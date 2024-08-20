Рада приняла многострадальный законопроект: что в нем (видео)

Историческое голосование! В Украине запретили Московскую церковь ! После начала полномасштабной войны вопрос русской церкви в Украине встал особенно остро. Встречалось разное: и случаи враждебной пропаганды, распространяемой в храмах УПЦ МП, а также работа духовников на русских спецслужбах. И вот парламент запретил деятельность Московского патриархата в Украине. Однако есть нюансы. Все детали исторического решения – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк TSN.UA.

Московскую церковь запретили!

Украинские власти запретили Московскую церковь в Украине. Во вторник, 20 августа, Верховная Рада проголосовала за законопроект №8371 о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Согласно ему, может быть прекращена деятельность УПЦ МП. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Совет принял в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. В народе – закон о запрете московской церкви)", – отметил Железняк.

"За" отдали голоса 265 нардепов – это на два меньше, чем поддержали в первом чтении. О принятии сообщил парламентарий Алексей Гончаренко.

"Историческое решение!!! Принят законопроект по запрету русской церкви в Украине!!!! ✅265 — за!", – рассказал он.

Запрет не будет одномоментным

Однако запрет связанных с РПЦ организаций не будет одномоментным, и решение будут приниматься в отношении каждой отдельно. Специальная служба после запроса граждан или органов власти будет изучать, связана ли какая-либо конкретная церковь с РПЦ. Если да – объявит предписание о разрыве связи, и если церковь прислушается, то не будет лишена регистрации. Если нет – суд будет решать, запрещать ли ее деятельность. На вторжение связи с РПЦ каждая церковь будет девять месяцев.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко также пояснил, что предусматривает принятый законопроект:

"Объясняю по закону! Что он устанавливает:

ограничение религиозным организациям на связи с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещается;

определяется, что именно подразумевается под такими связями;

предоставляет срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей;

определяет порядок государственного надзора за соблюдением этого требования;

предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.

Реакция УПЦ МП

В свою очередь адвокат Украинской православной церкви Московского патриархата Роберт Амстердам назвал принятый Верховной Радой законопроект о фактическом запрете церкви "религиозной чисткой" и "новой черной страницей в истории нарушений прав человека в Украине".

"Это форма целенаправленной дискриминации, которая ограничивает права миллионов граждан Украины, принадлежащих к старейшей христианской конфессии страны", – говорит адвокат.

Как все начиналось

1 декабря 2022 г. президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно запрета деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. Соответствующий законопроект Кабинет министров внес в Верховную Раду 19 января 2023 года, и предполагалось, что депутаты вынесут его на рассмотрение в мае. Однако 23 сентября спикер Руслан Стефанчук заявил, что голосов за запрет УПЦ МП нет, потому что "идет внутренняя дискуссия". Такая дискуссия продолжалась почти год. Даже несмотря на то, что 19 октября 2023 года Верховная Рада таки проголосовала за запрет УПЦ МП в первом чтении. Однако после этого некоторые из "Слуг" и бывшая ОПЗЖ просили спикера Стефанчука отправить "закон о запрете УПЦ МП" в Венецианской комиссии. В комитетах Совета законопроект пролежал до 2024 года. А 23 июля народные депутаты разных фракций заблокировали трибуну с требованием рассмотреть запрет русской церкви. Нардепы сказали, что до этого голосования никакой другой законопроект, кроме как военный, рассматривать не будут. 10 августа президент Владимир Зеленский заявил о подготовке решения, которое "укрепит нашу украинскую духовную независимость". А 15 августа Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ) Эпифаний призвал предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия и все духовенство этой церкви к диалогу о единении.

"В день Успения Пресвятой Богородицы, молитвенно возлагая надежду на Ее покровительство, направление и помощь во всяком добром деле, желаю возобновить призыв от имени Православной Церкви Украины к Вам, владыко, к иерархам, духовенству и верным, признающим Вас своим Предстоятелем: ради блага и утверждение православной христианской веры в Украине, ради Церкви Христовой, ради защиты истины от попыток исказить ее – безотлагательно начать диалог", – призвал предстоятель ПЦУ.

Власть сказала свое слово

И вот власть сказала свое слово – законопроект проголосовали во втором чтении. ПЦУ призвала к единению. А вот какое слово может быть за представителями московского патриархата – покажет время. Ибо иногда их слово далеко от божьего. Напомним, что недавно в центре Ужгорода произошел вопиющий инцидент. Нетрезвый мужчина въехал своим автомобилем на пешеходную часть вблизи жилого дома. Без жертв и пострадавших, слава Богу. Но есть нюанс – правонарушителем оказался священнослужитель УПЦ МП. Более того, "святой отец" был пьян, мягко говоря, и даже рассказал где, когда и с кем хорошо посидел. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем телеграмм-канале.

Полиция сработала оперативно

Как видно на видео, на место оперативно прибыла полиция, зафиксировавшая инцидент и сложившая на мужчину в соответствующие протоколы. Об этом рассказал спикер патрульной полиции Закарпатья Эрнест Завадский.

Что говорил нарушитель?

На видео, которое распространил журналист, можно увидеть, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и едва говорил с правоохранителями. В то же время, водитель использовал много нецензурной лексики, когда полицейские оформляли на него протокол.

Может быть, Украине и вовсе не нужны такие "святые отцы", учитывая, что идет война, а за рясами представителей московского патриархата часто прячутся далеко не служители церкви!

Напомним, во вторник, 20 августа, Рада проголосовала за законопроект №8371 о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Согласно ему, может быть прекращена деятельность УПЦ МП.

▶На YouTube- каналеТСНможнопросмотретьзаэтимссылкойвидео: УПЦ МП – все?! Рада приняла многострадальный законопроект! Что там?

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