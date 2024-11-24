На что пойдут деньги в бюджете на 2025 год

Из почти 4 триллионов гривен, которые заложили в бюджет, Украина заработала всего 2,2 – все они пойдут на войну.

На этой неделе Верховная Рада приняла бюджет страны на 2025 год с рекордными показателями – 3,94 триллиона гривен. Для сравнения, бюджет 2021 года составлял 1 трлн 328 миллиардов гривен. граждан и поддержка регионов.

Детальнее – в эксклюзивном сюжете ТСН Тиждень.

Оборона сфера

Только военный бюджет в следующем году будет вдвое больше суммы, за которую жила страна в довоенное время – 2,22 триллиона гривен, 56% всех расходов 2025-го.

В оборонке, в частности, добавят денег на закупку оружия и военной техники – 739 млрд. грн. (+34,1 млрд. к 2024 г.). И впервые на оружие выделяют средства наши международные партнеры. В частности, Дания выделяет 130 миллионов евро на производство в Украине ракет и дронов. А Швеция вскоре объявит о выделении значительных средств на разработку и производство нами собственного дальнобойного оружия.

Также зафиксировали в бюджете первые международные деньги, которые можно будет потратить на нужды обороны: 2 млрд. долларов или 90 млрд грн кредитных средств поступят в государственный бюджет от Великобритании сугубо на покрытие военных расходов.

Вероятно, объем расходов на оборону не окончательный. В предыдущие годы правительство и парламент не раз увеличивали эти расходы.

Социальная сфера

На социальную отрасль выделят около 421 млрд гривен. Это почти на 50 млрд меньше, чем в этом году.

В частности, правительство нашло около 10 млрд грн на выплату "тысячи Зеленского". Эти деньги возьмут из остатков средств на счете Фонда социального страхования на случай безработицы – 5 миллиардов гривен.

На образование направят 199 млрд гривен. Безопасность учеников – один из приоритетов. Поэтому в бюджете дополнительно заложили средства на укрытие и автобусы для детей.

А также 12 млрд грн выделили на доплаты учителям. С января 25 года выплата составит 1 300 гривен, а с сентября – 2 600.

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217 млрд грн на финансирование сферы здравоохранения, что на 12 миллиардов больше, чем в 24 году.

Несколько вырастет и помощь регионам – до 328 миллиардов гривен.

Курс, инфляция, рост ВВП

За 1 американский доллар в 2025 году будут давать 45 гривен.

Инфляцию, то есть рост цен, заложили на уровне 9,5%.

ВВП – 2,7%, что меньше, чем в этом году.

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Должна вырасти средняя заработная плата с 20 581 гривны до 24 389. А вот минимальную зарплату не повысят – будет 8 тысяч гривен, как и прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.

После скандала с фейковыми пенсиями прокурорам их решили не повышать. Специальный прожиточный минимум, который напрямую влияет на определение зарплат прокуроров, оставили на уровне 1 600 грн. миллиарда 200 миллионов гривен.

Одна из главных интриг – закон о повышении налогов, еще не подписанный Президентом, но за собранные налоги, в частности военный сбор в 5%, уже расписаны 141 млрд грн – прежде всего на финансирование сектора безопасности и обороны.

Однако из почти 4 триллионов гривен, которые заложили в бюджет, Украина заработала всего 2,2 – все они пойдут на войну. Жить страна будет только за счет помощи союзников, а от них в следующем году ожидается более 38 миллиардов долларов.

Напомним, что администрация президента Джо Байдена сделала первый шаг для отмены около $4,6 млрд долга Украины, который она должна была вернуть за выданные ссуды, однако сейчас решение должно принять Конгресс.