Работы в Украине много: почему бизнес ищет 16-летних, а не опытных 55+

К 2030 году каждый четвертый украинец будет старше 60 лет

Кадровый дефицит, вызванный войной и мобилизацией, превратился для Украины экономическим вызовом национального масштаба. Для содействия разработке решений, которые базируются на надежных данных и учитывают мнение всех сторон процесса — государства, бизнеса, общества и самих людей старшего возраста — начата публичная инициатива: «Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 55+».

По словам директора Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Эллы Либановой, проект позволит комплексно изучить ситуацию и найти инструменты для привлечения людей старшего возраста на рынок труда как со стороны работодателей, так и со стороны самих работников.

Почему это актуально?

Кадровый дефицит: Украине сейчас не хватает около 4,5 миллионов работников (данные на момент запуска инициативы).

Демографический прогноз: ожидается, что к 2030 году каждый четвертый украинец будет старше 60 лет.

Потенциал: по оценкам, до 2 миллионов человек пенсионного возраста могут быть вовлечены в работу, если будут созданы благоприятные условия, гибкие формы занятости и преодоление стереотипов.

Что делать с армией пенсионеров?

Эксперты в целом одобряют инициативу, ведь не секрет, что в Украине работодатели не очень охотно открывают двери перед категорией 45+, а тут речь идет о трудоустройстве тех, кто уже значительно старше.

По словам HR-экспертки Татьяны Пашкиной, еще два года назад, 25% населения Украины составляла именно категория 60+.

«Если учесть, что у нас сейчас на 30 миллионов населения — 10 миллионов пенсионеры, то они могут быть как обузой, так и вспомогательным звеном на рынке труда. Конечно, если мы их там удержим. Но, как по мне, мы не можем себе позволить такое количество пенсионеров, потому что на их содержание у нас просто не хватит кормильцев. А учитывая отсутствие достаточных накоплений в Пенсионном фонде, это маловероятно. Поэтому попытка более активного трудоустройства категории 55+ актуальна и ко времени. Потому что из-за войны и мобилизации людей у нас не хватает, и работодатели страдают и жалуются, где бы их взять», — рассказывает ТСН.ua Татьяна Пашкина.

Работодатели выбирают молодежь: в чем ошибка

В то же время, эксперт указывает на странное поведение работодателей, которые при поиске рабочих почему-то сначала надеются, что смогут их найти именно среди молодежи.

«Исторически так сложилось, что работодатели проявляют тягость к молодежи, потому что считают, что молодые люди, по старым правилам, будут на них работать не за все деньги мира и до самой пенсии. А если исходить из того, что удерживать людей дешевле, чем нанимать новых, то работодатели думали, что у них именно так получится. Но не получилось, такая схема не работает. Молодежь не хочет идти работать „за копейки“, а если и присоединяется, то не на долго. Молодые люди выбирают то, что им удобно», — объясняет Татьяна Пашкина.

Поэтому, работодатели, в этом вопросе снова и снова наступают «на грабли». И история с неудачным привлечением молодежи во время пандемии коронавируса их, к сожалению, ничему не научила — молодежь на старые предложения уже «не клюет».

Что не так с категорией 55+ и при чем здесь болезнь Паркинсона

По словам Татьяны Пашкиной, работодатели пытаются находиться в режиме «автопилот». То есть они почему-то имеют устойчивое утверждение, что у всех людей 50-55+ проблемы со здоровьем, с ментальной составляющей, что они не гибкие и научить их чему-то новому себе дороже.

«Среди работодателей проводился опрос и на вопрос, что они будут делать во время дефицита кадров, подавляющее большинство ответило: пойдут за кадрами в высшие учебные заведения или обратятся к еще младшей категории. И они к этому стремятся. В этом году был крупный проект в одной из компаний по привлечению категории 16+. А вот что касается категории 50+, то у нас, по-моему, только благотворительная организация „Жизнелюб“ этим занимается. Они пытаются трудоустроить „молодежь со стажем“, научить их чему-то — от составления современного резюме и самопрезентации до каких-то практических навыков —организовать стажировку и трудоустройство зрелых кандидатов», — отмечает Татьяна Пашкина.

Почему пенсионеры продолжают искать работу?

Пашкина указывает на печальную тенденцию: молодежных организаций в Украине в раз 3-4 больше, чем тех, кто занимается пожилыми людьми.

«Имеем проблему — у нас люди зрелого возраста, вынуждены искать себе работу, потому что средняя пенсия — это 6400 гривен с хвостиком или по европейским меркам — 133 евро. А минимальная зарплата — 8 тысяч гривен. Поэтому получается ситуация, что человек на пенсии типа не человек. В общем, прожить одинокому человеку зрелого возраста на 6,4 тысячи гривен, тратя их на коммунальные услуги, еду, лекарства, просто невозможно. Поэтому пенсионер начинает искать подработку, а это банальное выживание», — отмечает эксперт.

Она добавляет, что именно поэтому у людей зрелого возраста есть интерес к простейшим профессиям: охранник, уборщик, администратор, потому что на другие специальности «стариков» просто не берут.

«Люди, имеющие за плечами колоссальный опыт, пытаются подаваться по старой памяти на инженеров, менеджеров, но получают отказы, потому что там хотят хорошеньких и молоденьких, а тем кому 50-55+ остается только варианты — убирать в маркете или дежурить на станции метро. Все. К сожалению, такова реальность», — подчеркивает эксперт.

Предубеждение: женщина 55+ — это не старая бабка

По мнению Татьяны Пашкиной, у нас существует очень много предубеждений. Особенно если мы говорим о людях 50-55+. Эту категорию нужно показывать, что она есть и еще может дать фору молодым.

«Когда мы говорим о категории 55+, то перед глазами предстает образ „бабушки во фланелевом халате“. У нас даже на уровне восприятия люди 50+ полностью выпадают даже из семейной рекламы на телевидении. Там вы можете увидеть бабушку с дедом, которым лет за 70, родителей, которым лет 30-40 и детей — школьников. Но ведь на самом деле, женщина в 55 или 60 лет не может выглядеть, как эта „седая руина“! Поэтому пока существуют такие предубеждения, пока у нас не будет реальных историй успеха людей из категории 55+, к сожалению, ничего не изменится. У нас существует умолчание этой категории или ее кособокое освещение. Вот и выходит, что с этим ничего не выходит. А с этого следует начинать — пропагандировать этот возраст», — отмечает специалист.

В пехоту можно, а инженером нет

Татьяна Пашкина соглашается, что есть высокая вероятность, что мужчины из категории 55+ скорее могут мобилизовать в армию, чем взять на более-менее приличную работу. Но вряд ли мужчина в таком возрасте сможет бежать в атаку по посадке.

«До 60 лет мужчины считаются военнообязанными. И с этим имеем откровенно печальную ситуацию. Если посмотреть на категорию 60+ с точки зрения демографии, то в большинстве случаев она состоит не из мужчин. К сожалению, средний возраст жизни в Украине мужчин — 57 лет. Потому и грустно. Возможно, мы хотели бы иметь мужчин в возрасте 60 и 70 лет. Они могли бы помогать женщинам на производстве, потому что чисто физиологически не могут поднимать тяжелое, но этих мужчин у нас просто нет», — констатирует эксперт.

Нехватка людей и отсутствие здоровья

К этому она добавляет:

«К сожалению, у нас не только не хватает мужчин, нам не хватает физически здоровых работников, которые могли бы, например, помогать женщинам на производстве, складах и т.д. К сожалению, сейчас много хлопот с физическим и ментальным состоянием у большинства украинцев», — говорит Татьяна Пашкина.

Какие нужны изменения — льготы и финансирование

По словам эксперта, чтобы изменить ситуацию, нужно улучшать здоровье самих людей и изменять опыт работодателей. Как вариант, вводить для них определенные льготы, но простые и прозрачные.

«Работодателю должно быть выгодно нанимать пожилых людей и получать за это средства от государства. И для этого ему не нужно писать 33 отчета. Всё можно упростить. Если такое будет, и СМИ будут об этом говорить, а работодатели этим будут гордиться, то все будут довольны и это станет примером для подражания. А так как это происходит сейчас, это не даст результат — взял „старика“ на работу — молодец, не взял — тоже норм», — говорит специалист по трудоустройству.

Важной также остается переквалификация «серебряной категории», потому что их образование еще социалистическое и такие же навыки.

«Если все эти начинания будет поддерживать бизнес и государство, например, в виде смягчения налогов — все заработает, а если нет, то мы получим очередную стратегию, которая будет прописана, но не стоить даже той бумаги, на которой все это напечатают», — говорит Татьяна Пашкина.

Она добавляет, что примером является демографическая стратегия, которая была за все хорошее и против всего плохого. Но ее достижение пока только в том, что государство обещает финансово помогать в воспитании ребенка до 3 лет, хотя нормальная экономическая составляющая — это финансирование ребенка до 18 лет. Это и нормальные детские садики, нормальные школы, куча всяких других «благ», которые должны быть, но их, к сожалению, нет.

«Думаю, что и с „серебряной категорией“ все должно быть сбалансировано. Хорошо, если начнут со стратегии, глобального исследования, понимания того, кто виноват и что делать. А потом должны быть какие-то конкретные действенные шаги. А не просто — подписали, поскучали и разошлись по углам», — заключает Татьяна Пашкина.