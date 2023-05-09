Работа в Украине: где и кому платят больше всего во время войны

К наиболее высокооплачиваемым должностям в Украине относятся, в частности, производственные специальности.

Средняя зарплата в Украине, согласно данным вакансий, размещенных на крупнейшем сайте по поиску работы за последние три месяца, составляет 16 000 грн. Впрочем, самая высокая средняя оплата труда находится в диапазоне от 25 000тдо 52 000 грн, а больше всего платят работникам в Киевской области.

Так, в столичном регионе оплата труда выросла на 500 грн и теперь составляет 18 000 грн, свидетельствуют данные Work.ua.

Во Львовской области средняя зарплата составляет 16 000 грн. Следующие по уровню оплаты труда Днепропетровская и Харьковская области – по 15 000 грн.

10 должностей с самой средней зарплатой:

52 500 грн — медиабаер.

41 500 грн — водитель-международник.

30 000 грн — арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик.

29 000 грн — главный инженер, координатор по сбыту.

28 750 грн — менеджер по работе с супермаркетами.

27 600 грн — руководитель интернет-магазина.

27 500 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист.

26 250 грн — зубной техник.

25 450 грн — веб-дизайнер.

25 000 грн — автомеханик, автослесарь, прораб, дизайнер интерьера, инженер по гарантии, категорийный менеджер, мастер СТО, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер проектов, программист ЧПУ, технолог мебели, специалист по камнеобработке.

К наиболее высокооплачиваемым должностям в Украине, согласно статистике, относятся, в частности, производственные специальности. Так, в среднем 41 500 грн может зарабатывать водитель-международник. Компании ищут работников за руль бензовозов, зерновозов и других грузовых автомобилей. Среди требований опыт работы от одного года, удостоверение водителя определенной категории, наличие загранпаспорта и других документов. Зарплата в основном зависит от количества километров, которые проехал водитель.

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Рихтовщикам или автомалярам на СТО предлагают около 30 000 грн. Большинство компаний ищут рабочих с опытом работы от двух лет. Среди необходимых навыков: знание технологии рихтовки и подготовки кузова к покраске, умение работать с разными инструментами и оборудованием. Работодатели обещают официальное трудоустройство.

Около 25 000 грн может зарабатывать технолог мебели. Чтобы устроиться на работу необходимо иметь опыт работы от одного года, знать принцип работы профильных программ, владеть технологиями обработки ДСП, МДФ и других материалов древесины.

Самая низкая средняя зарплата находится в диапазоне от 7900 грн до 10500 грн. Меньше всего в Украине зарабатывают библиотекарь, мастер производственного обучения, уборщик, санитар, посудомойщик, музыкальный руководитель, социальный работник, ассистент ветеринарного врача, оператор аттракционов, горничная.

Стоит отметить, что официальные данные на сайте Государственной статистики Украины относительно средней заработной платы последний раз обновлялись до полномасштабной войны в январе 2022 года. Тогда она составила 14 577 грн. Наибольший показатель был в Киеве – 21 347, Донецкой – 15 480 грн и Киевской областях – 15 152 грн.

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