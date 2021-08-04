Работа в Чехии для украинцев: кого ищут работодатели, сколько платят и как оформить документы

Чехия все больше привлекает наших граждан.

Работа за рубежом становится все более популярной среди украинев. Наши граждане активно ищут заработки в странах ЕС. И после Польши одной из самых популярных стран для трудоустройства среди украинских трудовых мигрантов является Чехия. В частности, по данным опроса сервиса "OLX Работа", в эту страну на работу хотят поехать 11% украинцев. Например, работать в Германии стремится — 9%, в Литве — 2% и только 1,5% в Словакии. Отдают предпочтение именно нашим соотечественникам и чешские работодатели. Объясняют — украинцы более трудолюбивые, быстро учатся и у них почти отсутствует языковой барьер. Более того, Чехия в этом году увеличила квоту для работников из Украины до 40 тысяч человек в год, что может существенно увеличить процент наших работников в этой стране.

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Какую работу и оплату там предлагают, как оформить документы для выезда в Чехию, сколько нужно иметь средств, чтобы уехать и где лучше искать вакансии, ТСН.ua собрал всю актуальную информацию о чешских заработках.

Работа в Чехии для мужчин, женщин и семейных пар с ребенком: какие существуют вакансии

Так, по данным рекрутинговых компаний, больше всего сегодня чешские предприниматели требуют разнорабочих на пищевых и промышленных производствах (заводах), где могут работать как женщины, так и мужчины, а также электриков, сантехников и разнорабочих на складах. Всегда среди работодателей есть спрос на строителей и сварщиков. Женщинам часто предлагают работу упаковщиц на фабриках и заводах по производству продуктов питания, косметики, одежды и обуви, игрушек и т. д. или сиделками за пожилыми людьми. Семейным парам проще всего устроиться на работу на предприятия, поскольку там ищут постоянно различных специалистов и рабочих, начиная от операторов производственных линий, водителей, ремонтников оборудования, заканчивая упаковщицами и уборщицами.

Очень востребованы сейчас и сезонные рабочие на фермы и поля: уход за животными, сбор урожая (ягоды, овощи и фркуты).

Работа в Чехии для студентов и сезонные работы

Традиционно для студентов наиболее актуальны сезонные работы на фермах и полях, а также вакансии в сфере услуг и гостинично-ресторанного бизнеса при условии знания чешского и английского языков: бармены, официанты, хостесс, бариста, продавцы. Также часто студентам предлагают работу в сетях магазинов одежды (например, H&M), а также в туристических информационных центрах. Но на такие вакансии также ищут молодых людей с хорошим знанием языков, минимум хотя бы английского.

Как получить приглашение для работы в Чехии

Прежде, чем перейти к вопросу получения приглашения, стоит отметить, что для трудоустройства иностранцев в Чехии есть несколько путей. Первый и самый простой — это получить разрешение или приглашение на работу от работодателя на основе которого оформить визу. Второй — получить трудовую карту (это подходит для квалифицированных работников) и третий способ — получить синюю карту — это для работников высокой квалификации, требует определенного образования (например, врачи). Тем, кто планирует сезонное трудоустройство разрешение на работу не требуется.

Украинцы чаще всего всего оформляют рабочую визу на основе приглашения на работу, которые выдает чешский работодатель. Это можно сделать самостоятельно или делегировать весь процесс на агентства. Но в обоих вариантах следует помнить, что прежде чем получить приглашение, чешский работодатель должен получить разрешение на трудоустройство иностранного гражданина, которое не является именным документом, а является лишь разрешением на конкретную вакансию. Его может выдать только юридическое лицо.

Для того, чтобы получить именно приглашение, необходимо найти работодателя, который сможет вам его оформить, потом пройти онлайн собеседование. Если стороны довольны результатом собеседования, работодатель должен обнародовать вакантное место — сообщить соответствующий Департамент МВД о желании получить вакансию иностранным гражданином. Как правило, это просто формальность, однако гражданам ЕС дается месяц на то, чтобы претендовать на вашу должность. Через 30 дней работодатель может брать на работу украинца. Для этого он должен получить специальное разрешение — зарегистрировать соответствующее приглашение в отделении полиции (на это понадобится 7 рабочих дней). Разрешение предоставляется на время действия контракта, но не более, чем на 2 года. Тому, кто планирует сезонное (до полугода) или временное (до 3 месяцев) трудоустройство разрешение на работу не требуется, но если работать легально (по рабочей визе), все равно нужно приглашение.

Далее работодатель может забирать готовое приглашение, которое позволяет получить гражданам государства Украина чешскую рабочую визу. Однако следует знать, что для получения рабочей визы в Чехию мало приглашения на работу, а необходимо получить от работодателя еще и контракт.

Если же вы планируете ехать на работу в Чехию на более долгие сроки, тогда нужна трудовая или синяя карта. А так, как чешские предприниматели заинтересованы в украинских трудовых мигрантах, поэтому правительство Чехии значительно упростил процедуру оформления необходимых для трудоустройства документов, создав программу "Режим Украины", в рамках которой выдается трудовая карта. Трудовая карта гарантирует право на трудоустройство и проживание в Чехии в течение 2 лет с возможностью дальнейшего продления. Ее владелец может воссоединить семью, получать социальное и медицинское обеспечение в соответствии с чешскими законами, то есть иммигрировать в Чешскую Республику.

Для открытия чешской трудовой карты по программе "Режим Украины" необходим пакет следующих документов:

заполненная анкета;

действительный заграничный паспорт;

3 фотографии (3,5 на 4,5 см), соответствующие внешнему виду;

копия или оригинал договора аренды, нотариально заверенное письмо владельца недвижимости, подтверждающие обеспечение жильем в Чехии;

трудовой договор или предварительное соглашение о его будущем заключения с указанием заработной платы и количества рабочих часов;

оригинал с копией документов о полученной квалификации, курсы и учебные заведения, необходимые для соответствующей должности;

документ, подтверждающий отсутствие судимости;

справка, подтверждающая отсутствие инфекционных заболеваний.

Документы, прилагаемые предоставляются в оригинальном виде или в форме заверенных нотариально копий, официально переведенных на чешский язык. Все документы, за исключением паспорта, должны быть не старше 6 месяцев. Подавать документы нужно в Посольство или в Генконсульство Чехии, или воспользоваться услугами ближайшего визового центра.

Далее, при положительном рассмотрении документов дипломатическое представительство выдает визу на срок не более 90 дней для получения трудовой карты, которую оформлять нужно уже в Чехии. Таким образом, по приезду в Чешскую Республику в течение 3 рабочих дней гражданин Украины должен обратиться в местное управление МВД и сдать биометрические данные. Для получения справки о соблюдении всех условий оформления трудовой карты необходимо:

пройти регистрацию в департаменте по вопросам миграции;

зарегистрироваться по месту жительства на основании договора аренды.

С того момента, как департамент МВД выдаст справку, подтверждающую выполнение вышеописанных условий, гражданин Украины сможет приступить к работе.

В какие проверенные агентства обратиться за помощью для оформления на работу

Прежде, чем предоставить перечень агентств, которые помогут как с поиском вакансий, так и с оформлением документов, стоит сказать о варианте для тех, кто хочет все сделать самостоятельно. В таком случае лучше всего обратиться к сайту Департамент трудоустройства Чехии, который доступен также на украинском и русском языках. На нем содержится вся необходимая для трудоустройства иностранцев информация, а также реестры и перечень актуальных вакансий.

Если же вы не хотите тратить свое время, тогда можно обратиться в агентства, которые все сделают за Вас. К таким проверенным агентствам относятся:

We Work

Czech.Center

Vizy.EU

Zakordonom

Кадровая Агентство Пелех

Какая средняя заработная плата для украинцев в Чехии

Уровень заработной платы в Чехии выше, чем в Польше, однако по сравнению с более успешными странами Западной Европы, чешские зарплаты достаточно низкие.

Однако в этом году чешские предприниматели активно ищут на работу украинцев и поощряют высокими зарплатами. Обещают от 30 до 90 тысяч гривен в месяц. Такие данные обнародовала одна из рекрутинговых компаний. Но, конечно, уровень заработка зависит от уровня знания чешского или английского языка, опыта, наличия образования или специализации, а также от уровня жизни в отдельных городах и регионах.

Средние зарплаты для иностранцев в Чехии примерно такие:

сезонные работники — 400-600 евро в месяц;

уборщица, грузчик, курьер — 600-700 евро в месяц;

разнорабочий — 600-800 евро в месяц;

продавец, официант — 700-800 евро в месяц;

водитель — 850 евро в месяц;

логист, работник склада — 850-1300 евро в месяц;

сфера красоты — 800-1000 евро в месяц;

медсестра, сиделка — 950-1000 евро в месяц;

строитель, каменщик, сантехник, сварщик — 900 — 1100 евро в месяц;

электрик — 1000 — 1200 евро в месяц;

настройщик, ремонтник оборудования — 1600 евро в месяц.

Нужна ли страховка для работы в Чехии и как ее получить

Рабочая страховка в Чехию является обязательной. Она отличается в зависимости от рабочей визы. Краткосрочная рабочая виза в Чехию оформляется сроком до 90 или 180 дней. Следовательно, и страховка должна покрывать все время вашего пребывания на территории чужой страны, то есть оформляться на 3 или 6 месяцев минимум. Страховка же для долгосрочной рабочей визы имеет определенные особенности. Так, она должна быть оформлена на чешском языке. Как вариант, можно сделать официально заверенный перевод страхового полиса.

Однако, обе имеют следующие основные требования:

● Страховой полис должен быть на весь период пребывания.

● Страховая сумма должна составлять от 60 000 евро также может быть 75 000.

● Франшиза в страховке должна быть ноль евро.

● Аккредитованная страховая фирма.

Оформить страховку можно в страховых компаниях или в визовом центре. Но в визовом центре эта страховка гораздо дороже, чем в любом официальном представительстве страховых компаний. Цена страховки в Чехию напрямую зависит от опций полиса. Продолжительность, риски, возраст страхователя влияют на стоимость страховки. В среднем страховка обойдется от 300-350 грн. на 30 дней до 1 800-2 000 грн на год.

Сколько нужно денег для поездки на работу в Чехию

В отличие от Польши, Чехия является страной несколько дороже, а потому и стартовых денег с собой нужно иметь больше. Дорогими в стране есть жилье и коммунальные тарифы, однако они все равно дешевле, чем в западных странах ЕС. Поэтому об этом нужно позаботиться заранее, если работодатель не предлагает работу с проживанием. Так, например, койко-место в Праге — 3-5 тысяч чешских крон (4 000-5 500 грн), в других городах — 2-4 тысячи чешских крон. Комната в Праге обойдется в 8 000 чешских крон (10 000 грн), в других городах — 6-7 тысяч чешских крон (8000 грн). Квартира в Праге будет довольно дорогой — от 20 000 чешских крон (25 000 грн), в других городах — от 8-10 тысяч и выше (от 12 000 грн).

Следует также помнить окоммунальные услуги — они составляют от 2700 до 4100 чешских крон (3 300-5 000 грн), в зависимости от жилья и бережливости в потреблении.

Цены на продукты питания в Чехии дороже, чем в Украине и соседней Польше (ориентировочно дороже на 20%). Так средний чек в месяц составляет около 4 000-5 500 грн.

Что касается расходов на проезд, то в Чехии есть два вида проездных: обычный — 670 крон в месяц (800-850 грн) и именной — 540 крон в месяц (675 грн).

Кроме этого расходы нужно запланировать и на мобильную связь и Интернет. Пополнить счет можно от 250 крон (300 грн) до 1-1,5 тысячи крон в месяц (1 200-1 800 грн). А вот с Интернетом проще — в Чехии в крупных городах почти везде есть Wi-Fi, к которому можно подключиться и свободно пользоваться.

Если подсчитать эти затраты, то ориентировочная сумма, которая должна быть для жизни и работы в Чехии на месяц, — это по меньшей мере 10 000 грн. Но это без учета непредвиденных расходов.

Сайты для поиска работы в Чехии

Сегодня самый удобный и доступный для большинства способ поиска работы — это в Интернете. Однако, кроме реальных предложений, в сети можно встретить и мошенников. Чтобы этого не произошло, предлагаем подборку лучших сайтов по поиску работы в Чехии:

Сколько украинцев работает в Чехии

По последним данным по состоянию на июль 2021 года, украинцев в Чехии сейчас насчитывается не менее 180 тысяч. Среди украинцев есть те, кто учится, занимается бизнесом, но подавляющее большинство приехали с целью работы. Об этом рассказал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы".

В каком городе Чехии лучше работать

Выбирая город, ехать лучше туда, где выше заработные платы и развитая инфраструктура — крупные города. Также лучше выбирать города, где размещаются производства, заводы и фабрики. Это может быть небольшой по площади населенный пункт, без особого выбора развлекательной инфраструктуры. В таких городах, что является преимуществом, дешевое жилье и проезд в транспорте.

Как пишут аналитические компании и свидетельствует правительственная статистика, лучшими городами для жизни и работы есть Прага и Брно, а также их окрестности — такие как город Ржичаны на окраине чешской столицы.

Плюсы и минусы работы в Чехии

Как и в чем-либо в работе в Чехии есть свои плюсы и минусы. К первым можно отнести:

чешские работодатели ценят украинских работников за трудолюбие;

есть разнообразие вакансий — Чехия занимает 2 место по количеству предложений работы за рубежом;

удобное близкое расположение и недорогой переезд в Чехию;

в Чехии довольно хороший уровень жизнь для украинских заробитчан — расходы хотя и выше, чем в Польше, но они значительно ниже, чем во многих других странах ЕС — соседних Германии, Австрии;

почти всюду в Чехии есть бесплатный Wi-Fi;

комфортный украинцам климат.

К минусам можно отнести следующие:

по сравнению с другими странами ЕС низкие заработные платы;

часто 12-часовой рабочий день и 6-дневный график;

более сложный и долговременный процесс, чем в Польше, получения приглашения на работу и оформления документов.

низкие шансы карьерного роста.

Подытоживая, можно сказать, что Чехия становится все более привлекательной среди укранских работников. Более того, на предприятиях страны всегда есть потребность в рабочих руках и чешские работодатели в поиске сотрудников отдают предпочтение именно нашим гражданам. Поддерживает работодателей и власти страны. Так, чешское правительство с целью, чтобы привлечь больше украинцев, приняло соответствующие программы, которыми предусматриваются высокие квоты на прием украинской рабочей силы, а это где-то 40 тысяч человек в год.

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