Работнице музшколы не понравилось, что в ее город приехали ВСУ: она пожаловалась россиянам и поплатилась

Жительница Николаевщины передавала РФ данные о ВСУ / © ТСН

Первомайский горрайонный суд Николаевской области вынес приговор местной жительнице, которая, будучи «пророссийски настроенной», передавала представителям государства-агрессора информацию о расположении и движении военнослужащих Вооруженных сил Украины на Николаевщине. Женщина признана виновной в совершении особо тяжкого преступления и приговорена к 8 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда.

Передача данных о ВСУ и ТЦК

Как установило следствие и подтвердил суд, обвиняемая, находясь в Первомайске, поддерживала связь с гражданами Российской Федерации через мессенджер Telegram.

Установлено, что она:

24 сентября и 12 октября 2024 года отправила своей сестре, проживающей на территории РФ, 12 фото и 3 видеозаписи , а также еще 13 фотоизображений , на которых было зафиксировано размещение военнослужащих (группы оповещения ТЦК) в районе мостовой развязки на реку Южный Буг в Первомайске. Женщина объяснила сестре, что информировала ее о «проведении мобилизационных мероприятий».

21 марта 2025 года инициативно начала переписку с представителем РФ, чья деятельность была направлена на сбор информации о ВСУ. В сообщении она подробно описала активизацию военного транспорта, слухи об «облавах» и перемещении грузовых военных машин и бензовозов.

В этот же день прислала ему альбом с шестью фотоизображениями, на которых была зафиксирована колонна военной техники ВСУ (три бронированных автомобиля Humvee) в центральной части Первомайска.

Суд подтвердил, что информация, распространенная обвиняемой, не была в открытом доступе Генерального штаба ВСУ или других уполномоченных государственных органов.

Рабочее место как «пункт сбора»

Следствие установило, что женщина собирала информацию как по месту своего проживания, так и на рабочем месте в коммунальном учреждении «Детская музыкальная школа» по ул.

Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон, где, кроме переписки, обнаружили 77 фотоизображений военной техники и военнослужащих ВСУ. Также было подтверждено, что аккаунт подсудимой был подписан на ряд пророссийских Telegram-сообществ.

Решение суда

В судебном заседании обвиняемая вину признала полностью и искренне покаялась, заявив, что не имела целью нанесение ущерба обороноспособности страны.

Суд учел, что преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (Несанкционированное распространение информации о ВСУ в условиях военного положения с целью передачи агрессору), является особо тяжким и характеризуется «крайне высокой общественной опасностью».

Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы.