Радикальные решения и громкие отставки: что сказал Зеленский на фоне скандалов с МСЭК

Скандалы из МСЭК не прошли просто так, президент Владимир Зеленский собрал заседание СНБО и как результат генеральный прокурор Андрей Костин ушел в отставку, а МСЭК вообще ликвидируют. Однако продолжающие следовать аферы шокируют! Людей с инвалидностью среди прокуроров стало гораздо больше, чем среди всего населения в Украине, но не единственными прокурорами.

В каких регионах сколько прокуроров и не только нарисовали себе группу, которую сказал сам Костин и какова судьба МСЭК, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

МСЭК просто шокирует! Головы летят!

Настоящие мародеры во время войны начали вылезать наружу, руководителей МСЭК массово начали косить за коррупцию, а суммы награбленного просто не налезают на голову.

Хмельнитчина : " Королева, которой можно все ", разной валютой держала у себя 6 миллионов долларов, неизвестно на какую сумму у женщины нашли украшения, брендовые вещи и кучу имущества. "Лишнюю зелень" в сумках королева выбрасывала из окон прямо во время обысков. Николаевщина: руководительница МСЭК успела накопить чуть меньше – 450 тысяч долларов, но от этого шок не меньше. Ну а еще у нее изъяли коллекцию золотых изделий и нашли три незадекларированных квартиры в Одессе. Ах да, вишенка на торте – российский паспорт у сына.

22 октября руководитель СБУ Василий Малюк заявил: 64 чиновника МСЭК получили подозрения. Также отменены 4106 выводов об инвалидности. По состоянию на сейчас, говорит Малыш, 9 человек уже осуждены. А разоблачена деятельность 8 группировок, в которые входили представители МСЭК — это в частности в Харьковской области, там чиновники продавали уклоняющимся поддельные медсправки. У них изъяли более 650 тысяч долларов.

В Ровенской области представители МСЭК и врачебно-консультативных комиссий оформляли фиктивные истории болезней с последующим назначением групп инвалидности. За это они получили более 350 тысяч долларов прибыли.

На Закарпатье также разоблачили главу областной МСЭК и трех ее сообщников, которые оформляли уклоняющимся инвалидность. И если вы думаете, что оформляли себе инвалидность только те, кто не хотел в армию, ошибаетесь. Нагреть руки на государстве, как оказалось, захотели прокуроры.

Как оказывается, у той же королевы внезапно "инвалидами", не людьми с инвалидностью, а именно инвалидами становились более 50 прокуроров Хмельнитчины. Об этом сообщил ранее украинский журналист Юрий Бутусов. Он утверждает, что правоохранители Хмельницкой области знали о масштабах правонарушений, потому что могли быть "соучастниками коррупционных схем". А выявить связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких правоохранителей.

Как была организована схема?

По словам журналиста, суть схемы состоит в следующем: муж, жена которого имеет группу инвалидности, оформлял себе уход и таким образом автоматически исключался из числа пригодных к мобилизации. Однако и сами прокуроры не сторонились оформлять себе инвалидность. Выявить связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких стражей порядка, которые сами все задокументировали.

Кто не оформил инвалидность?

Кстати, фамилии прокуроров-инвалидов Бутусов тоже обнародовал. Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию у Крупы не оформил только один прокурор Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры.

Зеленского разозлили! Указ президента

В офисе генпрокурора тогда же заявили, что подписали приказ о проведении служебного расследования. Но одной служебкой не обошлось, скандал прогремел так громко, что дошел до президента, Зеленский срочно назначил заседание Совета нацбезопасности и обороны. Он требовал реакции правоохранителей на ситуацию с медико-социальными экспертными комиссиями и оформлением фальшивой инвалидности, в частности, прокурорами. И 22 октября на вечер появляется информация, что генпрокурор Андрей Костин уходит в отставку.

Это подтвердили и в Офисе генпрокурора, там процитировали уже бывшего руководителя, Костин говорит, что согласен с позицией президента.

"Президент Украины сегодня провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины. Считаю абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность.

Кто ответит?

Но вот интересно, какой будет эта персональная ответственность? Кто именно будет отвечать? Напишите нам в комментариях! Ну, а тем временем интересное мнение высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку, сообщили в Офисе генпрокурора. Такое решение он принял после скандала с руководительницей Хмельницкой областной МСЭК Татьяной Крупой, незаконно оформлявшей фальшивую инвалидность мужчинам. В частности, такие виды получали прокуроры. Теперь давайте на чистоту. Еще один виновный в ситуации спокойно избежал наказания. Здесь не имеет значения, это результат его некомпетентности, злого умысла, участия в схемах — сейчас причина “почему” второряда. Первоочередное — это произошло во времена управления системой органов прокуратуры. Костин должен был понести репутационное публичное наказание. По меньшей мере – увольнение по негативным последствиям и никогда нигде не найти работу. Однако что будет? Сейчас скандал разразится, накажут как всегда пару мелких исполнителей и господин бывший генпрокурор за верную службу властям получит теплую должность посла в не очень важную, а значит очень спокойную страну. Будет все за наш счет иметь хорошую жизнь и вспоминать скандал как страшный сон. Таковы будут реальные последствия увольнения по собственному желанию. Поэтому никакой победы здесь нет и не может быть. Это измена в чистом концентрированном виде. Если это чистки, анонсированные президентом, то лучше не нужно. Потому что они бьют по репутации больше, чем молчание”.

Прокуроров-инвалидов больше чем в среднем среди людей

Ну, а сейчас стоит в цифрах разобраться, сколько у нас прокуроров внезапно поболели и срочно оформили себе группы. Издание "экономическая правда" провело анализ и выяснило, что в органах прокуратуры, возможно, насчитывается втрое больше лиц с инвалидностью, чем в среднем среди населения, а среди начальников этот показатель составляет 38%. Кроме того, издание провело и анализ судебных приговоров и выявило, что, несмотря на многочисленные уголовные дела, ни один член МСЭК не был приговорен к реальному сроку заключения с начала полномасштабной войны.

Большинство получили только мягкие наказания, такие как штрафы или условные приговоры. Следует отметить, что прокуроры часто "разваливают" дела из-за соглашений о признании виновности, что приводит к мягким наказаниям. Кроме того, издание пишет, что в прокуратуре отмечали избыточное количество лиц с инвалидностью. По данным Государственной службы статистики, в начале 2022 года в Украине насчитывалось около 2,72 миллионов человек с инвалидностью, а во время войны эта цифра выросла до 3 миллионов.

Сколько прокуроров имеют выплаты и какие?

Однако в прокуратуре ситуация выглядит иным: примерно 20% прокуроров указали на наличие пенсионных выплат, что свидетельствует о высоком уровне инвалидности среди работников этого учреждения. Этот вопрос вызывает подозрения в возможных злоупотреблениях в процессе оформления инвалидности, поскольку такой статус предоставляет лицам определенные льготы во время трудоустройства. Среди руководящего состава прокуратуры этот показатель еще выше: 38% руководителей имеют пенсии, что, по мнению экспертов, аномально.

Анализ свидетельствует о том, что 10% пенсионеров прокуратуры получают пенсии по инвалидности, в то время как среди рядовых прокуроров этот показатель значительно ниже. Резкий рост числа пенсионеров, особенно во время войны, подчеркивает необходимость детального расследования и изучения этого феномена. Эксперты указывают, что во время войны украинский бюджет тратит значительные средства на пенсии для прокуроров. В 2023 году на эти нужды было выделено около 288 миллионов гривен, средняя пенсия прокурора составляет 199 тысяч гривен в год или примерно 16,6 тысяч гривен в месяц. Наличие пенсии по инвалидности может значительно облегчить процесс трудоустройства и снизить риск увольнения, что добавляет еще один уровень сложности к решению проблемы.

После заседания СНБО вечером 22 октября на связь вышел Зеленский. Президент заявил, что пооформляли себе инвалидность не только прокуроры, а число лиц с инвалидностью среди должностных лиц переваливает в несколько сотен.

МСЭК – все! Какова судьба комиссии?

Так что МСЭК все доигрались, дограбивались, расформовывают. Зеленский издал указ, согласно которому до 31 декабря 2024 в Украине должны быть ликвидированы все медико-социальные экспертные комиссии. Кабмину поручили обеспечить создание рабочих групп по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам, а уже через три месяца они должны доложить о результатах проверок МСЭК, кроме этого должны подготовить план внедрения цифровизации прохождения всех этапов МСЭК вместе с Минздравом и Минцифры и проведение вместе с Пенсионным. фондом, ДБР, СБУ и Нацполицией аудита начисление пенсионных выплат должностным лицам. Верховной Раде рекомендуют вместе с Министерством здравоохранения в месячный срок разработать законопроект о реформировании системы медико-социальной экспертизы, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

А Национальному агентству по предотвращению коррупции рекомендуют проверить и актуализировать до 30 ноября текущего года исследование Топ-10 коррупционных рисков медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности. Документ также предусматривает изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые определяли бы председателя и членов медико-социальных экспертных комиссий субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Чьи головы уже полетели?

Этот указ в тот же день 22 октября и вступил в силу. Ну а тем временем сразу после завершения СНБО с заявлением выступил и министр здравоохранения Виктор Ляшко, там тоже летят головы, руководитель учреждения сообщил, что уже начались первые увольнения топ-чиновников.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.