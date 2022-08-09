Радиация поразит миллион людей: эксперт предупредила о последствиях катастрофы на ЗАЭС и призвала вывезти детей

В результате возможной катастрофы на Запорожской АЭС зона радиационного загрязнения составит 2 млн км2, а радиационное поражение получит 1 млн человек и не только в Украине.

Поэтому уже сейчас стоит вывезти из Запорожской области детей, ведь именно они и беременные больше всего страдают от радиации.

Об этом в эфире ТСН.19:30 сообщила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

"По данным наших государственных органов, 30 000 (км2 – ред.) может составлять зона отчуждения. Это почти в 10 раз больше, чем зона отчуждения составляет после Чернобыльской АЭС. Но если мы говорим о потенциально загрязненных территориях, то если после Чернобыля это были 200 тыс. км2, то сейчас уже есть прогнозные подсчеты, что эта потенциально загрязненная территория будет составлять 2 млн км2. Это просто беспрецедентная территория", – пояснила эксперт.

Она добавила, что в случае катастрофы практически вся территория Запорожской области не будет пригодна для жизни десятки лет.

"Тысячи людей сейчас находятся под прямой угрозой поражения радиоактивными элементами. Происходящее сейчас на станции является актом беспрецедентного ядерного терроризма", — подчеркнула Тимочко.

"В самих залах атомных блоков расположена военная техника. Ведение заминирования территории, которая может закончиться в любой момент взрывами, может привести к повреждению оборудования. И сами украинские специалисты, обслуживающие Запорожскую АЭС, находятся под постоянным психологическим давлением. И это делает невозможным принятие правильных технологических решений постоянно в режиме 24 на 7", – отметила эколог.

Она также проинформировала, что после катастрофы на ЧАЭС радиационное поражение потерпели 600 тыс. человек. А в случае катастрофы на ЗАЭС это количество составит 1 млн. А погибших может быть в десятки раз больше, чем в результате взрыва на ЧАЭС, до сих пор считавшегося самой большой ядерной катастрофой.

"Масштабы будут касаться не только Украины. Это та же Россия и Беларусь, страны Черноморского бассейна и европейские страны, которые сейчас выражают исключительно беспокойство", — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что от радиации практически нет защиты. Больше всего пострадают люди, находящиеся вблизи ЗАЭС – это облучение в высоких дозах.

"Поэтому уже сейчас можно посоветовать детей вывезти из этой зоны. Хуже всего это переносят беременные и дети. Мы уже сейчас, имея более 30 лет опыта после чернобыльской аварии, имеем огромное количество людей, родившихся после той аварии, но страдающих разными поражениями. Есть, конечно, гипопротекторные меры и я надеюсь, что если эта ситуация будет обостряться, то население будет предупреждено с тем, чтобы часть населения была просто эвакуирована", – сказала Тимочко.

Напомним, российские оккупанты заминировали территорию Запорожской АЭС и заявили о готовности взорвать ее, если поступит такой приказ.

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