.

Тикток-войска Кадырова прославились в Украине не только тик-токами, но и изнасилованиями сослуживцев

Так, на днях в Сети появилось видеообращение к "генералу тикток-войск" Рамзану Кадырову от одного из боевиков "ЛДНР" с просьбой унять сексуальные предпочтения своих подопечных. Он пожаловался на то, что "кадыровцы" насиловали мужчин с ОРДЛО.

"Ваши люди, я говорю о ваших подчиненных — чеченцах, неоднократно были замечены за тем, что применяли насилие к другим военнослужащим из "ЛНР", "ДНР". Имеются факты неоднократного сексуального насилия с их стороны в отношении наших бойцов. Это уже выходит за пределы. На этом фоне повысилась напряженность среди личного состава и возникают постоянные конфликты, которые ставят под вопрос выполнение поставленных задач", — сказал вояка на видео.

К слову, в соцсетях также недавно "гуляло" видео, на кадрах которого мужчины в форме российских военных насилуют своего сослуживца. В подписи к видео отмечалось, что это так в армии оккупанты встречают мобилизованных россиян.

Friendly fire – огонь против своих войск

Попавшие в плен в ВСУ российские военные неоднократно рассказывали о том, что у них очень часто случаются обстрелы своих же подразделений. То ли намеренно, то ли из-за нелепости такое происходит систематически. Новые подобные свидетельства появились недавно от сдавшихся в плен военных 9-го полка ВС РФ. В частности оккупанты рассказали о своем крайне тяжелом положении с обеспечением, что они не ели трое суток, а также пожаловались, что по ним "шмаляли свои же".

В отчете американского Института изучения войны (ISW) вообще отметили, что в Донецкой области российские оккупанты ликвидировали значительную часть самих себя благодаря "дружественному огню".

Эксперты Института добавили, что " дружественный огонь" обычно влечет за собой ограниченное количество потерь во время войны, но обычно это не около 60% от общего количества потерь, что демонстрирует отсутствие связи и координации командования и управления между российскими войсками.

Питание оккупантов

В продолжении этого также стоит упомянуть и то, как питаются захватчики. Так, один из российских пленных "мобиков" в интервью YouTube-каналу Владимира Золкина поделился своим рационом. Оказалось, что он несколько дней ел "дары природы", пока не встретился с ВСУ, которые взяли его в плен.

"Я блуждал несколько дней, ел сырые грибы, пил из лужи. Первые три дня воды не было вообще, я собирал капли с опавших листьев, слизывал. Бывало случался подсолнечник, я оттуда собирал семена и ел. Потом нашел в ящиках, которые оставили на позициях, выжатую пачку майонеза. Там было немного, я им обмазал семена и ел", — рассказал украинскому журналисту Дмитрию Карпенко оккупант.

И о том, что российскому войску сплошь и рядом нечего есть и даже пить, рассказывают и другие пленные россияне, которых неоднократно спасали от жажды лужи.

Угрозы расстрелом

Оккупантов, которые не хотят идти в бой или отказываются продолжать воевать, угрожают убить. Об этом пишут СМИ со ссылкой на слова жен и матерей российских воинов. По их словам, в Донецкой области отправили в подвал мобилизованных РФ, которые отказались штурмовать позиции ВСУ. Их содержат на территории поселка Завитне Бажання.

Как сообщили женщины, их мужчины имели бронь от призыва в армию, но их мобилизовали. Сначала их отправили на учебный полигон, а затем без спецподготовки бросили на "ноль" в Украине. Там более двух десятков бойцов ВС РФ написали рапорты об отказе участвовать в штурме.

По словам родственников военных, их удерживают в подвале, не кормят, не дают помыться и ничего не объясняют. "Отказников" называют изменниками и угрожают расстрелять.

По информации родственников, до конца октября мобилизованные находились в 40 километрах от оккупированного Мариуполя, в лесополосе строили блиндажи, в боевых действиях не участвовали, сдав военное снаряжение. Оттуда отказавшихся воевать отвезли в подвал в село Завитне Бажання .

Одна из жен мобилизованных Елена Кашина рассказала, что ее муж никогда не служил, а по прибытии в Украину нес вахту в окопе. Через два дня он позвонил по телефону и рассказал, что не хочет убивать людей, "закроет глаза и уши" и будет ждать расстрела, который пообещал замполит роты, когда несколько мобилизованных заявили, что откажутся воевать.

"Перед написанием рапорта замполит 5-й роты сказал, что если они что-то напишут, то их расстреляют, забросят в общую яму, а родственникам напишут, что они пропали без вести. Мой муж звонил по телефону и сказал: "Лен, меня сегодня наши могут расстрелять", – пересказала слова мужа Кашина.

Но рапортам мобилизованных не дали хода, утверждает она. По ее словам, 6 отказников оставили в лагере готовить еду военным, еще восьмерых отвезли в подвал.

Ранее военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России пожаловались губернатору, что под селом Павловка на Донетчине понесли большие потери, а мобилизованные из Воронежской области заявили, что командование бросило их на передовую без подготовки, в результате чего из 500 человек.

Напомним, что российские военные могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь. Телефоны горячей линии "Хочу жить": +380665803498 и +380931192984.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за безумных потерь РФ в Украине призвал мобилизованных россиян либо протестовать, либо сдаваться в плен к ВСУ и СБУ.

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