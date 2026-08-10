Работа в Украине

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Одни не могут найти работу, другие — сотрудника. Уникальная ситуация: на фоне безработицы — невероятный дефицит кадров. По данным Министерства экономики, нехватку персонала испытывают примерно 75 процентов украинских компаний.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

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Дисбаланс на рынке: вакансий больше, чем соискателей

Это один из трёх центров трудоустройства Государственной службы занятости в Киеве. Ежедневно они принимают примерно 250 человек. Посетители — в основном женщины.

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«Я уже третий месяц стою здесь на учете. Работала помощницей воспитательницы в детском саду. Из-за проблем со здоровьем была вынуждена уволиться, а найти новую работу никак не получается. Я ищу работу с графиком с 9 до 18, потому что хочется и немного отдохнуть, а не постоянно находиться на работе», — жалуется одна из киевлянок.

В настоящее время количество вакансий почти вдвое превышает количество официально зарегистрированных безработных. Это уникальная ситуация, когда дефицит кадров и безработица сосуществуют.

«Укрзализныця» — один из крупнейших работодателей Украины. В её штате насчитывается примерно 170 тысяч человек, и это лишь 80 процентов от необходимого числа.

«Есть вакансии и среди среднего звена. Но наши основные ключевые профессии — это, опять же, машинисты, путевые монтажники, проводники. Это рабочие, железнодорожные профессии, в которых мы сегодня очень-очень нуждаемся. Прежде всего, мы не можем удержать персонал из-за того, что у них относительно невысокая заработная плата. Постоянные обстрелы железнодорожной инфраструктуры и портов не способствуют росту доходов компании», — объясняет директор по управлению персоналом «Укрзализныци» Лидия Гриценко.

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Бронирование — это бонус, но отвечать не кому

Средняя заработная плата в Украине по открытым вакансиям на едином портале составляет 31 тысячу гривен, а в Киеве — 39 тысяч. Однако одной только зарплатой дефицит рабочей силы не покрыть, отмечает аналитик рынка труда Евгения Кузенкова.

На их интернет-сервисе по поиску работы сейчас 12 тысяч вакансий с невероятным бонусом в виде бронирования. А заполнить их некому.

«Это, в частности, оборонно-промышленный комплекс, но не только. Это и пищевая промышленность, и медицинские учреждения, и IT-компании, и энергетика, конечно, а также различные другие сферы. Вакансия с бронированием, если сравнивать две примерно аналогичные, получает примерно на треть больше откликов. Но есть такой нюанс: зачастую вакансии с бронированием — это именно те дефицитные рабочие профессии, медицинские специальности, транспорт, логистика, где в принципе очень мало откликов, потому что очень мало таких кандидатов», — отмечает редактор аналитических материалов Work.ua Евгения Кузенкова.

Женщины осваивают мужские профессии: переобучение и ваучеры

Чтобы квалификация соискателей соответствовала требованиям работодателей, Государственная служба занятости проводит переподготовку кандидатов. В 8 центрах профессионально-технического образования (ЦПТО) безработные могут бесплатно освоить почти сотню рабочих профессий.

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Для работников в возрасте 45+, внутренне перемещенных лиц, участников боевых действий и людей с инвалидностью действует программа «Ваучер». С её помощью можно освоить более полутора сотен специальностей. Обучение длится от одной недели до четырёх месяцев.

«Молодежь до 25 лет и люди старше 50 лет — это основные категории, которые сегодня проходят у нас обучение. Конечно, стало больше учиться женщин. Если раньше соотношение составляло 50 на 50%, то сегодня более 70% — это женщины. Наибольший спрос наблюдается именно на те профессии, где традиционно преобладали мужчины: операторы станков с числовым программным управлением, водитель погрузчика, токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик», — рассказывает директор Одесского ЦПТО Роман Саржинский.

В Одесском центре большинство учащихся — вынужденные переселенцы и участники боевых действий. За рулем погрузчика — 42-летняя Юлия Кравцова, которая переехала в Одессу из Лисичанска в Луганской области. Раньше она работала бухгалтером, но решила сменить профессию.

«Увидела в СМИ рекламу, мне очень понравилось, и я решила попробовать свои силы. Когда ты ездишь на машине с коробкой „автомат“ — и вот здесь, то это вообще две разные вещи. Здесь нужно смотреть по сторонам, чтобы никого не задеть. Я понимаю, что езжу с грузом, груз может быть хрупким, то есть на мне лежит очень большая ответственность», — делится Юлия Кравцова.

Какие специалисты нужны государству и что требует бизнес

80% прошедших обучение в таких центрах находят работу, отмечает глава Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

«Очень большая часть людей, которые сейчас находятся у нас на учете, — это именно люди с высшим образованием. Сейчас программы становятся более гибкими. Искусственный интеллект также в некотором смысле будет заменять некоторые квалификации. Если пообщаться с представителями бизнеса в Украине, то сейчас востребованы специалисты в области инженерии: инженеры-электрики, инженеры-технологи и т. д.», — отмечает глава Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

В этом году государство сосредоточилось на защите и восстановлении страны. Больше всего бюджетных мест — в медицине, образовании, инженерии, строительстве, аграрном секторе, IT, а также среди военных, реабилитологов, филологов и сотрудников правоохранительных органов.

По данным аналитиков Work.ua, из 100 тысяч открытых вакансий треть приходится на 20 линейных профессий: менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, грузчики, кассиры, повара, кладовщики.

«Сложнее всего найти кандидатов на рабочие специальности, медицинских работников, специалистов в сфере транспорта и логистики. А вот где набор персонала относительно прост — это удаленная работа, ведь конкуренция там в 5–6 раз выше средней. Наиболее востребованными среди массовых должностей являются водители, ведь многие мужчины вступили в ряды ВСУ. Что касается высшего образования, то 52% работодателей отметили, что обращают внимание именно на практический опыт и навыки», — отмечает Евгения Кузенкова.

Усталость от войны и новые вызовы для предприятий

Война и миграция населения только усугубляют дисбаланс. «Укрзализныця» потеряла много молодых сотрудников из-за разрешения на выезд молодым людям до 25 лет. К тому же железнодорожники работают под постоянными обстрелами: во время очередного удара по станции Лозовая в Харьковской области двое сотрудников погибли, а трое получили ранения.

«Еще сказывается огромная усталость из-за войны, ведь наши сотрудники работают на пределе своих человеческих возможностей. Это постоянная сверхурочная работа из-за нехватки персонала, постоянные аварийно-восстановительные работы в опасных условиях. Это тяжело эмоционально и физически, что приводит к тому, что люди увольняются, чтобы хотя бы отдохнуть», — добавляет директор по управлению персоналом «Укрзализныци» Лидия Гриценко.

Чтобы удержать сотрудников, на предприятии действуют программы поддержки, в первую очередь — для внутренне перемещенных лиц.

Согласно прогнозу Министерства экономики, к 2035 году на украинский рынок труда необходимо будет дополнительно привлечь 4,5 миллиона человек.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УЖАС из Одессы! ВЗЛОМАЛИ прямо на стадионе! ПЕРВЫЕ КАДРЫ! | ТСН 20:00 7 августа

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