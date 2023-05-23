Работы "французского Бэнкси" воруют из разрушенных городов, но он не расстраивается и создает новые муралы

Уличный художник говорит, что был бы рад, если бы все его работы, созданные на разрушенных домах, исчезли, ведь это означало бы, что развалин больше нет.

Второй "Бэнкси" — так называют в Украине французского художника Кристиана Гуэми — рисует незаметно, быстро, по трафарету и единственное отличие от британца Бэнкси — не скрывается. Уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения Кристиан побывал в Украине и оставил свои новые шедевры, говорится в ТСН.

Теперь лицо Героя Украины Александра Мациевского и лозунг, который он сказал перед тем, как его расстреляли россияне, на здании Верховной Рады. Мурал, посвященный памяти всех погибших воинов, создал французский художник Кристиан Гуэми. “Я хотел передать достоинство и героизм, и поскольку он со словами "Слава Украине!", глядя в лицо своему убийце, сказал эти слова, поэтому решили использовать его образ в качестве символа всех украинских героев”, — говорит художник.

Французский художник Кристиан Гуэми рисует муралы в Украине во время войны / Фото: скрин с видео

Портрет Леси Украинки на бетонной плите в Бородянке – это еще одна из его последних работ. Кристиан изучал жизнь украинской поэтессы, читал ее стихи. Знает, что это 5-этажное здание разрушила российская бомба и поэтому появление Леси Украины именно здесь – неслучайное. "Для меня было важно показать такую украинскую фигуру, которая олицетворяет сопротивление и устойчивость и гордо стоит посреди руин", — убеждает Кристиан.

Его же руками появился и портрет еще одной известной украинки – художницы-модельерки, почетной гражданки города Буча – Любови Панченко. Ее лицо он изобразил на остатках чьей-то кухни. И пожилая пара влюбленных, которые вот-вот поцелуются.

Французский художник Кристиан Гуэми рисует муралы в Украине во время войны / Фото: скрин с видео

Французский художник Кристиан Гуэми рисует муралы в Украине во время войны / Фото: скрин с видео

На самом деле Кристиан успел сделать в Бородянке уже 4 свои работы. Но как иногда бывает с работами уличных художников – одну из работ уже кто-то успел утащить. Портрет французской девочки с украинским венчиком на голове – именно этот рисунок он создал на куске чьего-то забора. Кристиан не жалуется. Он бы, напротив, обрадовался, если бы и другие его работы исчезли. “Когда я рисую на разрушенных домах, то понимаю, что однажды это здание снесут и мое искусство последует за ним. Но если моя работа исчезает, значит, туда, где была разруха, возвращается жизнь. И это то, что меня очень утешило”, — убеждает художник.

Французский художник Кристиан Гуэми рисует муралы в Украине во время войны / Фото: скрин с видео

Впервые в Украину он приехал в марте в прошлом году и рисовал в Киеве, когда вокруг столицы города и села были оккупированы, а ракетные обстрелы россияне устраивали чуть ли не каждый день. Свобода, ведущая народ – мурал, по мотивам французского художника Делакруа – на стене посольства Франции. Его сын Габин – в украинской вышиванке. Еще Тарас Григорьевич – в одном из столичных двориков.

Французский художник Кристиан Гуэми рисует муралы в Украине во время войны / Фото: скрин с видео

К своим работам он иногда возвращается снова – дорисовывает, дописывает, подсвечивает. К примеру, теперь рядом с Кобзарем появилась Андреевская церковь.

В общей сложности это уже десятки рисунков — в разных украинских городах. На сожженной технике, бывших баррикадах – будто повсюду, но везде не просто так. Как французская девочка, которую он снова рисует в Бородянке – на фоне разрухи. “Я рисовал ее в Париже на большой стене прошлого марта – в Киеве на автобусной остановке, во Львове – тоже на большой стене. Она – символ моей поддержки Украины”, — добавляет Кристиан.

Французский художник Кристиан Гуэми рисует муралы в Украине во время войны / Фото: скрин с видео

В июле Кристиан Гуэми снова планирует приехать в Украину на фотовыставку своих работ в Музее войны. А еще он мечтает попасть в Бахмут, чтобы оставить там одну из своих работ и отдать дань памяти погибшим украинским героям.

Французский художник Кристиан Гуэми рисует муралы в Украине во время войны / Фото: скрин с видео

Второй "Бэнкси": французский художник оставил в Украине новые картины

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