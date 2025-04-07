Работа в Украине: есть ли вакансии для пенсионеров и что изменилось на рынке труда

В Украине пенсионеры могут найти работу / © https://ua.depositphotos.com/

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Все больше украинских пенсионеров сознательно выбирают активную жизнь. Даже в самые сложные времена некоторые находят силы и время, чтобы путешествовать, вести блоги, осваивать ИТ и даже покоряют модельный бизнес. Также аналитики подсчитали: 48 процентов пожилых людей в Украине готовы работать и после выхода на пенсию.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Карины Вакаревой.

Надежда работает администратором в пространстве для пожилых людей. У них сегодня по графику йога — всех надо встретить, зарегистрировать. Надежда по специальности врач. Официально уже на пенсии. Но себя пенсионеркой не чувствует. Два года назад она попала в «Жизнелюб». Это — фонд, который занимается потребностями пожилых людей. Здесь они общаются, смотрят кино, танцуют. А главное — учатся искать работу.

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Данные ВОЗ / © ТСН

В Украине до полномасштабной войны работодатели воспринимали возраст иначе. Сергею Гурвицу — 58. По образованию он экономист, долгое время работал в банковской сфере. А несколько лет назад увлекся программированием. Но умений Сергея оказалось недостаточно. Несколько десятков раз ему отказывали именно из-за возраста.

До 2022 года мы жили в условиях определенного диктата работодателя, который решал — кого брать на работу, а кого нет. Теперь ситуация другая — немало людей призвали в армию, многие уехали за границу. И сейчас рынок переживает нехватку рабочей силы.

«Одна из популярных групп, которую активнее начали привлекать к рынку труда — стали пенсионеры, особенно мужчины старше 60 лет, как такие, которые не подлежат мобилизации. И собственно первая отрасль, которая активно обратила внимание на эту категорию — это отрасль логистики. В частности, водители-дальнобойщики, и в целом водители», — говорит руководитель направления OLX-работа Мария Абдуллина.

Все чаще среди пенсионеров ищут продавцов, охранников, грузчиков, менеджеров по продажам и кассиров.

В прошлом году на одном из кадровых порталов разместили 54 тысячи вакансий для людей пенсионного возраста. Это на треть больше, чем в 2023 году. Чтобы показать бизнесу, что возраст не помеха, благотворители ввели «Неделю взрослого стажера».

На сайте предприниматели оставляют заявки. Описывают своего идеального стажера и указывают открытые вакансии. Фонд «Жизнелюб» подбирает резюме соответствующих кандидатов из базы «50 плюс» и передает их работодателям. Далее — неделя стажировок, после чего кандидата либо оставляют, либо ему отказывают.

Впрочем, некоторым пенсионерам и не требуется работодатель. Только телефон и доступ в Интернет. 74-летняя Любовь Тихоновна с внучкой снимают рекламу для косметического бренда. Наташа ведет свой блог уже семь лет. А недавно решила к нему привлечь и свою бабушку.

«Сразу было немного стыдно, что я в таком возрасте, и будут меня снимать, и мне что-то нужно рассказывать. Ну, а сейчас уже немного вошла в курс и мне нравится это», — говорит пенсионерка-блогер Любовь Попруцкая.

«Бывает такое, что приходит бренд, и они хотят на рекламу один товар. А я говорю, смотрите, вы классны, мы вами пользуемся, но бабушка использует другую линейку. И всегда так получается, что он подстраивается под нас, потому что это прям органично будет», — говорит блогер Наталья Камышенко.

Позитивная и ухоженная Любовь Тихоновна сразу полюбилась аудитории. И через два месяца уже было несколько предложений на рекламу.

Дата публикации 16:39, 07.04.25 Количество просмотров 47 ТСН новости 15:00 7 апреля. Украину накрыло снегом! Жить в Штатах теперь опасно?

За каждый ролик Наталья платит бабушке две тысячи гривен.

Аналитики подсчитали — почти половина пенсионеров в Украине готовы работать дальше.

«Та же физическая активность, встать, пойти на работу, это улучшает кровоснабжение, в том числе улучшает кровоснабжение головного мозга. Соответственно, человек думает, у него создаются новые нервные связочки, и соответственно у него лучшая память, лучшее самочувствие», — говорит и.о. медицинского директора Института геронтологии Оксана Гриб.

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