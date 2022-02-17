Рада должна одобрить законопроект об отмене НДС на украинские продукты до 1 июля – нардепы

Рада должна одобрить законопроект об отмене НДС на украинские продукты до 1 июля – нардепы

Именно 1 июля по всему Евросоюзу начнет действовать аналогичный закон.

Народные депутаты Игорь Палица и Давид Арахамия на совместном брифинге после завершения дискуссии с украинскими сельхозпроизводителями заявили, что Верховная Рада должна до 1 июля рассмотреть, доработать и ввести законопроект об отмене НДС на продукты питания, произведенные в Украине.

Об этом говорится 17 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Именно 1 июля по всему Евросоюзу начнет действовать аналогичный закон.

В общей сложности дискуссия продолжалась более 2,5 часов. К ней присоединились главы профильных ассоциации и экономисты. Основное послание – снижение или отмена НДС должно снизить цены на продукты.

Раздавались разные предложения: снижение НДС или отмена этого налога, установление правил торговли и взаимоотношений между производителями и торговыми сетями. Как результат, договорились продолжить дискуссию. В следующий раз к ней присоединятся специалисты Кабинета Министров и Офиса президента.

"Мы начали сегодня серьезную дискуссию. В рамках дискуссии мы поняли, что нужно дорабатывать. Мы начали дискуссию – как и что нужно сделать, чтобы спасти национального производителя. Я думаю, что мы что-нибудь из этого сделаем такое, что будут удовлетворены все", – рассказал Палица.

"Наверное, самое полезное время, которое я провел в дискуссиях со специалистами за последние несколько месяцев. Мы будем приобщаться, будем поддерживать саму инициативу, и в зале (Рады – ред.), думаю, мы выйдем. Я не думаю, что найдутся какие-то фракции, которые просто осмелятся не голосовать", – рассказал Арахамия.

До 1 июля ВР должен рассмотреть законопроект об отмене НДС на отечественные продукты

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