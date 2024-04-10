Рада поддержала наказание за нарушение мобилизации: все об угрозе заключения и безумных штрафах

Народные избранники пока поддержали старую версию документа с драконовскими штрафами и тюремным заключением.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения (мобилизации) и внесение соответствующих изменений в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс. Заметим, что это только первое чтение, поэтому ко второму – окончательному голосованию в парламенте – документ может претерпеть изменения.

Будут ли сажать уклонистов в тюрьму, какие размеры штрафов угрожают за нарушение правил военного учета, – читайте на ТСН.ua.

После принятия законопроекта №10379 за основу нардеп Ярослав Железняк отметил, что поскольку документ был проголосован только в первом чтении, то фактически была утверждена правительственная версия законопроекта со всеми старыми, жесткими нормами. Народный избранник пояснил, что все обещанные изменения к законопроекту, ранее анонсируемые в Раде, должны быть внесены на заседании профильного комитета в виде правок к документу до его второго чтения в парламенте.

То есть проголосованный законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения еще ждут изменения перед тем, как он окончательно станет законом.

Что предусматривает законопроект о наказании за уклонение от мобилизации

В законопроекте содержатся:

новые статьи о нарушении военного учета,

увеличенные сроки административной ответственности и административного задержания,

введение уголовной ответственности за отказ от медицинского осмотра при мобилизации.

Так, документ предусматривает существенное повышение штрафов для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В Кодексе об админправонарушениях предлагается обновить следующие нормы:

Статья 210. Нарушение правил военного учета будет наказываться штрафом в размере от 8500 до 17 тыс. грн.

Статья 210-1. Нарушение закона о воинской обязанности и мобилизации будет наказываться штрафом:

для граждан – от 25,5 тыс. до 34 тыс. грн;

для должностных лиц – от 34 тыс. до 85 тыс. грн.

За нарушение закона, совершенное в условиях особого периода – штраф:

для граждан – от 34 тыс. до 51 тыс. грн;

для должностных лиц – от 153 тыс. до 204 тыс. грн.

Статья 263. Предусматривается задержание нарушителей военного учета и мобилизации во время действия особого периода сроком до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до 3 суток.

Статья 38. Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КоАП, может быть наложено в течение 3 лет со дня его совершения или обнаружения.

Изменения в Уголовный кодекс по мобилизации

В случае принятия, Статья 336 Уголовного кодекса будет предусматривать заключение сроком от 3 до 5 лет за уклонение от призыва во время мобилизации (в том числе и за отказ от прохождения медосмотра).

То есть, за отказ от прохождения медосмотра призывниками предлагают установить такое же наказание, как за уклонение от мобилизационного призыва.

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Нардепы "разнесли" законопроект №10379

За несколько дней до голосования в первом чтении нардепы жестко раскритиковали законопроект об ответственности за неявку по повестке или на медосмотр. Они были были убеждены, что у документа нет шансов попасть в сессионный зал на голосование, и тем более набрать недоходное количество голосов.

Так, нардеп от фракции "Голос" Андрей Осадчук накануне сообщил, что по законопроекту №10379 есть "абсолютно категорические негативные выводы" всех привлеченных учреждений — от экспертного управления Рады до Нацполиции и СБУ. Осадчук отметил, что документ очень плохо написан – как по форме, так и по существу.

Депутат от "Батькивщины", первый заместитель главы комитета по вопросам соцполитики Михаил Цымбалюк также считал, что эта версия законопроекта не имеет "перспективы даже попадания в сессионный зал, не говоря, чтобы набрать 226 голосов".

"Это необоснованные предложения, которые предлагает неизвестно кто. То, что предлагается на сегодняшний день, не выдерживает никакой критики и не является обоснованным", — высказался Цымбалюк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Нардепы "разнесли" правительственный законопроект о штрафах и заключении уклонистов!

Законопроект №10379 еще может измениться: меньшие штрафы и отмена заключения

Как сообщил накануне нардеп Максим Бужанский, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять меньшие размеры штрафов за нарушение правил военного учета и мобилизации, а также отказаться от админареста на трое суток и наказания в виде заключения.

Комитет рекомендовал Раде принять следующие нормы:

за нарушение правил военного учета – штраф от 3400 до 5100 грн,

за повторное нарушение или в особый период – штрафы от 17 тыс. до 22,5 тыс. грн;

за нарушение закона в мирное время:

штрафы от 5100 до 8500 грн для граждан,

штрафы от 17 тыс. до 34 тыс. грн. для должностных и юридических лиц.

за нарушение закона в военное время:

штрафы от 17 тыс. до 22,5 тыс. грн для граждан,

штрафы от 34 тыс. до 59,5 тыс. грн. для должностных и юридических лиц.

Нардеп также сообщил, что отдельной нормой из законопроекта №10379 рекомендовали исключить ответственность за непредоставление ТЦК тех данных, которые военкомат получает из реестров.

Как отметил Бужанский, комитет рекомендовал Раде принять законопроект за основу и в целом, "но это техническое решение, правки и второе чтение".

Процедура рассмотрения законопроекта: что дальше

После того, как парламент поддержал законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения в первом чтении, нардепы будут вносить свои правки в документ и будут работать над ними в профильном комитете. Обычно это занимает 2-3 недели.

После этого законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении уже со всеми внесенными правками.

Если документ будет принят окончательно, то чтобы наконец стать законом, его должен еще подписать президент Украины Владимир Зеленский. Заметим, что глава государства имеет право наложить вето.

К слову, парламентский комитет по нацбезопасности подготовил текст законопроекта №10449 о мобилизации ко второму чтению. Его рассмотрение в сессионном зале Рады запланировано на 10 апреля.

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