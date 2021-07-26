Работа для подростков: с какими вызовами в Украине сталкиваются работники в возрасте до 18 лет

Работа для подростков: с какими вызовами в Украине сталкиваются работники в возрасте до 18 лет

Работа подростков четко регламентируется.

Летом в Украине часть подростков решают, что будут работать. Но на самом деле найти работу не так просто. Почему рынок труда для несовершеннолетних — сплошная "серая" зона? Работает кто-то в Украине о том, чтобы дети могли воплотить свое желание подзаработать на карманные, — говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Дети могут заработать средства став разнорабочим, то красят лестницу, то рвут сорняк возле частного дома, то за деньги выгуливают чьего пса. Ежедневно имеют новый подработку и собственные деньги. Объявления о поиске работы можно расклеить по городу или написать в Instagram.

А можно стать бариста на разных фестивалях или промоутером. В то же время к сожалению, официально подростков в Украине брать на работу никто не хочет. Хотя закон это позволяет — трудоустраивать можно четырнадцатилетних, с разрешения родителей.

Легальная работа для подростков: как трудоустроиться, если тебе нет 18

На рынке труда, только на официальных сайтах по трудоустройству, 12000 резюме детей в возрасте от 12 до 16 лет. И тысячи опасных предложений в соцсетях. Чтобы рынок труда подростков вышел из "серой зоны", надо менять законы.

"Нормальных легальных механизмов для трудоустройства ребенка, который хочет работать, нет. Сегодня очень много ограничений с точки зрения трудового законодательства. И если придет охрана труда с проверкой, если это несовершеннолетний ребенок, тут же будет и полиция", — рассказала представительница Федерации работодателей Украины Елена Колесникова.

Трудоустройство подростков: опыт других государств

В Федерации предлагают ввести льготные условия для работодателей, которые берут на работу несовершеннолетних, а также узаконить ученический трудовой договор, как в европейских странах. Там детский труд уважают и уважают.

Например, в Швеции Подростки могут работать, если они достигли 16 лет. В Швеции относятся с уважением, если ребенок начинает работать. При этом неважно, какая это работа — официантом, уборщиком.

Работу школьникам подыскивает местная власть, которая еще и четко следит, чтобы детей никто не обманул. Также может помочь школа. В то же время работа подростков четко регламентируется. В частности, коммуна регулирует, сколько минимум должны платить за час работы, но подростки не могут работать с наличными.

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Для украинских школьников легальные заработки — мечта. В Украине трудоустройством подростков заниматься никто не хочет, потому что это — не выгодно. Община Покровского в Донецкой области, которая решилась выдать трудовую книжку детям в 14, похоже, единственная на всю страну. Местные власти для подростков подготовила аж 70 рабочих мест и полмиллиона гривен на зарплаты.

Школьники здесь убирают, моют, подметают, красят заборы, косят траву ... Рабочий день — с 8 до 16 часов. В месяц зарабатывают 5000 гривен. Но главное — все официально. Подростки имеют социальные гарантии и даже запись в трудовую.

К сожалению, сейчас в Украине все так складывается, что никто не будет официально брать на работу тысячи других украинских подростков хотят работать, а не бездельничать, потому что точно знают, зачем им свои деньги и ценой их зарабатывают.

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