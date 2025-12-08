ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
120
2 мин

Работы на передовой: военные ВСУ рассказали, как они воюют

Украинские военные рассказали, как на передовой воюют роботизированные комплексы.

НРК

НРК / © ТСН

На передовой часть работы военных все чаще выполняют наземные роботизированные комплексы (НРК). Техника помогает там, где каждый метр стоит слишком дорого, беря на себя самые рискованные задачи. Их экипажи — это новые специальности войны, которых с каждым днем нужно как можно больше.

Как в 22-й механизированной бригаде управляют такими машинами и учат новичков — видела корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Сбор на НРК / © ТСН

Сбор на НРК / © ТСН

Управление НРК — как FPV-дрон, но на земле

Боевые побратимы «Кощей» и «Борода» вместе с начала полномасштабной войны, раньше воевали в пехоте. Теперь они осваивают новую специальность в подразделении наземных роботизированных комплексов 22-й бригады.

«Это ФПВ-шка, только на земле. Если умеешь управлять FPV-шкой, то умеешь ездить на НРК», — говорит «Кощей», оператор-наводчик НРК 22 отдельной механизированной бригады.

«Кощей» (оператор-наводчик) управляет дроном, а «Борода» (оператор НРК) выполняет роль «глаз», следя за ситуацией с воздуха, чтобы подсказать, куда двигаться.

«Камера смотрит условно перед собой, я смотрю, что есть по сторонам, и мне удобнее иногда просматривать неровности ландшафта. Плюс, ко всему, я примерно, если он где-то потеряется, у него пропадет связь с видеокамерой, то я смогу его направлять, куда ему правее, левее», — говорит «Борода».

От эвакуации до огневой поддержки

Наземные роботизированные комплексы активно внедряют в различных подразделениях. Они заменяют людей там, где нужно вывезти раненого или доставить боекомплект.

«Это НРК модели «Ратель АШ». Он хоть и кажется небольшим, но может перевозить на себе около тонны. Его используют во время логистических задач и эвакуации», — говорит корреспондентка ТСН Юлия Бойко.

В подразделении сейчас есть более полусотни таких машин.

«Сейчас где-то более 50 единиц разного типа наземных роботизированных комплексов. Они включают в себя логистические, эвакуационные, огневой поддержки. Если, например, один дрон выполняет миссию, и с ним что-то произошло, или он перевернулся, или застрял, то другой выезжает, вытягивает его», — говорит старший офицер беспилотных систем 22 отдельной механизированной бригады «Мурчик».

сохранение жизни личного состава

Все эти машины координируют в специальном подразделении, которое возглавляет военная с позывным «Псих». Она говорит, что без роботов сейчас никак.

«Это направление, оно очень перспективное. Во-первых, здесь можно развиваться непрерывно. И самое главное, это то, что может беречь жизни личного состава людей«, — говорит Анастасия.

Хотя НРК — относительно новое направление, враг тоже активно его применяет. Наши военные говорят: победит тот, кто будет быстрее и технически гибче.

120
