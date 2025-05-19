Работа для людей с инвалидностью: куда можно пойти и кому платит 120 тысяч государство

В Украине обустраивают рабочие места для людей с инвалидностью / © Freepik

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Рабочие места для трех тысяч людей с инвалидностью обустроили в Украине с 2023 года благодаря государственной программе. На это из госбюджета ушло 200 миллионов гривен. В пределах всей страны это капля в море, поэтому в правительстве надеются, что все больше работодателей воспользуются такой инициативой.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Массажист Наталья Лисовская легко ориентируется у себя на работе. Несмотря на то, что женщина имеет первую группу инвалидности: она почти ничего не видит. С началом большой войны Наталья уехала в Ирландию. Три месяца назад вернулась домой. Теперь помогает с реабилитацией военных.

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Наталья нашла себя, а Центр помощи военным - нашел Наталью. Здесь воспользовались программой от Минэкономики и за счет госбюджета приобрели для сотрудницы специальный компьютер для людей с нарушением зрения.

Когда человек получает инвалидность, его жизнь кардинально меняется. В то же время, поскольку именно сейчас на рынке труда в Украине существенная нехватка рабочих рук, вероятность найти привлекательную вакансию выше, чем до войны. Здесь важен индивидуальный подход.

"Есть много людей, которые имеют нарушения зрения, и тем более они являются очень активными пользователями компьютера. А есть люди, которые имеют зрение, но они не пользуются компьютерами, не являются пользователями. Поэтому здесь важно понимать, во-первых, что делает человек, что ему нужно для обустройства этого рабочего места", - говорит координатор проектов по доступности и инклюзии ПРООН в Украине Елена Иванова.

Компенсацию за обустройство рабочего места получили и в одном из медицинских центров. За государственный счет приобрели специальный подъемник для пациентов на креслах колесных.

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За обустройство места для лица с инвалидностью первой группы государство платит предприятию 120 тысяч гривен, второй - 80 тысяч. Оформить заявку можно через портал "Дія" или в Центре занятости по месту расположения компании. Воспользоваться могут и предприниматели, которые работают как ФОПы.

В Минэкономики говорят - чтобы наша экономика росла хотя бы по 7-6% в год, нам за следующие 5 лет нужно привлечь дополнительно к рынку труда 4,5 миллиона человек. И без трудоустраивая людей с ограниченными возможностями таких показателей достичь будет крайне сложно.

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