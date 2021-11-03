Рада утвердила отставки пятерых чиновников: кто они и почему все же ушли с должностей

Рада утвердила отставки пятерых чиновников: кто они и почему все же ушли с должностей

Уже завтра планируется назначение новых министров.

Верховная Рада утвердила отставки пятерых чиновников. Все они написали заявления на увольнение по собственному желанию, хотя, говорят, не все желали.

О том, кто они и почему все-таки ушли из правительства – 3 ноября в ТСН.19:30.

Президент Зеленский, говорят в кулуарах, изобрел способ увольнения министров, не предусмотренный никаким законом. Он убеждает министров, которыми недоволен, написать заявления на увольнение по собственному желанию. Настоящее изобретение пока не дало ни одного сбоя. Летом четверо министров ушли в отставку якобы по собственной воле, а сейчас еще пятеро пакуют вещи.

Причины этих увольнений не всегда очевидны для депутатов. Пока в монокоалиции дисциплинированно давят кнопки "за", в оппозиции жалуются, что роль парламента в важных кадровых вопросах стала декоративной.

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Никакого отчета увольняющихся министров депутаты тоже не услышали. В Верховную Раду пришли только двое – министр экологии Роман Абрамовский, который за весь день так и не проронил ни слова. И вице-премьер, министр реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, которого Зеленский решил переназначить на должность министра обороны вместо Андрея Тарана. Увольнение Тарана в Раде считают наиболее обоснованным: провалил оборонный заказ, закупки продовольствия для войска, оружие и техника, выплаты военным — везде провал. В профильном комитете уже год требовали его увольнения и не понимают, почему с этим затягивали у президента.

"За что снимать Тарана? Проще сказать, что он сделал. Он не сделал практически ничего. ... Такого ужасного исполнения оборонного заказа, как было за время министерства господина Тарана, не существовало в природе.... Чтобы вы понимали, приобретение сухпая для ВС вообще не было запланировано для МО. Они это выяснили осенью и сейчас пытаются найти деньги для того, чтобы закупить сухпай для ВС. Топливо арктическое и часть летнего не закуплено до сих пор", — отметил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин.

Алексей Резников, которого завтра планируют назначить министром обороны, обещал депутатам из комитета сделать все, чтобы разобрать Авгиевы конюшни, оставленные предшественником, говорит нардеп. Но он сам сегодня был немногословен. Сообщил, что вероятнее всего оставит работу в Минской трехсторонней группе.

"В ТКГ я уже не буду участвовать. Наверное. Но принципиальное решение принимает президент", — сказал он.

Вторым лидером антипатий в Раде стал вице-премьер по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский.

"Мы потеряли очень много времени. За 9 месяцев так и не было реформировано оборонные закупки. У нас оборонный заказ Шредингера. По факту его нет. Разработка кевларового бронежилета и строительство первой фабрики Тесла профинансировало правительство США. Вы что-то слышали, чтобы у нас правительство профинансировало" что-то высокотехнологичное?", — отметил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха.

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А вот в чем состоят претензии к первому вице-премьеру — министру экономики Алексею Любченко, назначенному только в мае, многие депутаты не понимают. Но говорят слухи: мол, Любченко видел себя будущим премьером, но проиграл подковерную борьбу Денису Шмыгалю.

"Разве это секрет, что проблема заключалась в том, что Любченко претендовал на премьер-министра и Шмигаль его технически сплавил?", — сказал нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Но в конце концов депутаты дружно и оперативно уволили всех пятерых. А завтра планируют назначить новых министров.

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