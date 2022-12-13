Рада 13 декабря приняла сразу несколько резонансных законов: что не так с проектом по градостроительству

Первый – закон о медиа. Он был ключевым, чтобы максимально адаптировать украинское законодательство в этой сфере к Европейскому, а также более эффективно реагировать на информационные угрозы сегодняшнего дня.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Другой законопроект №5655 касается реформ в сфере градостроения. Авторы называли его действенным инструментом в борьбе с коррупцией и злоупотреблениями в строительстве. Однако против выступала Ассоциация городов Украины и архитекторы, заявившие о многочисленных рисках нового документа.

Накануне рассмотрения документа разразился скандал. В ассоциации городов Украины заявили, что закон не решает проблем, а наоборот, создает немало рисков, в частности, лишает местные власти и общественность возможности контролировать застройку.

Против документа в актуальной форме выступили и в национальном союзе архитекторов. Они мотивируют это тем, что многие функции от страны документом переходят частным органам. Это призвано убрать государственную коррупцию, но архитекторы опасаются, что это может просто сделать ее частной.

"Частный градостроительный контроль, который позволит сделать застройщикам свои органы, которые будут контролировать строительство. Государство вообще отстраняется от этого процесса", — говорит заместитель председателя архитектурной палаты НСАУ Анна Кирий.

Другой момент – электронный допуск к рынку застройщиков. Опасаются: из-за формальных отказов не все компании смогут получить разрешения и это может создать монополию на рынке. Также в законе нечетко прописано, куда жаловаться в случае незаконной застройки. И самое главное – кто может это делать.

Например, будут ли такие полномочия община, местная власть, или все функции будут ложиться на плечи Министерства развития общин. Жертвами могут стать и объекты культурного наследия, ведь для них прописан принцип молчаливого согласия на строительство. То есть застройщик отсылает в электронной форме документ, который соответствующее охранное ведомство должно рассмотреть. Но если в установленный срок этого не сделает – разрешение выдается автоматически.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции также заключило, что закон создает немало коррупционных угроз и его необходимо доработать. В Министерстве инфраструктуры, которое занимается документом, говорят, что замечания от НАПК учли. А упреки оппонентов считают преувеличенными.

То же самое касается и объектов культурного наследия. Также объекты с высоким уровнем риска — это, в частности мосты и дороги — будут находиться под постоянным мониторингом, а доступ на рынок строительства будет у всех компаний, имеющих полный пакет разрешений. Частные проверяющие не смогут иметь общих собственников с застройщиками и будут обязаны страховать потенциальный ущерб от застройки. Города получат новые функции контроля, так утверждает народный депутат Елена Шуляк

Закон заработает не сразу — значит, говорят парламентарии, в случае необходимости можно будет внести нужные правки и изменения, говорят его авторы. В Ассоциации городов советовали не торопиться с принятием. А вместе доработать документ, чтобы потом его не перерабатывать. К тому же финальные правки и сравнительные таблицы с изменениями депутатам презентовали только вчера. А за ночь выучить более 2 тысяч страниц — было очень сложно. Впрочем, сегодня за законопроект таки проголосовали 228 народных нардепов. Теперь слово за президентом, который должен поставить под документом свою подпись.

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