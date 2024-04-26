Работницу ЗАГСа обвиняют в фиктивном браке с пропавшим без вести бойцом: подробности скандала

Три недели назад ТСН рассказывала об одном из судебных дел — две женщины утверждают, что имеют право на выплаты пропавшего без вести на Донетчине бойца.

Одна - бывшая жена, вторая - якобы законная. Начало этой истории таково - военнослужащий исчезает без вести. Его боевые выплаты, а это 100 тысяч гривен ежемесячно, сначала получает бывшая жена, как мать дочери пропавшего бойца. Но через полгода эти деньги начинают выплачивать другой, которая утверждает, что за месяц до исчезновения он на ней женился.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Коваленко.

В Днепровском суде столицы продолжают рассматривать дело о фиктивном браке с военным. По процедуре, все стороны должны высказаться, дальше вопросы. И сразу начинаются споры

Ольга - бывшая жена военного, который пропал без вести. Первые полгода именно она получала выплаты, как опекун их несовершеннолетнего ребенка. И вдруг узнала, что теперь деньги новая жена бывшего.

Яна Биднюк - вторая жена бойца. Рассказывает, что начали встречаться в августе 20-го года. Летом 21-го они ездили на море в Затоку. Проживали в пансионате, в каком именно, Яна не помнит. А еще были во Львове. Тоже в 2021 году, на католическое Рождество. Из этой поездки так же фото у Яны Биднюк нет. Впоследствии она показывает фото, но экс-супруга бойца это отрицает.

По договоренности с судом, ТСН не показывает лицо бойца и не объявляет его имя-фамилию. Ведь все еще есть надежда, что он в плену и это может ему навредить.

Сама же дата заключения брака - 2 августа 2022 года. Яна рассказывает, что накануне он потерял платежную карточку и заходил в банк ее перевыпустить.

Суд по выплатам родственникам военного

Говорит, что приезжал в Киев еще в июне. Хотя по данным из его части, со дня мобилизации, 25 февраля 2022 года, он в отпуске не был, в медроте тоже, СЗЧ не имел. И рапортов об отпусках в воинской части не имеют.

Яна Биднюк в подробностях рассказывает день свадьбы: "Я пошла в парикмахерскую, он пошел, это где-то было в 11 часов, он пошел купил себе кольцо. И потом мы встретились и пошли уже в ЗАГС".

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После перерыва судья спрашивает, делали ли совместное фото с мужем после регистрации брака. Яна Биднюк говорит, что нет, мол, он военный. Однако в 2015 году, когда муж тоже служил, он фотографировался. При заключении их брака, по словам Яны, не было ни фото, ни свидетелей

И в качестве свидетеля суд вызывает отца пропавшего без вести военнослужащего. По его словам, Яну Биднюк впервые увидел во время судебных заседаний. А до того, о ее существовании в жизни своего сына - не знал. На следующем, через месяц, суд будет рассматривать документальные доказательства обеих сторон.

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Напомним, работницу ЗАГСа обвиняют в циничной афере на 100 тыс. грн в месяц.

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