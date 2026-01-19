Работа за границей и пенсия: когда иностранный стаж засчитают, а когда нет

Пенсия в Украине

Миллионы украинцев годами работали или работают за границей, однако далеко не все знают, даст ли этот опыт право на пенсию в Украине. Все зависит от страны, формата трудоустройства и документов.

В каких случаях иностранный стаж засчитывается, а когда годы работы могут сгореть, выяснил ТСН.ua.

Украина учитывает официальный стаж, приобретенный в большинстве стран мира, для определения права на выход на пенсию в 60 лет. Исключение составляют РФ и Беларусь.

Впрочем, даже если между странами нет полноценного пенсионного соглашения, стаж работы за границей может быть засчитан как период занятости, что позволяет выйти на пенсию раньше, но не увеличивает ее размер.

Неофициальная работа или жизнь исключительно на социальную помощь стаж не формируют ни в Украине, ни за рубежом.

