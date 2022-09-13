Работа в Украине и за рубежом: как уберечь себя от трудовой эксплуатации и где пострадавшим искать помощь

44% украинцев по состоянию на сегодняшний день потеряли работу, а каждый третий вынужденно покинул дом. Это данные Международной организации по миграции в Украине.

Каждый четвертый украинец готов нелегально пересечь границу, работать на ненадлежащих условиях или отдать паспорт работодателю. А это все в разы увеличивает риски попасть в трудовую эксплуатацию.

За 31 год независимости от торговли людьми по оценочным данным пострадали 300 тысяч украинцев, а это, к примеру, как все население Чернигова. С начала 2022 года полиция уже зафиксировала 77 фактов торговли людьми.

Что такое трудовая эксплуатация? Как себя обезопасить? И что делать, если вы пострадали от принудительного труда. Об этом в выпуске "Сниданок з 1+1" рассказала национальный специалист по защите Представительства Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.

Эксперт объяснила, что трудовая эксплуатация – это те обещанные условия, которые предлагали работнику, но они абсолютно не соответствуют действительности и по тем или иным причинам человек не может покинуть эту ситуацию.

К признакам трудовой эксплуатации относятся:

недобровольный характер работы;

без трудового соглашения;

невыплата или удержание зарплаты;

ненадлежащие условия;

полная зависимость от работодателя.

По словам Ирины Мидловец, сейчас каждый четвертый украинец готов согласиться хотя бы на одно рискованное предложение, которое может привести к попаданию в ситуацию торговли людьми. Эксперт объяснила это тем, что украинцы сейчас оказались в уязвимой ситуации, очень многие потеряли дома, работу, а жить не на что.

"У нас есть дети, которых нужно кормить. И в этот момент, когда тебе говорят, что ты должен трудоустраиваться только официально, люди это понимают, но люди поставлены в такие условия, когда, к сожалению, они не могут из тех или иных причин это сделать и, конечно, очень много вербовщиков и эксплуататоров пользуются этой уязвимостью людей", — говорит специалист.

Эксперт рассказала, в каких странах украинцы чаще всего попадают в трудовую эксплуатацию. По ее словам, ранее основной страной эксплуатации была Россия, второй страной была Польша, а третьей Украина.

"При этом с начала "ковида" мы увидели, что уровень случаев эксплуатации внутри страны стремительно увеличивается. В прошлом году это было 20%, а за полугодие 2022 года у нас — 50% эксплуатации внутри страны. Нельзя говорить, что это такая тенденция, ибо если раньше большое количество пострадавших эксплуатировались в других странах, возвращались в Украину и обращались за помощью, то сейчас мы понимаем, что в результате войны, если люди условно эксплуатируются в Польше, Чехии, других странах ЕС, они могут не вернуться в Украину из-за рисков, потому что идет война, и они могут бояться обратиться за помощью в страны Европейского Союза, потому что могут бояться потерять какие-либо социальные выплаты или депортации. Поэтому соответственно нужно проводить такую информационную работу, чтобы люди не боялись обращаться за помощью", — сказала она.

По словам эксперта, наиболее распространенными сферами трудовой эксплуатации являются строительство, производство и сельское хозяйство.

Где искать помощь, если человек пострадал от трудовой эксплуатации?

Специалисты советуют каждому запомнить номер "Горячей линии" 527. Здесь предоставят консультации по миграции, трудоустройству и противодействию торговле людьми. Можно также звонить по телефону 0 800 505 501. Звонки бесплатные и конфиденциальные ежедневно с 8:00 до 20:00.

Куда обращаться потерпевшим от трудовой эксплуатации

Как защититься от принудительного труда:

проверяйте работодателя;

трудоустраивайтесь официально;

сделайте копии всех документов;

держите контакт с близкими;

придумайте кодовую фразу.

"Прежде всего, нужно четко понимать и знать, куда вы едете, какую работу вам предлагают, кто есть работодатель и по возможности, конечно, мы советуем подписать официальные документы. Если это невозможно, то оставьте максимально много информации своим родным о том, где и через кого вы нашли эту работу. Вас будет легче найти в случае, если это ситуация эксплуатации. И придумайте кодовое слово", — посоветовала Ирина Мидловец.

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