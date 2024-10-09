Рада запретила мобилизацию украинцев до 25 лет: что говорят военные (видео)

Верховная Рада 9 октября окончательно запретила мобилизацию украинцев до 25 лет. Однако, военные иного мнения. Более того, некоторые говорят, что мобилизационный возраст в Украине должен быть с 18 лет. Еще одно мобилизационное нововведение власти касается призывников. В 17 лет они должны стать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф.

Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Запретили мобилизацию украинцев до 25 лет

Верховная Рада одобрила законопроект об освобождении от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус "ограниченно пригодных". Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Обсуждение этой инициативы длилось почти пять месяцев.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, запрещающий мобилизацию ограниченно годных украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Раньше их могли призывать на военную службу.

Отметим, что в Украине не мобилизуют мужчин моложе 25 лет, не имеющих военного опыта и имеющих статус "призывников". Однако с "ограниченно пригодными" младше 25 лет вышла коллизия. Мужчины до 25 лет, не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками, а не военнообязанными. Поскольку во время военного положения набора на срочную службу не было, их не мобилизовали. В противном случае мужчины до 25 лет, которые служили срочную или имели военную кафедру, или состоят на военном учете как военнообязанные, а не призывники, также подлежали мобилизации.

Также статус военнообязанного имеют лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и установили статус непригодных к военной службе в мирное время или ограниченно пригодных в военное время. Поэтому в отношении них не действует норма о "мобилизации от 25 лет". В качестве примера можно привести недавний инцидент в Закарпатье. В Ужгороде мобилизовали 22-летнего парня, хотя мужчины до 25 лет не подлежат мобилизации. В ТЦК со своей стороны объяснили, что поскольку парень состоит на учете не как призывник, а военнообязанный, то подлежал мобилизации.

Примечательно, что законопроект также предусматривал демобилизацию призванных, но до второго чтения его изменили. Однако во власти обещают разработать отдельный документ, говорит нардеп Алексей Гончаренко. Однако когда будет такой законопроект о мобилизации – пока неизвестно.

"Депутаты обещают разработать отдельный закон, чтобы был отдельный механизм и сроки, потому что может "пострадать боеспособность армии", – говорит Гончаренко.

Служить должны все

Громкое мнение по поводу мобилизации высказал Командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. Он считает, что все совершеннолетние украинцы должны стать военнообязанными. Он рассказал, что в одном из интервью он высказался об этом и получил много хейта, но свое мнение не изменил.

"Почему я говорю о том, что все должны быть военнообязанными? Потому что это меньше всего, что может дать государство, подготовить свою нацию, подготовить свое население к возможному физическому и силовому противодействию против них. Если бы мы это решение приняли в 2014 году, закон о территориальной обороне, если бы мы приняли решение, что все должны быть военнообязанными, и подготовили людей, чтобы все прошли общевойсковую обучение, получили специализированную подготовку, то во время полномасштабной войны, возможно, враг бы и не пошел бы на такое, на полную войну, на полномасштабную. А если бы пошел, то потери в начале войны у нас были бы гораздо меньше, при большем результате остановки врага на поле боя", – говорит комбат.

По его мнению, и мужчины, и женщины с 18 лет должны стать военнообязанными. Что касается непосредственно участия в боевых действиях, то с 23 лет.

В свою очередь секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет. По его словам, по этому вопросу ведутся дискуссии.

Костенко рассказал, что американских конгрессменов удивляет, что в Украине мужчины до 25 лет не подлежат призыву. Костенко отметил, что в мире это обычная практика – мобилизация с 18 или 20 лет.

Методами, которые помогут преодолеть спад мобилизации, по его мнению, повышение мотивации различных категорий населения для службы на контракте, а также снижение призывного возраста. Если же мобилизацию в Украине будут "спускать на тормозах", то скоро она "уйдет в минус".

Минобороны о мобилизации

Примечательно, что в Минобороны считают, что прямая мобилизация, когда военнообязанный уходит на фронт добровольцем, не заменит мобилизацию с работниками ТЦК. Такое мнение высказал уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

"Они могут быть реформированы, реформатированы, что угодно. Но эти функции все равно кто-то должен выполнять. Мобилизация – там где есть элементы принуждения административной и уголовной ответственности. Это для тех, кто не осознал свой гражданский долг, и несмотря на то, что должен служить, нет отсрочки, бронирования и все остальное, тем не менее уклоняется", – говорит он.

Призыв без ТЦК

Напомним, что Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко. Следовательно, командир воинской части сможет самостоятельно предоставлять направление для прохождения ВЛК, чтобы определить степень пригодности к воинской службе. Также предоставляется право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявляющих желание проходить службу по призыву.

Постановка на учет через "Резерв+"

Еще одно нововведение касается призывников, которым исполнилось 17 лет. Они должны стать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, в противном случае придется платить штраф. Министерство обороны предлагает исключить из законодательства комиссии по взятию на военный учет призывников. Соответствующий законопроект Правительства 12076 зарегистрирован в Верховной Раде. Также предлагается исключить нормы о том, что органы местного самоуправления, бизнес и учебные заведения ежегодно обязаны подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет призывников. Подача сведений о себе возлагается на призывника. Ему предоставляется возможность встать на учет дистанционно через Резерв+. В противном случае он должен будет явиться в ТЦК и уплатить штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен. Однако есть ряд уважительных причин, которые могут спасти вас от штрафа.

Цифровизация мобилизационных процессов

Напомним, ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что персональные данные мужчин будут автоматически вноситься в реестр "Оберіг".

Отметим, что в законопроекте №12076 предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнослужащих. ченых и резервистов путем. Граждане, которые не стали на военный учет призывников в вышеуказанный период, берутся на военный учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК с одновременным привлечением к ответственности по закону, при условии достижения ими 18-летнего возраста. То есть должны будут уплатить штраф.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВЛК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей. Актуальность находящихся за рубежом военных электронных документов для мужчин 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ДМС. То есть данные из Демографического реестра попадут в реестр "Оберіг" автоматически и для этого не нужно будет, чтобы ТЦК вносило их "вручную".

Напомним, в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности сообщили, что мужчин в возрасте 50-60 лет призывают по новой директиве исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Совет ЗАПРЕТИЛ МОБИЛИЗАЦИЮ МУЖЧИНЫХ ДО 25 ЛЕТ: что это значит?

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