Работа в Германии для украинцев: какие вакансии там предлагают, за какие деньги и как оформить документы

Нелегальное трудоустройство в Германии может привести к серьезным последствиям, в том числе и к депортации.

Наши граждане активно ищут заработки в странах ЕС. По результатам опроса "OLX Работа" в феврале этого года 63% украинцев, ищущих работу, планируют работать за рубежом или рассматривают такой вариант. Большинство заробитчан выезжает на сезонные работы, однако каждый третий ищет работу на более долгий срок и 93% опрошенных планируют и в дальнейшем работать за пределами Украины несмотря на пандемию.

С апреля по июль на сервисе "OLX Работа" было размещено более 14,6 тысячи вакансий по поиску кандидатов на работу за границей: лидером по количеству вакансий остается Польша, также ждут украинцев и в Германии, которая по популярности среди самих поисковиков на втором месте, уступая лидерство лишь Польше.

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Какую работу и оплату предлагают немецкие работодатели, как оформить документы для выезда, сколько нужно иметь средств, чтобы уехать и где лучше искать вакансии, ТСН.ua собрал всю актуальную информацию о заработках в Германии.

Работа в Германии для мужчин, женщин и семейных пар с ребенком: какие есть вакансии

Как ТСН.ua рассказала руководитель направления "OLX Работа" Мария Абдуллина, в среднем ежемесячно немецкие работодатели размещают 400-500 предложений работы в сегменте рабочих профессий со средней зарплатой 2 700 евро. Постоянно ожидают в Германии украинцев также и на сезонные работы. Больше всего работодатели там ищут водителей, строителей и разнорабочих. Конечно, на такие вакансии чаще всего ищут мужчин. Популярными также являются вакансии пекарей и работников на производствах и складах. Для женщин также есть варианты, поскольку востребованными в стране являются работники в ресторанно-гостиничной сфере: горничные, повара, официанты, бармены, помощники поваров. Популярны вакансии нянь и сиделок за стариками.

Традиционно Германия также приглашает на сезонную работу по сбору урожая. Такие вакансии часто предлагают семейным парам, а также студентам.

Ищут немецкие работодатели и украинских специалистов, среди которых самыми востребованными есть айтишники и разработчики программного обеспечения, младший и средний медицинский персонал (как для больниц, так и для ухода за престарелыми).

Работа в Германии для студентов и сезонные работы

Для студентов наиболее актуальны вакансии нянь, преимущественно со знанием немецкого или английского языков, на складах одежды, сезонные работы на фермах и полях, а также вакансии в сфере услуг и гостинично-ресторанного бизнеса: бармены, официанты, хостесс, бариста, продавцы.

Как получить приглашение для работы в Германии

Трудовое и миграционное законодательство Германии довольно суровое. Поэтому прежде чем ехать туда с целью трудоустройства, следует выяснить, какие именно документы нужно иметь. В отличие от Польши для трудоустройства в Германии приглашение от работодателя для работника не является обязательным условием, поскольку в стране в зависимости от трудовой сферы установлены различные требования для оформления виз. И именно визовые документы являются обязательными для работы на территории Германии, основанием для выдачи которых может стать как приглашение от работодателя, так и контракт, и разрешение для осуществления профессиональной деятельности и просто письменное согласие о приеме на работу. То есть обязательным есть разрешение на работу, который оформляется в Федеральном трудовом агентстве, которое получить может только работодатель (при условии, что на вакансию, на которую претендует иностранец, не нашлось претендентов среди местных жителей), с которым заробитчанину надо заключить контракт.

Важно отметить, что единого образца рабочей визы у страны нет — существует несколько ее разновидностей для разных категорий граждан и сфер деятельности: общей занятости (или несамостоятельной работы), виза для поиска работы, виза для нянь, виза для врачей, голубая карта, виза для предпринимательской деятельности и другие.

Конечно, наиболее распространенной является виза для общей занятости (или несамостоятельной работы), получение которой не предусматривает особых требований к зарплате и соискателю, подающему заявку. При этом обязательным условием является наличие контракта с работодателем и документов, подтверждающих получение профессиональных навыков.

Существует и специальная виза для поиска работы в Германии, которая позволяет ее владельцу находиться в стране в течение определенного времени и искать себе место для трудоустройства. Получить такой документ можно, не имея высшего образования и уникальных трудовых навыков, основное требование — наличие достаточных финансовых средств для проживания в стране из расчета от 720 евро в месяц. Кроме того, для получения такой визы вместе со стандартным пакетом документов в консульство необходимо предоставить мотивационное письмо, в котором заявитель должен описать имеющиеся у него профессиональные навыки, а также указать компании, в которых он намерен пройти собеседование.

Порядок оформления рабочей визы

Для того, чтобы получить визу для работы на территории Германии, прежде всего, необходимо определиться с нужным вам типом документа. Если он предполагает заключение предварительного договора с немецким предприятием, организацией или другой категорией юридических или физических лиц, то сначала нужно оформить именно этот документ. Затем необходимо записаться на прием в организацию, которая уполномочена выдавать визы (Посольство, Генеральное консульство Германии или визовый центр). После оплаты визового сбора, подачи заявления и пакета необходимых документов, а иногда еще и собеседования останется только дождаться положительного решения и в назначенный день прийти за готовой визой.

Однако прежде чем отправиться в Посольство или Консульство, следует выяснить, какие документы нужны для рабочей визы.

Список необходимых документов

При подаче заявления на получение немецкой рабочей визы любого вида вы обязаны предоставить:

● загранпаспорт, в котором должно быть не менее 2 чистых страниц. Срок действия этого документа должен превышать срок действия визы, заявку на которую вы подаете, минимум на 3 месяца;

● национальный паспорт гражданина Украины (плюс две ксерокопии с личными данными и данными о месте жительства);

● 3 цветные фотографии формата 45х35 мм, фронтальная съемка, без головного убора, сделанные в течение последних 6 месяцев;

● 2 заполненные визовые анкеты — разборные, без пробелов заполненные на немецком или английском языке и собственноручно подписанные анкеты. Не используйте, пожалуйста, анкеты на шенгенскую визу!;

● подписанный контракт или соглашение о приеме на работу (оригинал и 2 копии);

● заявление о трудовых отношениях (оригинал и 2 копии) или трудовую книжку и трудовую биографию, где в табличном виде в хронологическом порядке должны быть указаны все предприятия, на которых вы работали;

● мотивационное письмо;

● дипломы и сертификаты, подтверждающие ваши профессиональные навыки, согласно требованиям к той категории виз, на получение которой вы подаете заявление, включая владение немецким языком;

● полис медицинского страхования, покрывающий не менее 2 недель пребывания в стране;

● подтверждение надлежащего пенсионного обеспечения (оригинал и 2 копии). Этот пункт касается только тех заявителей, которым исполнилось 45 лет и их годовая зарплата составит менее 46 860 евро брутто. В качестве доказательства надлежащего пенсионного обеспечения в Германии могут рассматриваться, например, недвижимое или иное имущество, установленное законом право на пенсионное обеспечение, предложения о частном пенсионном страховании от частных страховых компаний.

В тех случаях, когда выбранный вами тип визы предусматривает заключение трудового контракта, чтобы получить визу рабочую в Германию для украинцев, в договоре должны быть указаны:

имена и контакты сторон, заключающих договор;

даты начала и окончания действия трудового договора;

условия испытательного срока;

адрес рабочего места соискателя и его прямые рабочие обязанности;

размер заработной платы;

продолжительность рабочего времени и расписание рабочих дней;

продолжительность отпуска и условия его предоставления;

период, в течение которого соискатель обязан уведомить работодателя о планируемом расторжении контракта;

условия оплаты расходов на медицинское обслуживание;

подписи сторон и дата заключения договора.

Законную силу имеет только экземпляр на немецком языке.

Срок действия визы и сколько нужно времени для ее получения

Продолжительность действия виз общей занятости и для специалистов равен сроку действия контракта, заключенного с работодателем. Срок действия визы для поиска работы составляет 6 месяцев. Голубая карта обычно действительна или до окончания контракта, или в течение 2 лет. Максимально возможный срок действия этого документа — 4 года. После окончания срока действия визы возможна подача документов на получение ВНЖ.

Обычно на то, чтобы оформить трудовую визу в Германию для украинских работников, нужно около 1-1,5 месяца.

Сколько стоит получение визы

Если вы обратитесь непосредственно в Консульство или Посольство Германии, вам придется оплатить только визовый сбор, который составляет 75 евро. В визовых центрах и агентствах по трудоустройству это будет стоить дороже — около 400 евро и даже больше.

В какие проверенные агентства обратиться за помощью для оформления на работу

Искать работу в Германии можно как через агентства, так и самостоятельно. В случае самостоятельного варианта следует обратиться к сайту Федеральной биржи труда Bundesagentur für Arbeit, который доступен на немецком, английском и французском языках. Также есть немецкоязычынй сайт Федерального агентства по трудоустройству в Германии Jobcenter.

Если вы не хотите тратить свое время, тогда можно обратиться в агентства, которые все сделают за Вас. К таким проверенным агентствам относятся:

Experteer GmbH

JobLeads

FREE WINGS

Компания JUNIJA Jobs

Mayer Recruitment

Какая средняя заработная плата для украинцев в Германии

Уровень заработной платы в Германии достаточно высок, гораздо выше (примерно на 30%), чем в Польше и Чехии. Следует отметить, что размер заработка напрямую зависит от должности, места и региона работы.

Так, например, водители легковых автомобилей получают 2 293 евро в месяц, а больше всего зарабатывают — хирурги — около 5 500-7 100 евро.

Средние месячные зарплаты для иностранцев в Германии примерно такие:

IТ-индустрия — 7 380 евро;

гостиничный бизнес — 3 500 евро;

строительство — 3 000-4 500 евро;

сфера общественного питания — 3 400 евро;

домработница, сиделка, няня — 2 300 евро;

кондитер — 2 300-2 500 евро;

работник на производстве и складах — 2 500 евро;

кассир, работник магазина — 2 200 евро;

официант — 1 900-2 000 евро.

Нужна ли страховка для работы в Германии и как ее получить

Страховой полис для трудоустройства в Германии является обязательным документом. Страховка в Германию для рабочей визы должна соответствовать следующим требованиям:

она должна быть выдана только аккредитованной компанией;

страховое покрытие не менее суммы € 30 000;

зона покрытия — весь ЕС и страны, не входящие в ЕС, но подписавшие Шенгенское соглашение;

франшиза не должна превышать € 150.

Стоимость страховки составляет от 14 € в неделю, 40-50 евро в месяц.

Сколько нужно денег для поездки на работу в Германию

В отличие от Польши и Чехии, Германия является страной несколько дороже, а потому и стартовых денег с собой нужно иметь больше.

Дорогой статьей расходов будет, конечно же, жилье. Так, в немецких крупных городах придется заплатить от 500 евро в месяц аренды однокомнатной квартиры. В частности такие цены в среднем можно увидеть в Дрездене и Бремене. В столице Берлине "однушка" будет стоить от 680-800 евро в месяц и выше. А самое дорогое жилье в стране в Мюнхене — более тысячи евро в месяц. Кроме арендной платы, нужно также не забывать и о коммуналке, которая составляет около 200 евро.

Арендовать жилье дешевле традиционно можно в окрестностях городов, но тогда нужно рассчитать бюджет на транспорт, поскольку в Германии он довольно дорогой. В среднем одна поездка автобусом может обойтись в 2 евро, но это все зависит от города. Выгоднее взять месячный проездной. В среднем по Германии он стоит от 55 евро в Мюнхене до 110 евро в Гамбурге. В Берлине стоимость проездного 80-85 евро.

Цены на продукты питания в Германии дороже где-то в два раза украинских. Касательно мобильной связи и Интернета, то пакет в месяц в среднем обойдется в 20-25 евро с услугами Интернета.

Если подсчитать эти затраты, то ориентировочная сумма, которая должна быть для жизни и работы в Германии на месяц, — это по меньшей мере 20 000 грн. Но это без учета непредвиденных расходов.

Сайты для поиска работы в Германии

Сегодня самый простой, самый удобный и доступный для большинства способ поиска работы — это в Интернете. Сайты для поиска работы в Германии пестрят многообещающими объявлениями, но следует быть осторожным, чтобы не попасть на мошенников. Чтобы этого не произошло, предлагаем подборку лучших сайтов по поиску работы в Германии:

Сколько украинцев работает в Германии

Официально трудоустроенных украинцев в Германии 43 тысячи (по состоянию на 2018 год). В этом же году там проживало около 138 тысяч украинцев. По данным Посольства Украины в Федеративной Республике Германия, там официально проживает 30 тысяч граждан Украины.

В каком городе Германии лучше работать

Выбирая город, ехать лучше туда, где выше заработные платы и развитая инфраструктура — крупные города. Таким образом, больше всего украинцев работает в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Дортмунде. Так, средняя зарплата в Берлине составляет 3 464 евро, а во Франкфурте-на-Майне — 4 587, ведь Франкфурт-на-Майне является одним из мировых центров экономики и коммерции. Другим экономически высокоразвитым регионом Германии является Бавария. Средняя зарплата в Мюнхене — ее столице — одна из самых высоких в стране. В 2021 ее размер около 4 330 евро.

Плюсы и минусы работы в Германии

Как и в чем-либо в работе в Германии есть свои плюсы и минусы. К первым можно отнести:

один из самых высоких уровней жизни в мире — а значит и достаточно высокие заработные платы;

большой спектр вакансий и нехватка рабочей силы и специалистов;

отсутствие коррупционной составляющей при трудоустройстве;

социальная защищенность работников;

близость к соседним с Украиной странам ЕС;

есть разные варианты, как добраться до Германии.

К минусам можно отнести следующие:

сложность получения визы;

необходимость изучения немецкого языка;

высокие налоги, которые вычитаются из заработной платы;

большая конкуренция;

сложно подтвердить документы об образовании и соответственно из-за этого сложно трудоустроиться в качестве специалиста;

дорогой проезд в транспорте, высокие цены на аренду жилья и различные услуги, а также продукты.

Таким образом, можно сделать вывод, что Германия в последнее время становится все более популярной среди украинских работников, поскольку привлекает своими высокими зарплатами, расположена довольно близко, туда не так сложно добираться из Украины, а также там очень много вакансий для различных категорий и уровней специалистов. Некоторые эксперты и рекрутинговые компании даже прогнозируют, что Германия может в ближайшее время вытеснить Польшу среди самых популярных стран для украинских соискателей работы.

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