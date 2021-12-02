Рада приняла бюджет: куда направят доходы от увеличения налогов и за что критикуют смету

Рада приняла бюджет: куда направят доходы от увеличения налогов и за что критикуют смету

Депутаты решили работать до позднего вечера, чтобы внести изменения в бюджет этого года.

Верховная Рада приняла бюджет на следующий год с дополнительными деньгами. Благодаря принятию закона об увеличении налогов, доходы бюджета выросли на 55 миллиардов гривен. Эти деньги планируют направить на медицину, строительство больниц, дорог, аэропортов, жилья для ветеранов ООС и обустройство государственной границы.

Об этом 2 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Также увеличат финансирование Минобороны, Госкино, библиотек, музеев и мемориальных комплексов.

Минимальная зарплата врача в следующем году будет не менее 20 тысяч гривен. В то же время, бюджет критикуют за почти неощутимое увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, которые служат отправной точкой для начисления многих социальных выплат. В Минфине объясняют: не хотят увеличением зарплат раскачивать инфляцию, которую считают одной из основных угроз экономике в 2022 году.

Государственный бюджет 2022: увеличат финансирование Минобороны, Госкино, библиотек и музеев

Отдельно в бюджете в следующем году предусмотрено 3 миллиарда гривен финансирования так называемой "тысячи Зеленского" — бонуса для вакцинированных украинцев. Начать данную программу планируют еще до января. Поэтому депутаты сегодня решили работать до позднего вечера, чтобы внести изменения в бюджет этого года и выделить деньги на эту "тысячу".

Новости Украины: в бюджете 2022 года предусмотрено 3 миллиарда гривен на финансирование "тысячи Зеленского"

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль в парламенте заявил, что " госбюджет-2022 остался сбалансированным и реалистичным, но при этом действительно является бюджетом модернизации страны".

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