Работы на передовой: военные ВСУ рассказали, как они воюют

На передовой часть работы военных все чаще выполняют наземные роботизированные комплексы (НРК). Техника помогает там, где каждый метр стоит слишком дорого, беря на себя самые рискованные задачи. Их экипажи — это новые специальности войны, которых с каждым днем нужно как можно больше.

Как в 22-й механизированной бригаде управляют такими машинами и учат новичков — видела корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Управление НРК — как FPV-дрон, но на земле

Боевые побратимы «Кощей» и «Борода» вместе с начала полномасштабной войны, раньше воевали в пехоте. Теперь они осваивают новую специальность в подразделении наземных роботизированных комплексов 22-й бригады.

«Это ФПВ-шка, только на земле. Если умеешь управлять FPV-шкой, то умеешь ездить на НРК», — говорит «Кощей», оператор-наводчик НРК 22 отдельной механизированной бригады.

«Кощей» (оператор-наводчик) управляет дроном, а «Борода» (оператор НРК) выполняет роль «глаз», следя за ситуацией с воздуха, чтобы подсказать, куда двигаться.

«Камера смотрит условно перед собой, я смотрю, что есть по сторонам, и мне удобнее иногда просматривать неровности ландшафта. Плюс, ко всему, я примерно, если он где-то потеряется, у него пропадет связь с видеокамерой, то я смогу его направлять, куда ему правее, левее», — говорит «Борода».

От эвакуации до огневой поддержки

Наземные роботизированные комплексы активно внедряют в различных подразделениях. Они заменяют людей там, где нужно вывезти раненого или доставить боекомплект.

«Это НРК модели «Ратель АШ». Он хоть и кажется небольшим, но может перевозить на себе около тонны. Его используют во время логистических задач и эвакуации», — говорит корреспондентка ТСН Юлия Бойко.

В подразделении сейчас есть более полусотни таких машин.

«Сейчас где-то более 50 единиц разного типа наземных роботизированных комплексов. Они включают в себя логистические, эвакуационные, огневой поддержки. Если, например, один дрон выполняет миссию, и с ним что-то произошло, или он перевернулся, или застрял, то другой выезжает, вытягивает его», — говорит старший офицер беспилотных систем 22 отдельной механизированной бригады «Мурчик».

сохранение жизни личного состава

Все эти машины координируют в специальном подразделении, которое возглавляет военная с позывным «Псих». Она говорит, что без роботов сейчас никак.

«Это направление, оно очень перспективное. Во-первых, здесь можно развиваться непрерывно. И самое главное, это то, что может беречь жизни личного состава людей«, — говорит Анастасия.

Хотя НРК — относительно новое направление, враг тоже активно его применяет. Наши военные говорят: победит тот, кто будет быстрее и технически гибче.

