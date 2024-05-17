Работа, финансы и образование: какие льготы имеют мобилизованные и военные-контрактники в Украине

В Верховной Раде обещают – государство и дальше будет дополнять перечень льгот.

Мобилизированные и те, кто пойдет служить по контракту, должны ощущать помощь государства: уверены в Минобороны. Для военных, говорят, — в Украине предусмотрен ряд льгот. Финансовых, медицинских, образовательных. Некоторые из них - активируются автоматически. Для других - необходимо правильно оформить документы.

Об этом говорится в материале ТСН.

Свою жизнь с войском Анатолий с позывным "Студент" связал еще до полномасштабного вторжения. В 2021 году он подписал контракт и с тех пор защищает Украину. Воевать, говорит, пошел по зову сердца. На передовой, мысли сосредоточены на одном - как одолеть врага. Впрочем, признает, воюют украинские защитники еще и ради будущего.

И здесь, признает мужчина, важно чувствовать поддержку государства. Один из таких инструментов - льготы для военнослужащих.

Работа

Каждому мобилизованному государству гарантируется сохранение места работы и должности, также засчитывается стаж работы по специальности или, например, стаж государственной службы.

Также важно, что происходит с сохранением страхового стажа. Физические лица-предприниматели вместо этого освобождаются от уплаты единого социального взноса. Для этого нужно подать в налоговое заявление и копию военного билета. Если человек имел ФЛП, но во время службы, он не работает – государство не будет закрывать его и не будет начислять налоги и сборы.

Если человек имел ФЛП, но во время службы, он не работает – государство не будет закрывать его

Финансы

Государство гарантирует военнослужащим материальное обеспечение, зарплату и выплату боевых. Впрочем, многие области мобилизованным и тем, кто подписал контракт, выплачивают еще материальную помощь. В столице, например, она составляет 30 тысяч гривен. Ее получают все, кто мобилизовался после декабря 2023 года через столичные ТЦК или же подписал контракт в Киеве. Деньги платят даже если человек не имеет столичной регистрации.

"Начисление происходит автоматически. ТЦК передают нам информацию о служащем, его счет и город перечисляет необходимые средства", - объясняют в КГГА.

Киев предоставляет военным денежное довольствие

Такие же выплаты существуют и в других общинах. Впрочем, эту информацию следует уточнять индивидуально, ведь выплаты утверждают на местном уровне.

Еще один финансовый аспект - выплата военной пенсии на время службы. Во время мобилизации человек и в дальнейшем ее будет получать. А после увольнения со службы дополнительную выслугу лет будут учитывать в размер пенсии.

Военная пенсия

"Также распространена льгота для военнослужащих, которая касается кредитов. Это касается и макрофинансовых организаций. Военнослужащие освобождаются от уплаты процентов по кредитам, им не начисляют штрафы и пеню. Но важно знать два момента - тело кредита необходимо будет погашать и дальше", - говорит адвокат Антон Ревенко.

Также военнослужащие ВСУ могут воспользоваться государственной льготной программой ипотечного кредитования под 3%. Такие займы выдаются на 20 лет, а обязательный взнос заемщика будет составлять не менее 20% стоимости объекта недвижимости.

Также по новому закону о мобилизации специальные условия вскоре получат и те, кто подпишет контракт.

Кредиты для военных – что известно

Медицина

"Каждый военнослужащий имеет право на бесплатное медицинское лечение и обследование в военно-медицинских учреждениях и учреждениях Министерства обороны Украины. Также военнослужащие имеют бесплатное санитарное лечение в санатории. Эти же нормы распространяются и на членов семьи военного", - говорит адвокат Антон Ревенко.

Проезд

Алексей с позывным "Викинг" рассказывает – во время войны по Украине ездит не часто. Впрочем, если это случается, то за билеты он не платит.

"Когда езжу в отпуск, пользуюсь талонами на бесплатный проезд поезда" — говорит он.

Сегодня военнослужащие имеют право на бесплатный проезд по железнодорожному, воздушному, водному и автомобильному транспорту, когда едут:

в командировку;

в отпуск внутри Украины;

при переводе на новое место (прохождение воинской службы или в связи с передислокацией воинской части);

к месту жительства, избранного при увольнении с военной службы, внутри Украины. И в отдельных общинах такие льготы могут распространяться и на общественный транспорт.

Образование и профадаптация

Военнослужащие имеют право на бесплатную переподготовку, повышение квалификации и получение краткосрочных образовательных программ по профессиям, которые востребованы на рынке труда. Этим же в отдельных случаях могут воспользоваться и их родственники. Также отдельные льготы предусмотрены для детей.

Дети военнослужащего учебного заведения имеют право на первоочередное обучение в учебные заведения или в учебные заведения.

Отпуск

Каждый мобилизованный имеет право на ежегодный отпуск до 30 дней. Но ее будут предоставлять по частям. Время на дорогу во время отпуска не будет считать.

Важно, что провести они ее смогут и за границей. Для этого нужно будет написать рапорт и указать место своего отдыха и цель выезда за границу. Для пересечения границы нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

удостоверение военнослужащего;

отпускной билет, в котором указано предоставление ему права при отпуске выезда за границу на определенный период.

Если же мобилизованные в будущем получат статус участника боевых действий, то льгот будет еще больше. Это и возможность получения земельных участков, жилья, а также льготы на амбарное.

В Верховной Раде обещают – государство и дальше будет дополнять перечень льгот. Там, например, есть законопроект о льготном растаможивании авто для военных. Также в будущем на рассмотрение могут попасть еще больше законопроектов, заботящихся о благосостоянии украинских защитников.

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