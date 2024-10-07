Радовалась взрывам в Киеве и сравнивала горожан с крысами: что известно о любительнице "русского мира" (фото, видео)

Поклонницей России и Путина оказалась 22-летняя уроженка Донетчины Алина Волошина, которая в последнее время проживала в Киеве.
В Киеве 7 октября прямо во время российской атаки на столицу произошел неприятный инцидент.
Молодая женщина радовалась взрывам, насмехалась над бежавшими в укрытие горожанами. Женщина опубликовала видео, на котором говорит, что "россияне е*ашат украинцев" и "вот, смотрите, как крысы побежали".
Киевская полиция во время мониторинга соцсетей обнаружила провокационную видеозапись, на которой женщина свысока высказывалась в отношении киевлян, направлявшихся к укрытию во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора.
Что известно об Алине Волошине
Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность злоумышленницы и оперативно задержали ее в одном из заведений питания возле железнодорожного вокзала.
Нарушительницей оказалась уроженка Донетчины, 2001 года рождения, Алина Волошина, которая в последнее время проживала в Киеве.
TikTok Волошиной: увиденное шокировало
Пользователи Сети нашли TikTok-страницу Волошиной. Некоторые TikTok-ролики женщины откровенно шокируют.
Волошина сняла ряд видео, на которых демонстрирует свое обожание в адрес агрессорки России. Она поддерживает так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также увлекается террористами из ЧВК "Вагнер".
В частности, на одном из роликов женщина наложила на лицо виртуальную маску с картами оккупированных территорий Донеччины и Луганщины в цветах российского флага. Для аудиосопровождения любительница "русского мира" выбрала песню, в которой, в частности, содержатся следующие слова: "Для меня Россия – мама, папа – яркий триколор. Те, кто валят за границу – это семьи позор".
Кроме того, Волошина устанавливала себе на аватарку логотип "Вагнера" и "пела" в дуэте с боевиком этой террористической группировки.
Полиция изучает контакты молодой женщины
Правоохранители тщательно исследуют контакты Алины Волошиной.
Об этом источники в правоохранительных органах рассказали ТСН.ua.
"Исследуется ее телефон, изучаются ее контакты. Также будет решен вопрос об открытии уголовного производства", – сообщили правоохранители корреспонденту ТСН.ua.
Напомним, утром, 7 октября, ВС РФ запустили ракеты по Украине, в Киеве раздавались взрывы. Глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко отметил, что были зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. Обломки сбитых ракет "Кинжал" найдены в четырех районах столицы.
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