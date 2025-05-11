Работает ли мобилизация в Украине: Чмут откровенно назвал три проблемы

Тарас Чмут / © ТСН.ua

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Мобилизация в Украине происходит, впрочем, что-то пошло не так. Есть три главные проблемы.

Об этом глава благотворительного фонда «Повернись живим» Тарас Чмут рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Во-первых, по его словам, мы слабы в информационной политике в государстве. Каждый год происходит одно и то же, упущено много времени.

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«Второе — это реальные проблемы, которые есть с мобилизацией и подготовкой. Качество подготовки желает лучшего. И мы как фонд в этом году вкладываем, инвестируем, наверное, втрое больше ресурса… Люди — главный гейм-чейнджер этой войны. Люди — главный ресурс, достояние и главная наша сила. Соответственно, в них нужно вкладывать больше всего, не в железо, в людей. Соответственно, обучение, образование, подготовка. С этим проблема», — объясняет Тарас Чмут.

По хорошему — государство эти проблемы наконец-то видит, признает и пытается с ними что-то делать, говорит волонтер.

Третья проблема — это, по его словам, эффективность распределения людей.

«Поскольку, к сожалению, так случилось, что мы хаотично строим Силы обороны. У нас куча частей, дублирующих друг друга. У нас определенный хаос управления войсками на тактическом уровне. Все воюют переданными подразделениями. Мы дублируем функции разных ведомств и служб. Занимаемся таким стратегическим перетягиванием одеяла. И это все порождает то, что люди, их вроде бы и много, но все они где-то», — говорит Тарас Чмут.

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