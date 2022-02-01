Радоваться рано: Зеленский прокомментировал информацию об отводе части российских войск

По его словам, подобные действия России уже фиксировали в прошлом году, когда Кремль публично заявил об отводе войск, их временно отвели, а затем большую часть вернули.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о полном отводе российских войск от границы с Украиной пока речь не идет. По его словам, вблизи украинской границы происходит перемещение военной техники, поэтому о последствиях этого говорить пока рано.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

"Мы очень ждем момента, когда Россия отведет войска от наших границ. Не надо слов, просто нужно сделать такой мощный, важный шаг не только для народа Украины и Европы, но и для россиян, которые точно не желают воевать против Украины и умирать", — сказал Зеленский.

По его словам, подобные действия России уже фиксировали в прошлом году, когда Кремль публично заявил об отводе войск, их временно отвели, а затем большую часть вернули.

"Поэтому я бы сегодня не радовался слишком рано, потому что такие пути мы видели, мы видели такую информацию, это было в прошлом году... То есть это такой момент передислокации, маневр, запугивание или психологическое давление. Сейчас мы видим те или иные ротации. Я точно смогу сказать, что Россия отвела войска, когда она отведет войска", — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, "в оккупированном Крыму сейчас находится от 35 до 50 тысяч военной техники, около 30-35 тыс. - на временно оккупированных территориях Донбасса и более 100 тысяч - вдоль границ Украины с Российской Федерацией".

Напомним, черноморский флот России сообщил, что более 20 российских кораблей вернулись в пункты базирования "после учений" в Черном море. Также пресс-служба Южного военного округа (ПВО) сообщила, что были завершены "проверки боеготовности", военнослужащие вернулись в пункты постоянной дислокации.

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