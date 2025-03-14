Рада поддержала законопроект о наказании для работников ТЦК и ВВК: что изменится

Что ждет работников ТЦК и ВВК.
В Верховной Раде прошел первое чтение законопроект, которым вводится уголовная ответственность за инциденты с ТЦК и СП.
Как он будет работать и что ждет работников ТЦК и ВВК, рассказали в сюжете журналисты ТСН.
Волынь. Поймали, избили. Бусифицировали. Собаку – чистокровного бигля – выбросили посреди улицы. Одесская область. Трасса. Мужчину преследуют. Догоняют. Бьют. Бусифицируют. Львов. Останавливают. Разговаривают. Задержанного мужчину долго бьют ногами. Бусифицируют.
На этот случай во Львове отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец. Он направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка и ГБР.
Руководство Львовского ТЦК подтвердило, что на видео их сотрудники, осудило их действия и объявило о назначении служебного расследования. Через два месяца результатов до сих пор нет.
Это небольшая часть скандальных случаев с участием сотрудников ТЦК и попавших на видео. Большинство из них исследовались специальными органами. В результате они выдавали отписку, что задержанный мужчина не имел военно-учетных документов или находился в розыске. С такими случаями собрались бороться в Верховной Раде новым законом, точнее, дополнениями в Уголовный кодекс.
"Очень важно отметить то, что к разработке этого законопроекта был привлечен Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, и мы получили согласование и поддержку указанного законопроекта", – говорит нардеп Александр Бакумов.
Законопроект об ужесточении ответственности за превышение служебных полномочий работниками ТЦК и ВВК уже прошел первое чтение. Вместо административной наступает уголовная ответственность. Соответственно от 3 до 6 лет лишения свободы.
К примеру, если они мобилизуют гражданина, которого по закону мобилизовать нельзя. Или наоборот, не мобилизуют того, кого призывать можно. Александр Бакумов, соавтор законопроекта, говорит, что главное – соблюдать процедуры мобилизации.
“Есть четко определенный порядок, как военнообязанный должен прибывать в территориальные центры комплектования для выполнения своей воинской обязанности. Если он это не выполняет соответственно или у него нарушены соответствующие процедуры учета, это должна сделать Национальная полиция. Национальная полиция имеет право на административное задержание. Нацпол может соответственно применить административное задержание, ходатайствовать об админаресте в определенных случаях или осуществлять админарестное доставление, но точно не бусификация, точно не хватание людей”, – говорит нардеп.
Аналогичные наказания ждут и врачей, если они будут нарушать процедуры проведения военно-врачебной комиссии. Их будут привлекать к уголовной ответственности за заведомо ложные выводы о состоянии здоровья призывников – как при признании здоровых людей больными, так и наоборот.
“Уголовный кодекс устанавливает ответственность за нарушение процедуры, за нарушение устанавливаемого порядка. И неважно, какой субъект пришел на медицинское освидетельствование – врач, который будет ставить свою подпись, свою печать и удостоверять заключение соответствующей врачебной комиссии, будет уже совсем по-другому смотреть на то заключение, которое он, соответственно, свидетельствует и на котором он ставит свою подпись”, – говорит нардеп.
Ничего нового в изменениях в Уголовный кодекс не видит адвокат с многолетним стажем Андрей Новак. Он называет это популистским решением.
Адвокат напоминает, что ранее административный кодекс предусматривал ответственность за превышение служебных полномочий. Но случаев его применения к нарушителям в ТЦК очень мало.
Ранее мы писали о том, что в Харькове работники ТЦК в балаклавах подрались с гражданскими: в ход пошли кастет и пистолет.
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