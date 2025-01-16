Работники ТЦК дали повестку мужчине, который злоупотребляет алкоголем: он придумал, как почти год избегать мобилизации

На суде житель Николаевщины заявил, что уклонялся от мобилизации, потому что боялся за свою жизнь. Также мужчина уверен, что готов служить в армии. Что решил суд?
В Николаевской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и почти год избегал мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Березнеговатского районного суда Николаевской области.
По данным суда, в начале февраля 2024 года ВВК признала мужчину годным к мобилизации. Впоследствии он получил повестку, но уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "из-за страха за собственную жизнь и здоровье, начал избегать и уклоняться от явки в РТЦК. Однако вечером 22 февраля 2024 года, был задержан работниками РТЦК и СП и доставлен в военкомат. Там ему разъяснили порядок прохождения военной службы, возможность выбрать воинскую часть для прохождения службы, а также о последствиях уклонения от мобилизации, в том числе об уголовной ответственности, предусмотренной по статье 336 УК Украины, и вручили повестку, по которой на следующий день он должен был прибыть для отправки в воинскую часть. Но поскольку он такого намерения и желания не имел, ни на следующий день, ни в дальнейшем в отдел РТЦК и СП не появился. Сейчас критически оценивает свои действия, и высказал мнение, о желании быть мобилизованным".
По данным правоохранительных органов, подсудимый "характеризуется отрицательно, как лицо не имеющее постоянного места работы и злоупотребляет алкогольными напитками, однако на профилактическом учете не состоит, а значится как лицо нарушающее законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в течение года привлекался к административной ответственности по ч.2 ст. 210 КУоАП, штраф по которому уплачен в полном объеме, в силу ст.89 УК Украины".
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, получивший повестку, однако категорически отказался от мобилизации.
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