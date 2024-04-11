Рада в целом приняла законопроект о мобилизации: основные нормы, изменения и когда он заработает

По требованию ТЦК уклоностов будут ограничивать права на управление транспортными средствами.

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации в Украине. Он вступит в силу через месяц после подписания его президентом Владимиром Зеленским.

Какие основные нормы содержат текст, каких изменений ожидать военнообязанным и какие наказания будут применяться для уклонистов — читайте в материале ТСН.ua.

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К слову, как говорится в заключении Главного комитета, при подготовке законопроекта ко второму чтению поступило 4195 поправок и предложения Комитета, изложенные в решении Комитета от 9 апреля 2024 года. Таким образом, общее количество правок и предложений составило 4 294, из которых — 31 учтено, 4 263 отклонено.

Каким будет процесс мобилизации и кто будет ответственен за вручение повесток

Народная депутат Марьяна Безугла рассказала, что, согласно тексту, который Комитет подготовили ко второму чтению, процесс мобилизации будет таким:

Местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше.

Мобилизация транспортных средств – уточнение. Для граждан – при наличии в собственности более одного транспортного средства могут мобилизовать.

Граждане, состоящие на военном учете, в добровольном порядке регистрируют свой электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

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Основные нормы законопроекта о мобилизационных изменениях

В соответствии с принятым документом, предусматриваются следующие изменения:

право на демобилизацию имеют лица с инвалидностью и освобождены из плена;

ограниченно пригодные военнообязанные должны пройти повторную ВЛК в течение 12 месяцев ;

; военнообязанные, которым установлена II или III группа инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе;

(кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе; для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов ограничат предоставление консульских услуг;

по требованию ТЦК мужчинам, которые не обновляют военно-учетные данные и уклоняются от мобилизации, смогут ограничивать право управления транспортными средствами.

все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (с 25 лет)

вводится базовая общевойсковая подготовка.

вводится базовая военная служба по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку.

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Кто подлежит мобилизации только по желанию

Согласно проекту, добровольной мобилизации подлежат:

лица с инвалидностью (на военную службу по контракту)

лица, освобожденные из плена

лица в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.

Какие новые обязанности ждут военнообязанных

Безуглая добавила, что у военнообязанных граждан появятся новые обязанности. Это такие:

Пройти медосмотр во время мобилизации.

Уточнить свои данные в ЦНАП/ТЦК СП/электронном кабинете военнообязанного. Мобилизовать в ЦНАПе не могут. Только уточнить данные.

Постоянно носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения.

Добавим, что все военнообязанные, до сих пор не уточнившие свои данные в ТЦК, должны сделать это в течение 60 дней после очередного указа президента о продолжении мобилизации.

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Что ждет мужчин, которые за границей

Находящиеся за рубежом военнообязанные должны будут обновить свои данные дистанционно при оформлении консульских услуг. Эта процедура необходима только для военного учета Министерства обороны, пояснили в комитете по национальной безопасности.

Предоставление консульских услуг будет происходить в течение 60 дней с момента вступления в силу данного закона с одновременной актуализацией данных. То есть, человек призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и может обновить свои данные.

Однако, как сообщал народный депутат Алексей Гончаренко, в случае отсутствия военно-учетных документов будут ограничения консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет.

Новые основания для увольнения с военной службы

Уволенными со службы могут военные:

побывавшие в плену (недобровольно)

которым установлена инвалидность.

генералы по решению военного руководства.

в них истек срок действия контракта, заключенного во время действия военного положения.

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Кому предоставляется отсрочка от армии

В тексте, утвержденном Комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает Безугла, отсрочка от службы в армии предоставляется:

забронированным.

признанным лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев

женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов

женщинам и мужчинам, имеющим ребенка (детей) младше 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребенка, больного тяжелыми болезнями;

женщинам и мужчинам, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновителям, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, патронатным воспитателям, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятым постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения, умершего (погибло), признано пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлено умершим, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико -социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

опекунам лица, признанного судом недееспособным;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии у лица с инвалидностью ІІІ группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

членам семьи второй ступени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства или если члены семьи первой ступени родства сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого абзаца распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы;

женщинам и мужчинам, имеющим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу;

руководителям министерств и их заместителям, руководителям государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народным депутатам Украины, депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьям, судьям Конституционного Суда Украины, членам Высшего совета правосудия, членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителю Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителю, дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия;

уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека;

председателю и другим членам Счетной палаты;

работникам органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел Украины, дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, Министерства иностранных дел Украины, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол, и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел дел Украины;

государственным служащим, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработка программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины;

другим военнообязанным или отдельным категориям граждан в предусмотренных законом случаях.

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Уклонистам будут ограничивать право на вождение автомобиля по требованию ТЦК

Военнообязанные, которые будут уклоняться от призыва, ограничат в праве управлять авто.

"Если гражданин Украины в сроки, установленные законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не выполнил требования ТЦК и СП об исполнении обязанностей (обязанностей) военнообязанным, резервистом, то ТЦК и СП обращается в суд с исковым заявлением", – говорится в проекте закона.

Отмечается, что военкомат подает иск в суд в течение 30 дней со дня возникновения оснований, дающих ТЦК и СП право предъявлять исковые требования, согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Однако суд может отказаться принимать иск, если ТЦК и СП не докажут, что:

гражданин не исполнил обязанности, предусмотренные законом;

личность нельзя было привести в ТЦК и СП без этой меры.

Решения судей по этому иску подлежат немедленному исполнению. На апелляцию 15 дней.

Однако в этой норме существует исключение. Ограничивать уклонистов права управлять транспортом не будут в двух случаях:

если установление такого ограничения лишает личность основного законного источника дохода,

если лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II групп или ребенка с инвалидностью.

Напомним, Рада полностью изъяла из законопроекта норму о демобилизации военных через 36 месяцев службы.