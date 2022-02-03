Работали газовики этажом выше: жители дома Кропивницкого, где произошел взрыв, назвали возможные причины трагедии

Жители говорят, что в подъезде происходили газосварочные работы, а неподалеку стояла газовая аварийная.

Жизни детей, пострадавших от взрыва в Кропивницком, сейчас ничего не угрожает. Об этом со ссылкой на медиков сообщили городские чиновники, говорится в ТСН.12.00.

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Дом сейчас обследует комиссия – это работники горсовета, спасатели и газовики. Они выясняют степень повреждения, поэтому пока никого из жильцов дома внутрь не пускают. Эту ночь большинство из них провели у родственников, часть отселили в местную гостиницу.

Также на месте обустроили пункт обогрева. В настоящее время к нему обратилось около 90 человек. Кроме того, с потерпевшими работают психологи. Люди преимущественно в шоковом состоянии и нуждаются сейчас в специализированной помощи.

В Кропивницкий сегодня также приехала делегация из Киева. Все для того, чтобы люди как можно скорее могли вернуться в свои дома.

Также сегодня в Кропивницкий консультировать местных медиков приехали два врача из Днепра. Это специалисты по детским ожогам. Они должны помочь врачам с лечением двух сестер, пострадавших в результате пожара. Они обе в детской областной больнице. У старшей 13-летней Дианы – около 10 процентов ожогов тела. Ее состояние врачи оценивают как среднее, младшая – 8-летняя Полина в тяжелом состоянии. Она сейчас в ожоговом шоке. У нее до тридцати процентов ожогов – пострадали ноги, руки и лицо. Ее впереди ждут многие операции по пересадке кожи.

Во время пожара погиб 37-летний отец этих девочек.

Новости Кропивницкого: жизни детей, пострадавших при взрыве, ничего не угрожает

Взрыв в спальном районе Кропивницкого раздался накануне после обеда. А через несколько минут квартира на втором этаже многоэтажки, в которой все случилось, выгорела дотла. По предварительным данным произошел взрыв газовоздушной смеси. В момент взрыва в одной из квартир на третьем этаже якобы заменяли счетчик. По словам мамы девушек, которые сейчас находятся в больнице, в их квартире никаких проблем с газом не было.

«У меня дети были на дистанционном обучении. Я же сама себе не враг, чтобы у меня была утечка, чтобы я ее не услышала. К тому же муж был дома. Он никогда бы не допустил, чтобы была утечка газа», — убеждает женщина и демонстрирует предупреждение, что в их доме того дня проводили работы газовики.

Жители говорят, что в подъезде происходили газосварочные работы, а неподалеку стояла газовая аварийная.

Ударная волна выбила стекла в 74 квартирах, повреждения получили даже пять стоящих рядом домов.

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