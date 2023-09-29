Работа разработчика украинских ракет "Нептун", "Стугна" и "Корсар" заблокирована: подробности скандала вокруг КБ "Луч"

Производители военного вооружения уже обратились с обращением в Кабмин и СНБО.

Госаудитслужба заблокировала работу единственного в Украине производителя высокоточного оружия — Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч", разрабатывающего ректы "Нептун", "Стугна", "Корсар". Об этом заявляют на самом предприятии, что вызвало бурю недовольства среди украинцев в социальных сетях.

19 сентября государственное предприятие Киевское конструкторское бюро "Луч" сообщило на своей странице в социальной сети, что обратилось с официальными письмами к премьер-министру Украины Шмигалю Д. А., секретарю СНБО Украины Данилову О. М., Министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О. М. и Генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность" Сметанина Г. В. с просьбой урегулирования соответствия выводов Госаудитслужбы законодательству.

На что жалуются в ГККБ "Луч"

"Кроме военной агрессии российской федерации против Украины, ГП "ГосККБ "Луч" столкнулось с внутренними факторами, которые затрудняют выполнение поставленных задач разработки и производства Оружия Победы. Надуманная позиция должностных лиц Госаудитслужбы по поводу запрета включения прибыли в состав цены создала реальные угрозы национальной безопасности и обороны государства", — отмечается в сообщении Киевского конструкторского бюро "Луч".

Там добавляют, что "заключения Госаудитслужбы вызывают удивление и возмущение, повлекли за собой разногласия и судебные процессы между органами власти в период военного положения, а материалы ревизии переданы правоохранительным органам, на основании которых открыты уголовные производства. В искусственном возникновении указанных угроз заинтересована прежде всего российская федерация, в интересах которой ГП "ГосККБ "Луч" неоднократно испытывало препятствия в виде вымышленной клеветы, бюрократических препятствий в нашей работе".

Противотанковый комплекс "Стугна" / Фото: УНИАН

Скандальную ситуацию в Сети обсуждают сотни украинцев. Ведь такой конфликт во время войны ничего хорошего не сулит, а наоборот усугубляет ситуацию в оборонной отрасли.

А работа ГП "ГосККБ "Луч" более чем важна в условиях войны. Предприятие выполняет поисковые, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию:

противотанковых управляемых ракет;

ракетных комплексов наземного, воздушного и морского базирования;

авиационных управляемых ракет;

зенитных управляемых ракет;

минно-торпедное вооружение;

систем управления ракет и других управляемых средств поражения;

тренажеров противотанковых ракетных комплексов;

телеметрических систем противотанковых ракетных комплексов

А еще ввыполняет производство по замкнутому циклу в кооперации с украинскими предприятиями разного типа ракет и другого вооружения.

Высокоточная РСЗО "Ольха" в действии/Фото КБ "Луч"

В чем суть проблемы и что говорят в парламенте

В комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сайту ТСН.ua рассказали, что пока не могут комментировать конфликт между Государственной аудиторской службой и ГККБ "Луч", ведь продолжаются судебные дела и разбирательства, и обжалуются акты Министерства обороны.

"Все это последствия. Главная причина конфликта в акте, который составила Дераудитслужба о том, что предприятия должны работать без прибыли. Поэтому здесь и комментировать особо нечего, пока мы не получим решение суда. Верховная Рада свое политическое заявление сделала по этому вопросу. На базе комитета было проведено несколько заседаний. Вопрос в том, что это компетенция Кабинета Министров, издавшего два постановления, одно из которых несколько противоречит другому, а Госаудитслужба на основе неоднозначно трактуемого сделала вывод, что не может быть прибыли. В этом и вся суть вопроса", — пояснил сайту ТСН.ua Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мы спросили у народного депутата, что нужно сделать, чтобы уладить этот конфликт.

"Нужно, чтобы Кабинет Министров Украины навел порядок в своих постановлениях и четко определил механизм формирования прибыли предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ", — отмечает Федор Вениславский.

Что говорят в Госаудитслужбе Украины

Сайт ТСН.ua поинтересовался в Государственной аудиторской службе Украины, почему они блокируют работу государственного конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывает уникальное оружие для наших военных и как по их мнению можно разрешить конфликт.

"Ревизию отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" за период с 01.01.2021 по 30.06.2023 в соответствии с пунктом 8.5 Плана проведения мероприятий государственного финансового контроля Государственной аудиторской службы Украины на ІІІ квартал 2023 запланировано провести с 29.09.2023 ", — ответил на информационный запрос ТСН.ua Станислав Патюк, заместитель председателя Государственной аудиторской службы Украины.

Чиновник добавляет, что Верховная Рада Украины 21 сентября 2023 приняла в целом проект Постановления о поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения (регистр. № 10071).

Но в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, говорят, что упомянутое постановление – это просто политическое заявление, которым депутаты обращают внимание на то, что производители военного вооружения не могут работать без прибыли – это фактически путь к банкротству. В то же время, конфликтное дело находится на рассмотрении в судах.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что в НАТО сделали новый прогноз по войне в Украине.

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