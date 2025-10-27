Радиодиктант 2025: почему возмутилась рекордсменка и что думает министр образования

Радиодиктант / © unian.net

26 радиодиктант сегодня утром писали тысячи украинцев и иностранцев. Эту акцию традиционно проводят в День украинской письменности и языка. Но сегодняшний диктант вызвал волну дискуссий и обсуждений. На что жалуются участники и почему этот диктант уже окрестили худшим за всю историю.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Под трансляцией радиодиктанта на ютуб-канале украинского радио — десятки возмущенных комментариев. Текст читала актриса Наталья Сумская. Участники в комментариях жалуются — не успевали дописать первое предложение, как она уже зачитывала следующее. Поэтому многие просто пропускали слова, а то и целые словосочетания.

79-летняя львовянка Кристина Гоянюк не пропустила ни одного диктанта. Ее называют рекордсменкой не только потому, что на ее счету 26 диктантов, но и потому, что писала она их без ошибок.



«За 26 лет — это первый диктант, который свалил меня наповал. Во-первых, не хорошо прочитан, сам текст глуповат. Я не знаю, пусть бы лучше читал этот текст Павел Вышебаба, который в прошлом году читал», — говорит она.

Не успевал за поддиктовкой и министр образования Оксен Лисовой.



«Я думаю, что я сделал ошибки, потому что во-первых, из-за темпа я переставил некоторые слова. и возможно в пунктуации, с точки зрения где-то мешало услышать интонацию. где ставить восклицательный знак», — говорит он.

Уже традиционно к радиодиктанту национального единства приобщаются и иностранцы. Чрезвычайная и полномочная госпожа посол Канады в Украине Наталья Цмоць говорит: текст диктанта ей понравился, но, признается, писать было очень трудно.

«Надо жить!» — так называется текст радиодиктанта. Его автор — Евгения Кузнецова. Несмотря на шквал критики, часть пользователей выступила в защиту Натальи Сумской. Среди них и писательница Татьяна Власова.

«Думаю, она и сама понимает, что сегодня чтение диктанта не удалось, поэтому очень хочется попросить всех не обострять и не доводить до негатива. Мы же пишем Радиодиктант национального единства не для того, чтобы расстраиваться и ссориться. По сути, это хорошее развлечение, которое еще и обладает способностью сильно нас объединять», — написала она.

Уже через несколько часов после диктанта сеть взорвалась не только жалобами, но и шутками и мемами на тему нынешнего радиодиктанта. Наталью Сумскую сравнивают с рэпершей Аленой Аленой. И со спортивной машиной — из популярного мультфильма. И даже с самолетом.

Напомним, автор текста отреагировала на жалобы украинцев и вспомнила пса Патрона

