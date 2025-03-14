Рада поддержала законопроект о наказании для работников ТЦК и ВВК: что изменится

В Верховной Раде прошел первое чтение законопроект, которым вводится уголовная ответственность за инциденты с ТЦК и СП.

Как он будет работать и что ждет работников ТЦК и ВВК, рассказали в сюжете журналисты ТСН.

Волынь. Поймали, избили. Бусифицировали. Собаку – чистокровного бигля – выбросили посреди улицы. Одесская область. Трасса. Мужчину преследуют. Догоняют. Бьют. Бусифицируют. Львов. Останавливают. Разговаривают. Задержанного мужчину долго бьют ногами. Бусифицируют.

Скандалы с ТЦК и СП / Скриншот с видео ТСН

На этот случай во Львове отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец. Он направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка и ГБР.

Руководство Львовского ТЦК подтвердило, что на видео их сотрудники, осудило их действия и объявило о назначении служебного расследования. Через два месяца результатов до сих пор нет.

Это небольшая часть скандальных случаев с участием сотрудников ТЦК и попавших на видео. Большинство из них исследовались специальными органами. В результате они выдавали отписку, что задержанный мужчина не имел военно-учетных документов или находился в розыске. С такими случаями собрались бороться в Верховной Раде новым законом, точнее, дополнениями в Уголовный кодекс.

Скандалы с ТЦК и СП / Скриншот с видео ТСН

"Очень важно отметить то, что к разработке этого законопроекта был привлечен Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, и мы получили согласование и поддержку указанного законопроекта", – говорит нардеп Александр Бакумов.

Законопроект об ужесточении ответственности за превышение служебных полномочий работниками ТЦК и ВВК уже прошел первое чтение. Вместо административной наступает уголовная ответственность. Соответственно от 3 до 6 лет лишения свободы.

К примеру, если они мобилизуют гражданина, которого по закону мобилизовать нельзя. Или наоборот, не мобилизуют того, кого призывать можно. Александр Бакумов, соавтор законопроекта, говорит, что главное – соблюдать процедуры мобилизации.

“Есть четко определенный порядок, как военнообязанный должен прибывать в территориальные центры комплектования для выполнения своей воинской обязанности. Если он это не выполняет соответственно или у него нарушены соответствующие процедуры учета, это должна сделать Национальная полиция. Национальная полиция имеет право на административное задержание. Нацпол может соответственно применить административное задержание, ходатайствовать об админаресте в определенных случаях или осуществлять админарестное доставление, но точно не бусификация, точно не хватание людей”, – говорит нардеп.

Аналогичные наказания ждут и врачей, если они будут нарушать процедуры проведения военно-врачебной комиссии. Их будут привлекать к уголовной ответственности за заведомо ложные выводы о состоянии здоровья призывников – как при признании здоровых людей больными, так и наоборот.

Скандалы с ТЦК и СП / Скриншот с видео ТСН

“Уголовный кодекс устанавливает ответственность за нарушение процедуры, за нарушение устанавливаемого порядка. И неважно, какой субъект пришел на медицинское освидетельствование – врач, который будет ставить свою подпись, свою печать и удостоверять заключение соответствующей врачебной комиссии, будет уже совсем по-другому смотреть на то заключение, которое он, соответственно, свидетельствует и на котором он ставит свою подпись”, – говорит нардеп.

Ничего нового в изменениях в Уголовный кодекс не видит адвокат с многолетним стажем Андрей Новак. Он называет это популистским решением.

Адвокат напоминает, что ранее административный кодекс предусматривал ответственность за превышение служебных полномочий. Но случаев его применения к нарушителям в ТЦК очень мало.

Ранее мы писали о том, что в Харькове работники ТЦК в балаклавах подрались с гражданскими: в ход пошли кастет и пистолет.

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