Работники ТЦК во Львове похитили волонтера и направили в Ровно: что говорят в военкомате (видео)

Жена волонтера утверждает, что ему повестку не вручали на месте происшествия, а дали после задержания в 2 часа ночи.

Во Львове посреди улицы работники ТЦК и СП похитили куратора у "ПечатьАрмии" и волонтера Кирилла Тарана. Событие произошло поздно вечером 15 марта. По словам жены, сотрудники военкомата избили и силой запхали мужчину в бус, а через день он оказался в Ровно. В областном ТЦК прокомментировали и заверили, что по этому факту будет проведен расследование.

Что рассказала жена волонтера, куда они обращались и как это прокомментировали во Львовском областном ТЦК и СП – разбирался ТСН.ua.

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Работники Шевченковского военкомата ночью повезли мужчину на ВЛК – жена волонтера

Жена Виолетта Таран в комментарии ТСН.ua рассказала, что ее муж возвращался домой, когда около 22 вечера к нему подъехали две машины, из которой вышли, по ее словам, пятеро работников ТЦК. Они избили и запхали мужа в бус и увезли на военно-врачебную комиссию. Виолетта утверждает, что повестку ему на месте происшествия не вручали.

"15 марта в 21:50 человек возвращался домой. Возле него остановились две машины. Пятеро представителей ТЦК насильно запхали в бус, нанося телесные повреждения, увезли в неизвестном направлении. Когда связалась с адвокатом, муж в то время не знал, куда его везут", – сообщила она.

Во Львове работники ТЦК и СП посреди улицы избили и похитили волонтера

Виолетта добавила, что она и адвокат вызвали полицию, Военную службу правопорядка (ВСП), однако они не смогли ничем помочь, заявив, что у Кирилла нет видимых телесных повреждений.

"Я вызвали полицию и заявила об исчезновении человека, похитившего моего мужа. Я оставила заявление на горячей линии полиции, однако представители полиции связались со мной только через 1,5-2 часа. Когда адвокат уехал на место происшествия, он также параллельно вызвала патрульную полицию, чтобы они присутствовали и помогли установить обстоятельства, но они, к сожалению, не смогли этого сделать, поэтому она (адвокат — ред.) дополнительно вызвала военную службу порядка, они там были постоянно, но они никак не стояли на Полиция не захотела фиксировать никаких телесных повреждений, а они были — это разбить очки, порватая курточка", — рассказала Виолетта и предоставила фотоподтверждение этому.

Работники ТЦК похитили во Львове волонтера Кирилла Тарана / Фото: ТСН.ua

Работники ТЦК похитили во Львове волонтера Кирилла Тарана / Фото: ТСН.ua

Работники ТЦК похитили во Львове волонтера Кирилла Тарана / Фото: ТСН.ua

Около полувторого ночи, по словам жены, связь с ним исчезла и появилась через 4 часа. Жена Кирилла обвиняет представителей правоохранительных органов в бездействии.

"До 6 утра мы не знали, что с ним и что там происходит. Хотя внутри были представители ВСП, но они никак не реагировали и не помогали мужу. Не принимали его заявлений. Затем его вывезли в Треховичи ( Львовская область — ред.) и после того его повезли в Ровно. Мы собрали все жалобы на бездействие (правоохранительные органы — ред.). Я писала онлайн-заявление в ДБР, и адвокат писала от моего имени все заявления. Они не принимали их", — сказала Виолетта.

Что говорит адвокат о похищении волонтера

Адвокат потерпевшего Анастасия Никифорова рассказала для ТСН.ua, что на место происшествия вызвали патрульную полицию, отказавшуюся принимать заявление о совершении уголовного правонарушения в отношении Кирилла Тарана.

"Позвонили мне с коллегой (Юлии Якимец, эксперт в области военного права — ред.) с обращением, что личность на улице похитили, избили и отвезли в помещение, расположенное на улице Лемковская в г. Львов. Он (Кирилл Таран — ред.) не понимал, куда его повезли, поскольку мы работаем с такими делами, мы знали, что это поликлиника, в которой проходят ВЛК те лица, которых задерживают работники Шевченковского ТЦК и СП.

По дороге к месту мы вызвали полицию. Его жена Виолетта также вызвала полицию, однако ее вызовы, я не знаю, передали или нет, ей перезвонили через 1,5 часа. Мы вызвали также патрульную полицию, прибывшую на место происшествия почти одновременно с нами. Они сказали, что видимых телесных повреждений нет. Отказали у нас принимать заявление о совершении уголовного преступления. Нам сказали, что мы можем поехать в отделение и написать там такое заявление и предоставить любые объяснения, хотя это полномочия патрульной полиции.

Поскольку патрульная полиции, как уверяет адвокат, отказались принимать заявление, они вызвали следственно-оперативную группу ориентировочно около 1 часа, однако она прибыла почти через 3 часа.

"Мы очертили ей ситуацию и обстоятельства. Они зашли туда и вышли. И также сказали, что видимых илесных ущербов нет у него нет. И на него есть приказ о мобилизации, подписанный он начальником Шевченковского ТЦК и СП. Живая подпись и печать, хотя, Как нам известно, его тогда не было на месте, что может обозначить подделку документов.Есть догадки, что его там не было.Следовательно-оперативная группа сказала, что они не будут составлять протокол. сделать – написать заявление и дать объяснение, что мы и сделали", — добавила адвокат.

По словам Никифоровой, их не впустили внутрь помещения, ссылаясь на режимный объект. Однако, как утверждает адвокат, согласно действующему законодательству, он не является таким объектом.

"Около 2:52 у нас исчезла связь с клиентом. Работники Шевсенковского ТЦК кричали, чтобы он выключил телефон и положи трубку. После этого с ним пропала связь. Выходит он на связь около 6-7 утра. Кроме того, на место происшествия мы вызвали Оперативную группу по реагированию военной службы правопорядка", — отметила она.

Адвокат добавила, что Кирилл Таран не проходил ВЛК из-за "проблем со здоровьем". Он хотел написать акт, чтобы ему было предоставлено время, чтобы собрать документы и предоставить их ВЛК, однако ему в этом отказали.

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"Мы помогли ему составить подобный акт, однако они заявили, что сожгли его. Он написал тогда еще один. Они его порвали и выбросили. Есть такая процедура об отказе от прохождения ВЛК и выдают повестку и время, чтобы собрать медицинские документы. О чем Кирилл и просил. Они ему в 02:13 выдают повестку на ту же дату и час", — сказала она.

Адвокат сообщила, что они подали жалобу на следственно-оперативную группу, поскольку, как она уверяет, что они не зафиксировали телесные повреждения, не составили протокола осмотра места событий. Также написали заявления и жалобы о совершении уголовного преступления в полицию и ДБР. Кроме того, подали жалобу на действия работников Шевченковского ТЦК и СП на Львовский областной ТЦК и СП и Оперативное командование "Запад", Минобороны и ВСП, чтобы провести расследование и привлечь виновных к медленности.

"Кирилл звонил по телефону на правительственную линию и оставил свою заявку. Я от его имени подала заявление об уголовном правонарушении с изложением всех обстоятельств (в полицию — ред.). У него — порванная куртка, штаны, разбиты очки и телефон", - рассказала Никифорова.

Работники ТЦК похитили во Львове волонтера Кирилла Тарана / Фото: ТСН.ua

Работники ТЦК похитили во Львове волонтера Кирилла Тарана / Фото: ТСН.ua

Что известно о волонтере Кирилле Таране

Как видно из социальных сетей, Кирилл Таран активно занимается военным собранием украинским защитникам. Все отчеты публикуется там же.

По словам жены, ее муж проводит собрание, как тыловик "Азова". Кроме этого, Кирилл Таран в начале войны организовывал тренинги для гражданских по медицинской помощи.

Сейчас есть куратор и печатник в "ПечатьАрмии", которая печатает на 3D-принтерах все, что может быть полезно для использования ВСУ на фронте.

Как прокомментировали во Львовском областном военкомате

Руководитель Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов отреагировал на этот случай. Он сообщил ZAXID.NET, что по этому факту завтра (18 марта – ред.) проведут служебное расследование, пообещав привлечь виновных к ответственности.

Больше подробностей по ситуации Ниязов не предоставил.

Напомним, юрист Марина Токмач объяснила, кто из военнообязанных может законно отказаться от повестки.

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