Работа в Польше для украинцев: что предлагают, сколько платят и как оформить документы

Соседняя страна является одной из самых популярных среди украинцев, которые ищут работу за рубежом.

Работать за пределами Украины стремится все больше и больше наших граждан. Традиционно самой популярной среди украинских заробитчан есть Польша, где, по последним данным, насчитывается около 1,5 миллиона украинских трудовых мигрантов.

Какую работу там предлагают, сколько за нее платят, как оформить документы для выезда, сколько нужно иметь средств, чтобы уехать и где лучше искать вакансии: в каких польских городах и на каких сайтах. ТСН.ua собрал всю актуальную информацию о заработках в соседней стране.

Работа в Польше для мужчин, женщин и семейных пар с ребенком: какие существуют вакансии

Подавляющее большинство украинцев в Польше работают на рабочих специальностях. Так, среди мужчин, по данным Министерства образования страны, смамым большим спросом на рынке труда пользуются:

специалисты по автоматике

кровельщики

слесари

техники дорожного строительства

техники-программисты

Также очень востребованными, особенно в летний период, есть сезонные работники, куда чаще едут именно семейные пары и женщины. К таким вакансий принадлежат области сельского хозяйства и гостинично-ресторанного бизнеса. Работодатели в этих областях чаще всего ищут кандидатов на должности:

собирателей ягод и фруктов

официантов

барменов

бариста

горничных и поваров

Среди женщин в Польше популярны вакансии в сфере красоты, но по сравнению с рабочими предложениями их намного меньше.

Работа в Польше для студентов и сезонные работы

Традиционно для студентов самые актуальные сезонные работы в свободное от учебы время. Наиболее популярными вакансиями сейчас есть сбор ягод, овощей и фруктов и работа в сфере оказания услуг, а также работники складов. Поскольку в последнее время, особенно во время пандемии, очень популярными стали логистические услуги, то для студентов есть варианты работы упаковщиков и курьеров.

Для студентов, которые хотят работать постоянно в свободное от учебы время, предлагают работу в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и продаж:

бармены

официанты

хостес

бариста

продавцы

Как получить приглашение для работы в Польше

Разрешением на работу в Польше есть рабочая виза, которая выдается на основании официального приглашения работодателя. Существует два пути получения приглашения: от будущего работодателя или у посредника. Выдачу и оформление приглашения инициирует работодатель. Приглашение на работу — это документ, подтверждающий, что работодатель или компания заинтересованы в найме иностранного гражданина. Приглашение оформляется польским работодателем для конкретного физического лица, и подтверждает, что указанное лицо будет официально трудоустроено на указанное время, на определенном месте с фиксированным окладом.

Это один из главных документов, необходимых для оформления рабочей визы в Польшу. Инициатором процесса оформления приглашения почти всегда является работодатель. Именно он должен обратиться в Управление Труда (Urząd Pracy) по месту регистрацию предприятия и заполнить заявление установленного образца.

Сейчас украинцы могут получить три вида приглашений:

● Для несезонных работ. Документ выдается от имени польского предприятия сроком до полугода.

● Для сезонных работ. Инициатором оформления выступает работодатель. Срок действия документа до 180 суток.

● Воеводское приглашение. Документ оформляется от имени воеводы сроком на 1-3 года.

Чтобы оформить приглашение или напрямую через работодателя или через фирму посредника гражданин должен предоставить свои паспортные данные и контакты. Стоит отметить, что чаще всего украинцам открывают рабочую визу типа D-05, которая позволит работать в течение 6 месяцев (180 суток).

Получив приглашение, которое действительно в течение 3-х календарных месяцев с даты его оформления, следует обращаться в визовый центр и подать вместе с ним другие документы на оформление рабочей визы.

Перечень документов на получение визы:

● Оригинал и копия рабочего приглашение от польского работодателя.

● Медицинский страховой полис. Зоны покрытия полиса должна быть Европа, Шенгенская зона или весь мир, а подавать документ необходимо с копией.

● Оригинал и ксерокопия заграничного паспорта.

● Оригинал и копия внутреннего паспорта.

● Оригинал идентификационного кода и его копия.

● Две фотографии размером 3,5 на 4,5.

Готовая виза проставляется в загранпаспорте.

К каким проверенным агентствам обратиться за помощью для оформления на работу

Сегодня существует множество агентств, которые обещают помочь с работой за рубежом, в том числе в Польше. Немало есть и мошенников и таких, которые предлагают неофициальное трудоустройство, что может обернуться негативными последствиями для работника. Поэтому лучше искать официальную работу через проверенные и зарегистрированные агентства, которые на рынке уже не один год и имеют хорошую репутацию и положительные отзывы. Среди таких, например

Gremi Personal

Razem work

Alliance Group

Kostar company sp z oo

Work Service East

Какая средняя заработная плата для украинцев в Польше

Заработные платы в Польше, конечно, не такие высокие как, например, в Германии, Чехии, Финляндии, Италии или Португалии, однако по сравнению с украинскими — на порядок выше, что и привлекает наших граждан. Так, по информации рекрутинговых агентств, иностранные сотрудники могут получать в Польше от 550 до 900-1200 евро в месяц. Уровень заработков зависит от специальности, опыта работы и региона. Таким образом, средние зарплаты специалистов определенных сфер в Польше примерно такие:

сотрудники сферы информационных технологий — 1700-2000 евро;

старший медицинский персонал — 1300-1700 евро;

водители дальнобойщики, междугородный водитель — 800-1700 евро;

экономические специальности — 1000 евро;

строители — 700-1000 евро;

слесари, каменщики, столяры и электричества — 600-700 евро;

фрезеровщики — 700-1000 евро;

сотрудники кухни — 640 евро;

кассиры в супермаркетах и продавцы — 500-600 евро;

уборщицы и младший персонал сферы обслуживания — 500-600 евро.

Какие документы необходимы для работы в Польше

Для легальной работы в Польше обязательно нужна рабочая виза, которая выдается на основе приглашения от работодателя. Если виза уже получена, то, чтобы выехать в соседнюю страну на работу, нужно предоставить еще паспортные данные и иметь медицинскую страховку. Перечень документов следующий:

Заграничный паспорт (оригинал и копия)

Паспорт гражданина Украины и ИНН код (оригинал и копия)

Приглашение от польского работодателя

Медицинская страховка и квитанция о ее оплате

Фото

Рабочая виза

Также работодатель может потребовать еще дополнительные документы, например, об образовании, сертификаты о знании языка (английского или польского), есть вакансии, где обязательным условием есть наличие водительских прав. Поэтому перед поездкой, нужно тщательно вычитать все условия трудоустройства и перечень необходимых документов.

Нужна ли страховка для работы в Польше и как ее получить

Медицинская страховка является обязательной для въезда на территорию Польши и трудоустройства на ее территории. Ее отсутствие или неправильность может стать причиной штрафа, депортации и трудностей в оформлении будущих виз. Страховка должна отвечать следующим требованиям: Зона покрытия — не только Польша, а страны Евросоюза, Шенгенской зоны или весь мир. Сумма возмещения — минимум 30 тысяч евро. Срок действия — на две недели дольше, чем актуальность визы. Сегодня в условиях пандемии важно, чтобы она покрывала и расходы на лечение от COVID-19.

Оформить страховку можно в страховых компаниях или в визовом центре. Но в визовом центре эта страховка гораздо дороже, чем в любом официальном представительстве страховых компаний. В основном стоимость ее колеблется от 300 грн за 30 дней до 800-1000 грн на 180 дней (6 месяцев).

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Сколько нужно денег для поездки на работу в Польшу

Стартовая сумма, которая нужна для поездки на работу в Польшу, зависит от условий, на которые соглашается работник. Важно учесть, предоставляет ли работодатель жилье и питание, так как это основные расходные статьи бюджета. Обычно большинство работодателей предоставляют дешевое жилье за 100-200 злотых в месяц (700-1400 грн), Но если нет, то аренда комнаты обойдется от 350 злотых (2400-2500 грн) в пригородах и маленьких городах до 600-900 злотых (4000-6500 грн) в крупных городах.

Маленькая однокомнатная квартира (кавалерка) в городе обойдется в 2000 злотых (14000 грн).

Цены на продукты питания в Польше не сильно отличаются от украинских и являются одними из самых низких в ЕС. Если покупать продукты в супермаркетах и готовить дома, то в месяц это получится где-то около 300 злотых (2000 грн). Если сюда еще добавить бытовую химию, то еще плюс 50-60 злотых (300-400 грн).

Что касается стоимости проезда в общественном транспорте, то в Польше он зависит от города, а также от того, на каком расстоянии от дома будет находиться ваша работа. Например, билет на 75 минут стоит 4,40 злотых — это примерно 14-15 грн. Проездной на 30 дней обойдется примерно в 110 злотых (350 грн).

Также в современном мире средства нужны и на мобильную связь и Интернет: стандартный пакет мобильной связи в месяц в среднем стоит 40 злотых (120-130 грн), Интернет будет дороже — 80 злотых/месяц (250 грн).

Если подсчитать эти затраты, то ориентировочная сумма, которая должна быть для жизни и работы в Польше на месяц, — это не менее 6000 грн. Но это без учета непредвиденных расходов.

Сайты для поиска работы в Польше

Поскольку поиск работы в Польше является очень популярным запросом в Интернете, сайтов, которые предлагают там работу в Польше, огромное количество. Но далеко не все ресурсы актуальны, с информацией, которые соответствует действительности. Поэтому предлагаем подборку самых эффективных и проверенных среди них:

Сколько украинцев работает в Польше

По официальным данным, в Польше продолжает расти количество легально трудоустроенных работников, как и раньше большая часть из них — украинцы. По состоянию на конец 2020 года были зарегистрированы 725 тыс. официально работающих в Польше иностранцев. Наибольшие Самые большие группы застрахованных — это граждане Украины — 532,5 тыс.

По состоянию на июль 2021 года в Польше насчитывается уже около 1,5 млн украинских трудовых мигрантов. Об этом сказал посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" 20 июля.

"Мы иммем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении, скажем, с 2014 годом, то это примерно в два-три раза, и сейчас речь идет о примерно 1,5 миллионе украинцев, работающих в Польше", — сообщил Дещица.

Он также отметил, что украинские мигранты открывают в Польше свои собственные предприятия и количество таких бизнесов растет.

"Если в 2014 году таких фирм, где украинцы были владельцами, было 680, то уже в 2021 году есть 16 тыс. предприятий, где совладельцами или владельцами есть украинцы. О чем это говорит? О том, что они не просто приезжают в Польшу работать, так как было прежде, не просто приезжают на сбор ягод или на строительство, а они думают о создании своего бизнеса, который позже должен развиваться", — сказал посол.

В каком городе Польши лучше работать

Одной из главных причин, почему украинцы едут на работу в Польше, есть деньги. Поэтому выбирая город, ехать лучше туда, где выше заработные платы и развитая инфраструктура — крупные города.

Например, работа в Варшаве намного престижнее, чем трудоустройство в других населенных пунктах страны. Там самые высокие заработные платы (примерно на четверть выше, чем везде). Также неплохо получают жители Нижнесилезского (Вроцлав, Валбжих Легница, Любин) и Поморского (Гданьск, Гдыня, Слупск) воеводств.

Также лучше выбирать города, где размещаются производства, заводы и фабрики. Это может быть небольшой по площади населенный пункт, без особого выбора развлекательной инфраструктуры. В таких городах, что является преимуществом, дешевое жилье и проезд в транспорте.

Плюсы и минусы работы в Польше

Как и в чем- либо, в работе в Польше есть свои плюсы и минусы. К первым можно отнести:

лояльное законодательство относительно официального трудоустройства иностранцев и простая процедура получения рабочей визы;

страна соседка Украины — поэтому туда удобно и относительно быстро добираться;

в Польше дешевые продукты питания, даже на многие позиции цены ниже украинских;

дешевле, чем в других странах ЕС жилье;

большой выбор вакансий, высокий спрос на украинских заробитчан и возможность легко найти работу без опыта работы;

в Польше много заводов международных компаний, таких как Samsung, Bosch, Electrolux, Indesit и FagorMastercook, которые предлагают достойные условия труда.

К минусам можно отнести следующие:

по сравнению с другими странами ЕС низкие заработные платы;

часто 12-часовой рабочий день и 6-дневной график;

языковой барьер;

низкие шансы карьерного роста.

Польша сейчас является самой популярной европейской страной среди наших соотечественников. Учитывая экономическую ситуацию в Украине и достаточно простые условия оформления документов для трудоустройства в Польше, наши трудовые мигранты выбирают именно эту страну. Подытоживая, можно сказать, что работа в Польше для украинцев сегодня очень актуальная и заинтересованность трудом там постоянно растет.

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