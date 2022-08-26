Работодателей будут наказывать многотысячными штрафами за вакансии с требованиями по возрасту или полу

Еще один шаг к запрету эйджизма и сексизма в Украине – Правительство разработало порядок уплаты штрафа за то, что работодатели и рекламодатели пишут в объявлениях о работе необходимые для их работников возраст и пол.

Еще 26 лет назад страна приняла закон, запрещающий дискриминацию по возрасту, полу, цвету кожи или по политическим и религиозным убеждениям. Только в начале этого года за такие дискриминации появился штраф – 65 тысяч гривен, говорится в ТСН.

Татьяне Бойко 38 и ее впервые в жизни назвали старухой. «Мне еще сорока нет, для меня это было странно, мне плакать хотелось, что там уже скрывают», — рассказывает она.

Несколько месяцев назад Татьяна сбежала из оккупированного Энергодара. Поселилась под Киевом у сестры и принялась искать работу. Всю жизнь работала в торговле, поэтому написала резюме и начала поиски на сайте с объявлениями о труде. «Увидела объявление, что в интернет-магазине нужен директор, мой опыт и мои знания мне давали такую возможность, чтобы я пошла туда, но когда я направила резюме, мне сказали, что только до 33 лет они принимают», — рассказывает Татьяна.

Эйджизм, сексизм, дискриминация по цвету кожи, по политическим или религиозным убеждениям — все это в Украине запрещено с 1996 года, именно тогда появился закон о дискриминации. Но внедрять его власть взялась только через 26 лет — в январе. А именно за эйджизм и сексизм назначила штраф в 65 тысяч гривен. Прошло еще полгода, и вот только теперь Правительство утвердило порядок уплаты этого штрафа. «Зная о том, что такие штрафы существуют, работодатели и рекламодатели будут корректировать свое поведение, корректировать свои вакансии и их содержание», – убеждена заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Но, учитывая объявления на сайтах по поиску работы, работодатели о штрафах еще не знают. Самые частые запросы – на работников до тридцати. Есть случаи, где работодатель вроде бы заиграет с поисковиком труда. Например, требует, чтобы на его вакансию отвечали только молодые ребята, потому что девушки, пишет, им не дают сосредоточиться – это и сексизм, и эйджизм.

Если же таким работодателям позвонить по телефону, они объясняют — ищут рабочих не впервые, следовательно, из многолетнего опыта сами знают, кто им нужен. «Тридцать плюс, которые приходят на работу, их сложно обучать, их сложнее перенастроить, то есть сформировавшийся человек уже личность, и с этими людьми лично мне уже сложнее работать, поэтому я рассматриваю до 30 лет», — рассказывает один из работодателей.

Некоторые не скрывают – закон о дискриминации им не нравится и они будут всячески обходить его нормы.

Максим Пилипенко – пиар-директор сайта по поиску работы. И ему, напротив, закон о дискриминации очень нравится. Он говорит, что работодателям следует научиться работать с рабочими всех возрастов, ведь рынок труда сейчас меняется во всем мире. «Аналитику, которая есть в ВОЗ по отношению к людям более 60 лет, по прогнозам до 25 года их количество в развивающихся странах вырастет в 8 раз, а к 2050 году 2 миллиарда человек будут в возрасте более 60 лет», — объясняет Максим.

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Чтобы взимать штрафы, Правительство должно утвердить еще одно постановление – о порядке наложения штрафов, но и этого недостаточно. Чтобы закон о дискриминации стал настоящим законом, сама дискриминация как явление должна стать немодной, говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. Это так же, как с украинским языком. Если еще в начале года русский в украинском обществе был нормой. Теперь же он — язык вражды, и все больше людей переходят на украинский.

Одна из украинских компаний, которая занимается размещением вакансий, разработала исследование, которое тоже касается украинского языка. Там исследовали, в 2015 году почти 80% украинцев размещали резюме и объявления – на русском. Украинских – было не более 15%. Теперь же ситуация кардинально изменилась. Почти 70% объявлений уже на украинском. Так что эксперты и аналитики не исключают, что с вопросом дискриминации может быть так же. И менее чем за десятилетие украинское общество откажется от указания возраста и пола в вакансиях.

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