"Рабовладельческая философия и люди вне радара": как нардепы комментируют законопроект о мобилизации

Кабинет министров вечером 30 января внес в Верховную Раду обновленную версию законопроекта №10449 о мобилизации.

ТСН.ua собрал реакцию народных депутатов на законопроект.

Закон вступит в силу не ранее марта 2024 года

Народный депутат Ярослав Железняк описал один из наиболее вероятных сценариев принятия законопроекта о мобилизации.

По его словам, с учетом нагрузки и графика Верховной Рады – раньше конца февраля законопроект не будет вынесен на голосование до второго чтения.

"Напомню, что при рассмотрении правок в такие законы текст может изменяться (как было с законом о реестре). Но после их рассмотрения в зале должно состояться финальное голосование 226+ за второе чтение. Затем очень вероятно, что кто-то из депутатов внесет блокировочную постановление и нужно будет еще одно голосование, чтобы дать возможность Спикеру (Руслану Стефанчуку — ред.) подписать закон и отправить президенту. Затем президент должен подписать закон", — пояснил он.

Однако, по мнению Железняка, уже очевидно, что раньше марта закон не вступит в силу. Плюс еще есть переходный период – месяц.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обновлены условия мобилизации! Нововведение коснется каждого!

Народный депутат также обратил внимание, что в тексте версии нового законопроекта о мобилизации есть пункт об изъятии транспортных средств и ограничении их использования.

"Конечно может, это речь идет о небольшом перечне транспорта (здесь вижу и тракторы, сх и строительная техника попадает), но выглядит не очень. Уважаемый бизнес, обратите внимание. Особенно логистика, строительство и агропромышленность", — прокомментировал он.

Как говорится в тексте законопроекта: военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований на особый период транспортными средствами и техникой и распространяется на центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы… а также на граждан – владельцев транспортных средств средств.

Пострадают банковская система и права украинцев

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что новой редакцией законопроекта о мобилизации государство в одностороннем порядке ущемляет права украинцев. По его словам, в законопроекте №10449 четко заложены антиконституционные нормы, серьезно ударящие по банковской и судебной системе Украины.

"Это приведет к тому, что в ближайшее время украинцы массово пойдут в банки, начнут снимать наличные деньги или выводить свои сбережения в серую, а это серьезный удар по экономике государства", — подчеркнул нардеп.

Разумков также добавил, что именно под электронные повестки принимался законопроект №10062, разрешающий использование информации о гражданах из разных баз данных, в частности, даже о здоровье человека, который тоже противоречит Конституции. Учитывая это, в парламенте ожидается серьезная дискуссия и противодействие этому проекту.

"Наша команда уже готовит альтернативный законопроект, будем пытаться убрать все эти антиконституционные нормы… Будут ли голосовать за законопроект в монобольшинстве? Сказать пока сложно, но в прошлый раз, насколько мне известно, эти нормы они отказались поддерживать", – добавил Разумков.

"Более 1,5 млн человек вне радара"

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что мобилизация – это то, без чего не обойтись.

"Не делать мобилизации нельзя, мы все это понимаем. В таком случае мы вернемся на полтора года назад, когда российские войска будут под Киевом. Тогда мы все снова будем готовы мобилизоваться, но может быть поздно", — отметил он.

Арахамия также прокомментировал диджитализацию и условный сертификат защитника.

"Будет много крика, я предупреждаю. Помните, были ковид-сертификаты? Каждый человек мобилизационного возраста должен делать сертификат защитника, где будет написано: Арахамия Давид Георгиевич, 44 года, пехотинец, рядовой, забронированный (так как я народный депутат). QR-код просканировали — и все, это делается для того, чтобы мы понимали, какой у нас вообще мобресурс, как планировать волны мобилизации на будущее и делать так называемую смартмобилизацию… Сейчас более полутора миллионов человек вне радара, государство вообще не знает о них ничего: они, что они", – Давид резюмировал Арахамия.

Защищать страну должны все – и депутаты, и силовики

Нардеп Сергей Нагорняк (фракция "Слуга народа") подчеркнул, что люди должны увидеть, что защищать страну нужно всем — от высших чиновников до сельских голов и поселковых депутатов. В том числе речь о пенсионерах среди силовиков, которые умеют обращаться с оружием и обычно рано уходили на пенсию. Прокуроры, судьи, народные депутаты.

"Я считаю, что нардепы также должны своим примером показать, что эта мобилизация начинается не снизу, а сверху. Что мобилизуются все категории населения, и каких-то защищенных каст у нас нет. Только в таком случае мобилизация может сработать. У людей есть безумный запрос на справедливость и власть должна его обеспечить", — отметил он.

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По его словам, законопроект идет с большим опозданием, но его нужно принимать. По его мнению, нужно в обязательном порядке пересмотреть все документы, позволяющие мужчинам получить отсрочку от мобилизации и выданные после 24 февраля 2022 года.

"Ни для кого не секрет, что здесь нередко коррупционная составляющая, цифры открыты и гуляют в Интернете", — прокомментировал Сергей Нагорняк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обновленный законопроект о мобилизации уже в ВР. Что изменится?

"Совковость и рабовладельческая философия" – Мазурашу

Георгий Мазурашу – нардеп от "Слуги народа" – подверг критике обновленный законопроект о мобилизации и заявил, что не будет голосовать за него, назвав его "рабовладельческим".

"За такой законопроект я, конечно, голосовать не собираюсь. Известно почему – потому что, во-первых, не поддерживаю рабовладение в каких-либо формах и проявлениях. И потому, что убежден: попытки прижать граждан, дополнительными полномочиями для госорганов загонять угрозами и принуждением в Армию – это исключительно снижает обороноспособность страны и уменьшает количество людей, которые уже готовы или потенциально могут "созреть" до необходимого для защиты Отечества, набора физических и морально-волевых качеств. Ибо государство, демонстрирующее отношение к гражданам "как к рабам", конечно, меньше людей мотивировано защищать", — написал он в Facebook.

Георгий Мазурашу также добавил, что постарается снова подготовить и представить альтернативный законопроект.

"Шансы у него, мягко говоря, малы. Потому что у нашего военного руководства (которое, думаю, и подготовило основу этого "рабовладельческого" законопроекта Минобороны на подпись) и властной верхушки господствуют "совковость" и "рабовладельческая философия". А значит, мои прагматические и реалистичные предложения, направленные на реальное укрепление обороноспособности (через укрепление экономики, повышение мотивации и соцзащиты для Воинов и их семей), конечно, не поддерживаются…", — резюмировал он.

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