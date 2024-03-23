Рада отменила статус "ограниченно пригодный": кто должен повторно пройти ВЛК – новые подробности

В Украине больше не будет такого понятия, как "ограниченно пригодный" к службе.

Верховная Рада Украины 21 марта отменила статус "ограниченно пригодный". Теперь мужчины, признанные "ограниченно пригодными" к службе, должны в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Все детали громких перемен в эксклюзиве ТСН.ua рассказала Виктория Панченко.

Печальные новости для тех, кто "купил" себе инвалидность. Ограниченно пригодные мужчины должны пройти повторный медосмотр. Такие изменения ввели нардепы. Верховная рада просто взяла и отменила понятие "ограниченно пригодное" к службе в ВСУ.

Нардепы решили не ждать принятия нового законопроекта о мобилизации, а действовать быстрее.

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Однако законопроект, где содержится эта норма, еще должен подписать президент Владимир Зеленский. Вступление в силу закона состоится через месяц после его официального опубликования.

Кроме этого, Верховная рада в целом приняла документ по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 21 марта:

поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию;

установлен на уровне закона денежной выплаты в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели.

Что по мобилизации

Пока народные избранники выкручиваются с нужными нормами, регулирующими мобилизационные процессы в Украине. Что-то убирают, что-то перекидывают в другие законопроекты, которые проще проголосовать сейчас. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал громкое заявление – по его словам, Украине не нужно такое количество мобилизованных. Речь идет о 500 тысячах украинских мужчин, которых хотят призвать в армию. По его словам, оценка показала, что такой масштаб мобилизации не необходим, учитывая ротации, происходящие на линии фронта, и поступление вооружения.

Но вопрос о количестве мобилизованных остается открытым. Командир батальона "Волков Да Винчи" Сергей Филимонов уверяет, что нужно мобилизовать более 250 тыс человек, иначе у Украины нет шансов.

Также он отметил, что сейчас ВСУ воюют против армии "с безграничным кошельком".

"Это самый маленький необходимый минимум, чтобы сдержать россиян и начать возвращать территории, потому что сейчас у нас дефицит пехоты и проблемы с укреплениями", — отметил Филимонов.

Военные уже не раз говорили о необходимости ускорения и усиления мобилизации.

По мнению майора бригады "Азов" Сергея Цисарука, если это задание поставить бригадной роте разведки, то через неделю они найдут сотню отборных воинов, которые "все это время убегали от раненых ветеранов, служащих в ТЦК".

"Любые цифры в контексте мобилизации — это п***ж. Никто никогда не сможет посчитать, сколько украинской армии нужно людей для победы. Нам нужна постоянная системная мобилизация, постоянное пополнение войска, постоянная подготовка. При этом необходимо заниматься не только мобилизацией мужчин, но и общей подготовкой гражданского населения. А не придумывать постоянно рандомные цифры, которые просто пугают людей", — говорит заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Наказание для уклонистов

Между тем, эпопея с правками к мобилизационному законопроекту продолжается. В эфире телемарафона народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко заявил, что нардепы допускают пункт об объявлении в розыск уклонистов, увеличении штрафов и усилении административной ответственности за уклонение от мобилизации.

Снимать ТЦК будет запрещено

Есть еще один интересный нюанс, хвататься за телефон и снимать все действия представителей ТЦК могут запретить. Оборонный комитет не поддержал правку, позволяющую гражданам вести фото и видеофиксацию при вручении им повесток. Между тем, по словам депутата Ирины Фриз, 19 марта была поддержана "достаточно качественная норма об обязательстве государственных райадминистраций осуществлять уведомления по ОТГ с населением до 10 тысяч".

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Напомним, комитет Верховной Рады принял важные решения по отсрочке.

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